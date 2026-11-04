Recentemente, acompanhamos partidas nacionais emocionantes de rugby league na Super League e na NRL, mas as atenções agora se voltam para o cenário internacional e para a Copa do Mundo de Rugby League, organizada conjuntamente por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné.

Após três semanas de jogos intensos e empolgantes na fase de grupos, apenas quatro seleções seguem na disputa pelo título: Austrália, Nova Zelândia, Tonga e Samoa. As semifinais acontecem neste fim de semana (7 e 8 de novembro), e a final será no domingo seguinte (15 de novembro). Você pode aproveitar tudo o que o torneio oferece reservando hoje seus ingressos para as partidas.

A Austrália começou como grande favorita a conquistar o título pela quarta vez consecutiva e pela 13ª vez no total desde a primeira edição, em 1954. A seleção australiana venceu todos os seus jogos na fase de grupos, mas sabe que terá desafios difíceis pela frente: enfrenta Samoa neste fim de semana e, se avançar, encontrará na decisão, em Brisbane, quem vencer o confronto entre Nova Zelândia e Tonga.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir lugares nas próximas partidas da Copa do Mundo de Rugby League, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.

Qual é a programação da Copa do Mundo de Rugby League 2026?

Data e horário (local) Partida Ingressos Estádio (localização) Sáb., 7 de novembro (20h05 AEDT) Semifinal: Nova Zelândia x Tonga Ingressos McDonald Jones Stadium (Newcastle) Dom., 8 de novembro (20h05 AEDT) Semifinal: Austrália x Samoa Ingressos Allianz Stadium (Sydney) Dom., 15 de novembro (18h35 AEST) Final: a definir Ingressos Suncorp Stadium (Brisbane)

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League 2026

Os ingressos oficiais podem ser comprados pelo site da Copa do Mundo de Rugby League, que direciona para os canais de venda autorizados de cada cidade-sede e estádio.

A principal plataforma autorizada de distribuição é a Ticketmaster Australia (e a Ticketmaster New Zealand). Dependendo do estádio, como no caso de partidas realizadas em determinadas instalações da Austrália ou da Nova Zelândia, a Ticketek também atua como parceira de vendas.

Quem procura garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas na StubHub são respaldadas pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da partida.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League 2026?

Os ingressos oficiais de entrada geral para a Copa do Mundo de Rugby League 2026 (RLWC2026) custam a partir de 19 dólares australianos para adultos, mas os preços variam conforme a partida, o estádio e o setor.

Tipo de partida Ingresso adulto (16 anos ou mais) Ingresso familiar (2+2 ou 1+3) Fase de grupos e semifinais A partir de 19 dólares australianos A partir de 49 dólares australianos Final (Suncorp Stadium) A partir de 39 dólares australianos A partir de 109 dólares australianos

Embora o mapa específico de cada categoria dependa bastante da configuração dos dez estádios na Austrália, na Nova Zelândia e em Papua-Nova Guiné, os lugares são divididos em algumas categorias gerais:

Categoria 1 / Premium : lugares próximos à linha central e nas laterais dos setores inferiores, com as melhores vistas centrais do campo.

: lugares próximos à linha central e nas laterais dos setores inferiores, com as melhores vistas centrais do campo. Categoria 2 : geralmente situada nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios.

: geralmente situada nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios. Categoria 3 / Entrada geral: geralmente situada atrás das traves ou nos setores mais altos, com os ingressos mais acessíveis.

À medida que as partidas se aproximarem, acompanhe os sites oficiais das seleções para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Quando acontece a Copa do Mundo de Rugby League 2026?

A Copa do Mundo de Rugby League 2026, organizada conjuntamente por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, acontece de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O torneio, que dura um mês, terá 18 partidas no total (15 jogos da fase de grupos, semifinais e final).

O evento acontece simultaneamente às competições feminina e em cadeira de rodas.

Fase Data(s) Jogos da fase de grupos 15 de outubro a 1º de novembro Semifinais 7 e 8 de novembro Final 15 de novembro

Quais são os estádios da Copa do Mundo de Rugby League 2026?

Os dez estádios a seguir receberão jogos da Copa do Mundo de Rugby League deste ano:

País Estádio (localização) Capacidade Austrália Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nova Zelândia One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Nova Guiné Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Quem são os campeões recentes da Copa do Mundo de Rugby League?

A primeira edição da Copa do Mundo de Rugby League aconteceu em 1954. Estas são as finais mais recentes: