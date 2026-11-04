Recentemente, acompanhamos partidas nacionais emocionantes de rugby league na Super League e na NRL, mas as atenções agora se voltam para o cenário internacional e para a Copa do Mundo de Rugby League, organizada conjuntamente por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné.
Após três semanas de jogos intensos e empolgantes na fase de grupos, apenas quatro seleções seguem na disputa pelo título: Austrália, Nova Zelândia, Tonga e Samoa. As semifinais acontecem neste fim de semana (7 e 8 de novembro), e a final será no domingo seguinte (15 de novembro). Você pode aproveitar tudo o que o torneio oferece reservando hoje seus ingressos para as partidas.
A Austrália começou como grande favorita a conquistar o título pela quarta vez consecutiva e pela 13ª vez no total desde a primeira edição, em 1954. A seleção australiana venceu todos os seus jogos na fase de grupos, mas sabe que terá desafios difíceis pela frente: enfrenta Samoa neste fim de semana e, se avançar, encontrará na decisão, em Brisbane, quem vencer o confronto entre Nova Zelândia e Tonga.
A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir lugares nas próximas partidas da Copa do Mundo de Rugby League, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.
Qual é a programação da Copa do Mundo de Rugby League 2026?
Data e horário (local)
Partida
Ingressos
Estádio (localização)
Sáb., 7 de novembro (20h05 AEDT)
Semifinal: Nova Zelândia x Tonga
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Dom., 8 de novembro (20h05 AEDT)
Semifinal: Austrália x Samoa
Allianz Stadium (Sydney)
Dom., 15 de novembro (18h35 AEST)
Final: a definir
Suncorp Stadium (Brisbane)
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League 2026
Os ingressos oficiais podem ser comprados pelo site da Copa do Mundo de Rugby League, que direciona para os canais de venda autorizados de cada cidade-sede e estádio.
A principal plataforma autorizada de distribuição é a Ticketmaster Australia (e a Ticketmaster New Zealand). Dependendo do estádio, como no caso de partidas realizadas em determinadas instalações da Austrália ou da Nova Zelândia, a Ticketek também atua como parceira de vendas.
Quem procura garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.
Transferências garantidas: todas as compras feitas na StubHub são respaldadas pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da partida.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League 2026?
Os ingressos oficiais de entrada geral para a Copa do Mundo de Rugby League 2026 (RLWC2026) custam a partir de 19 dólares australianos para adultos, mas os preços variam conforme a partida, o estádio e o setor.
Tipo de partida
Ingresso adulto (16 anos ou mais)
Ingresso familiar (2+2 ou 1+3)
Fase de grupos e semifinais
A partir de 19 dólares australianos
A partir de 49 dólares australianos
Final (Suncorp Stadium)
A partir de 39 dólares australianos
A partir de 109 dólares australianos
Embora o mapa específico de cada categoria dependa bastante da configuração dos dez estádios na Austrália, na Nova Zelândia e em Papua-Nova Guiné, os lugares são divididos em algumas categorias gerais:
- Categoria 1 / Premium: lugares próximos à linha central e nas laterais dos setores inferiores, com as melhores vistas centrais do campo.
- Categoria 2: geralmente situada nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios.
- Categoria 3 / Entrada geral: geralmente situada atrás das traves ou nos setores mais altos, com os ingressos mais acessíveis.
À medida que as partidas se aproximarem, acompanhe os sites oficiais das seleções para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.
Quando acontece a Copa do Mundo de Rugby League 2026?
A Copa do Mundo de Rugby League 2026, organizada conjuntamente por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, acontece de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O torneio, que dura um mês, terá 18 partidas no total (15 jogos da fase de grupos, semifinais e final).
O evento acontece simultaneamente às competições feminina e em cadeira de rodas.
Fase
Data(s)
Jogos da fase de grupos
15 de outubro a 1º de novembro
Semifinais
7 e 8 de novembro
Final
15 de novembro
Quais são os estádios da Copa do Mundo de Rugby League 2026?
Os dez estádios a seguir receberão jogos da Copa do Mundo de Rugby League deste ano:
País
Estádio (localização)
Capacidade
Austrália
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Nova Zelândia
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua-Nova Guiné
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Quem são os campeões recentes da Copa do Mundo de Rugby League?
A primeira edição da Copa do Mundo de Rugby League aconteceu em 1954. Estas são as finais mais recentes:
Ano
Campeão
Vice-campeão
Placar da final
Estádio (localização)
2021
Austrália
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Austrália
Inglaterra
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Austrália
Nova Zelândia
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Nova Zelândia
Austrália
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Austrália
Nova Zelândia
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Austrália
Inglaterra
16-8
Wembley (Londres)
1992
Austrália
Grã-Bretanha
10-6
Wembley (Londres)
1988
Austrália
Nova Zelândia
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Austrália
Grã-Bretanha
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)