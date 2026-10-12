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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League 2026: preços, datas, calendário, locais dos jogos e mais

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Tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para a grande festa do rúgbi de 13 deste ano no Hemisfério Sul

Recentemente, acompanhamos jogos emocionantes das competições nacionais de rugby league, a Super League e a NRL, mas as atenções agora se voltam para o cenário internacional: a Copa do Mundo de Rugby League começa em 15 de outubro na Austrália, com Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné também como países-sede.

Um mês de partidas intensas e empolgantes aguarda os torcedores no Hemisfério Sul, com 10 seleções em busca da glória mundial. Você pode aproveitar tudo o que o torneio tem a oferecer garantindo hoje seus ingressos para os jogos.

A Austrália começa como grande favorita ao título, que seria seu quarto consecutivo e o 13º no total desde a edição inaugural, em 1954. A seleção, porém, deve enfrentar forte concorrência da Nova Zelândia, também país-sede e rival da região, além de Inglaterra, Samoa e Tonga.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos da Copa do Mundo de Rugby League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quando será a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

A Copa do Mundo de Rugby League de 2026, sediada conjuntamente por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, será disputada de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O torneio, com duração de um mês, terá 18 jogos no total (15 partidas da fase de grupos, semifinais e final).

O evento também acontecerá simultaneamente às competições feminina e de rugby league em cadeira de rodas.

Fase

Data(s)

Fase de grupos

15 de outubro a 1º de novembro

Semifinais

7 e 8 de novembro

Final

15 de novembro

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026

Os ingressos oficiais podem ser comprados pelo site da Copa do Mundo de Rugby League, que oferece links diretos para os canais de venda autorizados de cada cidade-sede e estádio.

A principal plataforma de distribuição autorizada é a Ticketmaster Australia (e a Ticketmaster New Zealand). Dependendo do local específico, como no caso de jogos realizados em determinados estádios australianos ou neozelandeses, a Ticketek também atua como parceira de vendas.

Quem busca ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras na StubHub contam com a proteção do programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Os ingressos oficiais de entrada geral para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026 (RLWC2026) custam a partir de 19 dólares australianos para adultos, mas os preços variam conforme o jogo, o estádio e a categoria do assento.

Tipo de jogo

Ingresso adulto (16 anos ou mais)

Ingresso família (2+2 ou 1+3)

Fase de grupos e semifinais

A partir de 19 dólares australianos

A partir de 49 dólares australianos

Final (Suncorp Stadium)

A partir de 39 dólares australianos

A partir de 109 dólares australianos


Embora a distribuição específica dos assentos por categoria dependa bastante da configuração dos 10 estádios na Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, os lugares se dividem em algumas categorias gerais:

  • Categoria 1 / Premium: Assentos próximos à linha central e nas laterais dos setores inferiores, com as melhores vistas centrais do campo.
  • Categoria 2: Assentos geralmente localizados nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios.
  • Categoria 3 / Entrada geral: Assentos geralmente localizados atrás das traves ou nos setores superiores mais altos, com os ingressos mais acessíveis.

À medida que o torneio se aproxima, acompanhe os sites oficiais das seleções para obter informações adicionais. Confira também a disponibilidade atual em sites de revenda, como a StubHub.

Qual é a programação da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Data e horário (local)

Jogo

Estádio (localização)

Ingressos

Qui., 15 de out. (20h05 AEDT)

Grupo A: Austrália x Nova Zelândia

Allianz Stadium (Sydney)

Ingressos

Sex., 16 de out. (17h45 AEDT)

Grupos B/C: Samoa x França

CommBank Stadium (Sydney)

Ingressos

Sáb., 17 de out. (14h25 PGT)

Grupos B/C: Papua-Nova Guiné x Líbano

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

A definir

Sáb., 17 de out. (17h05 AWST)

Grupos B/C: Inglaterra x Tonga

HBF Park (Perth)

Ingressos

Dom., 18 de out. (16h05 AEDT)

Grupo A: Fiji x Ilhas Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Ingressos

Sex., 23 de out. (20h05 AEDT)

Grupos B/C: Tonga x Líbano

CommBank Stadium (Sydney)

Ingressos

Sáb., 24 de out. (14h25 PGT)

Grupos B/C: Papua-Nova Guiné x Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

A definir

Sáb., 24 de out. (14h35 AWST)

Grupos B/C: Inglaterra x França

HBF Park (Perth)

Ingressos

Dom., 25 de out. (18h05 NZDT)

Grupo A: Nova Zelândia x Ilhas Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Ingressos

Dom., 25 de out. (19h05 AEST)

Grupo A: Austrália x Fiji

Suncorp Stadium (Brisbane)

Ingressos

Sex., 30 de out. (20h05 AEDT)

Grupos B/C: Inglaterra x PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Ingressos

Sáb., 31 de out. (14h30 AEST)

Grupo A: Nova Zelândia x Fiji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Ingressos

Sáb., 31 de out. (19h05 AEST)

Grupo A: Austrália x Ilhas Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Ingressos

Dom., 1º de nov. (17h40 AEDT)

Grupos B/C: Líbano x França e Tonga x Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Ingressos

Sáb., 7 de nov. (20h05 AEDT)

1ª semifinal: participantes a confirmar

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

A definir

Dom., 8 de nov. (20h05 AEDT)

2ª semifinal: participantes a confirmar

Allianz Stadium (Sydney)

A definir

Dom., 15 de nov. (18h35 AEST)

Final: participantes a confirmar

Suncorp Stadium (Brisbane)

A definir

Quais são os estádios da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Os dez estádios a seguir receberão jogos da Copa do Mundo de Rugby League deste ano:

País

Estádio (localização)

Capacidade

Austrália

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sydney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sydney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Nova Zelândia

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua-Nova Guiné

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Quem são os campeões recentes da Copa do Mundo de Rugby League?

A primeira edição da Copa do Mundo de Rugby League foi disputada em 1954. Estas são as finais mais recentes:

Ano

Campeão

Vice-campeão

Placar da final

Estádio (localização)

2021

Austrália

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Austrália

Inglaterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Austrália

Nova Zelândia

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nova Zelândia

Austrália

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Austrália

Nova Zelândia

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Austrália

Inglaterra

16-8

Wembley (Londres)

1992

Austrália

Grã-Bretanha

10-6

Wembley (Londres)

1988

Austrália

Nova Zelândia

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Austrália

Grã-Bretanha

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



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