Recentemente, acompanhamos jogos emocionantes de rúgbi de 13 nas competições nacionais Super League e NRL, mas as atenções agora se voltam para o cenário internacional e para a Copa do Mundo de rúgbi de 13, organizada conjuntamente por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné.

Após três semanas de partidas intensas e empolgantes na fase de grupos, apenas quatro seleções seguem na disputa pelo título: Austrália, Nova Zelândia, Tonga e Samoa. As semifinais acontecem neste fim de semana (7 e 8 de novembro), e a final será no domingo seguinte (15 de novembro). Você pode aproveitar tudo o que o torneio tem a oferecer reservando seus ingressos para os jogos hoje mesmo.

A Austrália começou como grande favorita para conquistar o título pela quarta vez consecutiva e pela 13ª vez no total desde a edição inaugural, em 1954. A seleção australiana venceu todos os seus jogos na fase de grupos, mas sabe que terá desafios difíceis pela frente: Samoa neste fim de semana e, caso avance, o vencedor de Nova Zelândia x Tonga na grande final em Brisbane.

Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos da Copa do Mundo de rúgbi de 13, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Qual é a programação da Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026?

Data e horário (local) Jogo Ingressos Estádio (cidade) Sábado, 7 de novembro (20h05 AEDT) Semifinal: Nova Zelândia x Tonga Ingressos McDonald Jones Stadium (Newcastle) Domingo, 8 de novembro (20h05 AEDT) Semifinal: Austrália x Samoa Ingressos Allianz Stadium (Sydney) Domingo, 15 de novembro (18h35 AEST) Final: a definir Ingressos Suncorp Stadium (Brisbane)

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026

Os ingressos oficiais podem ser comprados pelo site da Copa do Mundo de rúgbi de 13, que oferece links diretos para os canais de venda autorizados de cada cidade-sede e estádio.

A principal plataforma de distribuição autorizada é a Ticketmaster Australia (e a Ticketmaster New Zealand). Dependendo do estádio, como no caso de jogos realizados em determinadas instalações na Austrália ou na Nova Zelândia, a Ticketek também é utilizada como agente parceiro.

Quem quiser garantir lugares de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras na StubHub são cobertas pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do jogo.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026?

Os ingressos oficiais de entrada geral para a Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026 (RLWC2026) custam a partir de 19 dólares australianos para adultos, mas os preços variam conforme o jogo, o estádio e a categoria do assento.

Tipo de jogo Ingresso para adulto (16 anos ou mais) Ingresso familiar (2+2 ou 1+3) Fase de grupos e semifinais A partir de 19 dólares australianos A partir de 49 dólares australianos Final (Suncorp Stadium) A partir de 39 dólares australianos A partir de 109 dólares australianos

Embora o mapa específico de cada categoria dependa muito da configuração dos dez estádios na Austrália, na Nova Zelândia e em Papua-Nova Guiné, os assentos são divididos em algumas faixas gerais:

Categoria 1 / Premium : assentos próximos à linha central e nas laterais dos setores inferiores, com as melhores vistas centrais do campo.

: assentos próximos à linha central e nas laterais dos setores inferiores, com as melhores vistas centrais do campo. Categoria 2 : geralmente situada nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios.

: geralmente situada nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios. Categoria 3 / Entrada geral: geralmente situada atrás dos postes ou nos setores superiores mais altos, com os ingressos mais acessíveis.

Mais perto dos jogos, acompanhe os sites oficiais das seleções para obter informações adicionais e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quando acontece a Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026?

A Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026, organizada conjuntamente por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, acontece de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O torneio, com duração de um mês, terá 18 jogos ao todo (15 partidas da fase de grupos, semifinais e final).

O evento acontece simultaneamente às competições feminina e de rúgbi em cadeira de rodas.

Fase Data(s) Jogos da fase de grupos 15 de outubro a 1º de novembro Semifinais 7 e 8 de novembro Final 15 de novembro

Quais são os estádios da Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026?

Os dez estádios a seguir receberão jogos da Copa do Mundo de rúgbi de 13 deste ano:

País Estádio (cidade) Capacidade Austrália Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nova Zelândia One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Nova Guiné Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Quem venceu as edições recentes da Copa do Mundo de rúgbi de 13?

A edição inaugural da Copa do Mundo de rúgbi de 13 aconteceu em 1954. Estas são as finais mais recentes: