Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League 2026: preços, datas, calendário, locais dos jogos e mais

Recentemente, acompanhamos jogos emocionantes das competições nacionais de rugby league, a Super League e a NRL, mas as atenções agora se voltam para o cenário internacional: a Copa do Mundo de Rugby League começa em 15 de outubro na Austrália, com Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné também como países-sede.
Um mês de partidas intensas e empolgantes aguarda os torcedores no Hemisfério Sul, com 10 seleções em busca da glória mundial. Você pode aproveitar tudo o que o torneio tem a oferecer garantindo hoje seus ingressos para os jogos.
A Austrália começa como grande favorita ao título, que seria seu quarto consecutivo e o 13º no total desde a edição inaugural, em 1954. A seleção, porém, deve enfrentar forte concorrência da Nova Zelândia, também país-sede e rival da região, além de Inglaterra, Samoa e Tonga.
A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos da Copa do Mundo de Rugby League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.
Quando será a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?
A Copa do Mundo de Rugby League de 2026, sediada conjuntamente por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, será disputada de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O torneio, com duração de um mês, terá 18 jogos no total (15 partidas da fase de grupos, semifinais e final).
O evento também acontecerá simultaneamente às competições feminina e de rugby league em cadeira de rodas.
Fase
Data(s)
Fase de grupos
15 de outubro a 1º de novembro
Semifinais
7 e 8 de novembro
Final
15 de novembro
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026
Os ingressos oficiais podem ser comprados pelo site da Copa do Mundo de Rugby League, que oferece links diretos para os canais de venda autorizados de cada cidade-sede e estádio.
A principal plataforma de distribuição autorizada é a Ticketmaster Australia (e a Ticketmaster New Zealand). Dependendo do local específico, como no caso de jogos realizados em determinados estádios australianos ou neozelandeses, a Ticketek também atua como parceira de vendas.
Quem busca ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.
Transferências garantidas: todas as compras na StubHub contam com a proteção do programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?
Os ingressos oficiais de entrada geral para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026 (RLWC2026) custam a partir de 19 dólares australianos para adultos, mas os preços variam conforme o jogo, o estádio e a categoria do assento.
Tipo de jogo
Ingresso adulto (16 anos ou mais)
Ingresso família (2+2 ou 1+3)
Fase de grupos e semifinais
A partir de 19 dólares australianos
A partir de 49 dólares australianos
Final (Suncorp Stadium)
A partir de 39 dólares australianos
A partir de 109 dólares australianos
Embora a distribuição específica dos assentos por categoria dependa bastante da configuração dos 10 estádios na Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, os lugares se dividem em algumas categorias gerais:
- Categoria 1 / Premium: Assentos próximos à linha central e nas laterais dos setores inferiores, com as melhores vistas centrais do campo.
- Categoria 2: Assentos geralmente localizados nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios.
- Categoria 3 / Entrada geral: Assentos geralmente localizados atrás das traves ou nos setores superiores mais altos, com os ingressos mais acessíveis.
À medida que o torneio se aproxima, acompanhe os sites oficiais das seleções para obter informações adicionais. Confira também a disponibilidade atual em sites de revenda, como a StubHub.
Qual é a programação da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?
Data e horário (local)
Jogo
Estádio (localização)
Ingressos
Qui., 15 de out. (20h05 AEDT)
Grupo A: Austrália x Nova Zelândia
Allianz Stadium (Sydney)
Sex., 16 de out. (17h45 AEDT)
Grupos B/C: Samoa x França
CommBank Stadium (Sydney)
Sáb., 17 de out. (14h25 PGT)
Grupos B/C: Papua-Nova Guiné x Líbano
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
A definir
Sáb., 17 de out. (17h05 AWST)
Grupos B/C: Inglaterra x Tonga
HBF Park (Perth)
Dom., 18 de out. (16h05 AEDT)
Grupo A: Fiji x Ilhas Cook
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Sex., 23 de out. (20h05 AEDT)
Grupos B/C: Tonga x Líbano
CommBank Stadium (Sydney)
Sáb., 24 de out. (14h25 PGT)
Grupos B/C: Papua-Nova Guiné x Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
A definir
Sáb., 24 de out. (14h35 AWST)
Grupos B/C: Inglaterra x França
HBF Park (Perth)
Dom., 25 de out. (18h05 NZDT)
Grupo A: Nova Zelândia x Ilhas Cook
One NZ Stadium (Christchurch)
Dom., 25 de out. (19h05 AEST)
Grupo A: Austrália x Fiji
Suncorp Stadium (Brisbane)
Sex., 30 de out. (20h05 AEDT)
Grupos B/C: Inglaterra x PNG
WIN Stadium (Wollongong)
Sáb., 31 de out. (14h30 AEST)
Grupo A: Nova Zelândia x Fiji
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Sáb., 31 de out. (19h05 AEST)
Grupo A: Austrália x Ilhas Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
Dom., 1º de nov. (17h40 AEDT)
Grupos B/C: Líbano x França e Tonga x Samoa
CommBank Stadium (Sydney)
Sáb., 7 de nov. (20h05 AEDT)
1ª semifinal: participantes a confirmar
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
A definir
Dom., 8 de nov. (20h05 AEDT)
2ª semifinal: participantes a confirmar
Allianz Stadium (Sydney)
A definir
Dom., 15 de nov. (18h35 AEST)
Final: participantes a confirmar
Suncorp Stadium (Brisbane)
A definir
Quais são os estádios da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?
Os dez estádios a seguir receberão jogos da Copa do Mundo de Rugby League deste ano:
País
Estádio (localização)
Capacidade
Austrália
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Nova Zelândia
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua-Nova Guiné
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Quem são os campeões recentes da Copa do Mundo de Rugby League?
A primeira edição da Copa do Mundo de Rugby League foi disputada em 1954. Estas são as finais mais recentes:
Ano
Campeão
Vice-campeão
Placar da final
Estádio (localização)
2021
Austrália
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Austrália
Inglaterra
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Austrália
Nova Zelândia
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Nova Zelândia
Austrália
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Austrália
Nova Zelândia
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Austrália
Inglaterra
16-8
Wembley (Londres)
1992
Austrália
Grã-Bretanha
10-6
Wembley (Londres)
1988
Austrália
Nova Zelândia
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Austrália
Grã-Bretanha
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)