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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026: Nova Zelândia x Tonga, Austrália x Samoa, preços para as semifinais e mais

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Tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o grande evento de rúgbi de 13 deste ano no Hemisfério Sul

Recentemente, acompanhamos jogos emocionantes de rúgbi de 13 nas competições nacionais Super League e NRL, mas as atenções agora se voltam para o cenário internacional e para a Copa do Mundo de rúgbi de 13, organizada conjuntamente por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné.

Após três semanas de partidas intensas e empolgantes na fase de grupos, apenas quatro seleções seguem na disputa pelo título: Austrália, Nova Zelândia, Tonga e Samoa. As semifinais acontecem neste fim de semana (7 e 8 de novembro), e a final será no domingo seguinte (15 de novembro). Você pode aproveitar tudo o que o torneio tem a oferecer reservando seus ingressos para os jogos hoje mesmo.

A Austrália começou como grande favorita para conquistar o título pela quarta vez consecutiva e pela 13ª vez no total desde a edição inaugural, em 1954. A seleção australiana venceu todos os seus jogos na fase de grupos, mas sabe que terá desafios difíceis pela frente: Samoa neste fim de semana e, caso avance, o vencedor de Nova Zelândia x Tonga na grande final em Brisbane.

Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos da Copa do Mundo de rúgbi de 13, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Qual é a programação da Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026?

Data e horário (local)

Jogo

Ingressos

Estádio (cidade)

Sábado, 7 de novembro (20h05 AEDT)

Semifinal: Nova Zelândia x Tonga

Ingressos

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Domingo, 8 de novembro (20h05 AEDT)

Semifinal: Austrália x Samoa

Ingressos

Allianz Stadium (Sydney)

Domingo, 15 de novembro (18h35 AEST)

Final: a definir

Ingressos

Suncorp Stadium (Brisbane)

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026

Os ingressos oficiais podem ser comprados pelo site da Copa do Mundo de rúgbi de 13, que oferece links diretos para os canais de venda autorizados de cada cidade-sede e estádio.

A principal plataforma de distribuição autorizada é a Ticketmaster Australia (e a Ticketmaster New Zealand). Dependendo do estádio, como no caso de jogos realizados em determinadas instalações na Austrália ou na Nova Zelândia, a Ticketek também é utilizada como agente parceiro.

Quem quiser garantir lugares de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras na StubHub são cobertas pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do jogo.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026?

Os ingressos oficiais de entrada geral para a Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026 (RLWC2026) custam a partir de 19 dólares australianos para adultos, mas os preços variam conforme o jogo, o estádio e a categoria do assento.

Tipo de jogo

Ingresso para adulto (16 anos ou mais)

Ingresso familiar (2+2 ou 1+3)

Fase de grupos e semifinais

A partir de 19 dólares australianos

A partir de 49 dólares australianos

Final (Suncorp Stadium)

A partir de 39 dólares australianos

A partir de 109 dólares australianos

Embora o mapa específico de cada categoria dependa muito da configuração dos dez estádios na Austrália, na Nova Zelândia e em Papua-Nova Guiné, os assentos são divididos em algumas faixas gerais:

  • Categoria 1 / Premium: assentos próximos à linha central e nas laterais dos setores inferiores, com as melhores vistas centrais do campo.
  • Categoria 2: geralmente situada nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios.
  • Categoria 3 / Entrada geral: geralmente situada atrás dos postes ou nos setores superiores mais altos, com os ingressos mais acessíveis.

Mais perto dos jogos, acompanhe os sites oficiais das seleções para obter informações adicionais e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quando acontece a Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026?

A Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026, organizada conjuntamente por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, acontece de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O torneio, com duração de um mês, terá 18 jogos ao todo (15 partidas da fase de grupos, semifinais e final).

O evento acontece simultaneamente às competições feminina e de rúgbi em cadeira de rodas.

Fase

Data(s)

Jogos da fase de grupos

15 de outubro a 1º de novembro

Semifinais

7 e 8 de novembro

Final

15 de novembro

Quais são os estádios da Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026?

Os dez estádios a seguir receberão jogos da Copa do Mundo de rúgbi de 13 deste ano:

País

Estádio (cidade)

Capacidade

Austrália

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sydney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sydney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Nova Zelândia

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua-Nova Guiné

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Quem venceu as edições recentes da Copa do Mundo de rúgbi de 13?

A edição inaugural da Copa do Mundo de rúgbi de 13 aconteceu em 1954. Estas são as finais mais recentes:

Ano

Campeão

Vice-campeão

Placar da final

Estádio (cidade)

2021

Austrália

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Austrália

Inglaterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Austrália

Nova Zelândia

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nova Zelândia

Austrália

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Austrália

Nova Zelândia

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Austrália

Inglaterra

16-8

Wembley (Londres)

1992

Austrália

Grã-Bretanha

10-6

Wembley (Londres)

1988

Austrália

Nova Zelândia

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Austrália

Grã-Bretanha

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)

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