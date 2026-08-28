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West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport
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Como comprar ingressos para a Championship 2026/27 da EFL: próximos jogos, preços dos ingressos, informações e mais

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Tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para os próximos jogos da Championship nesta temporada

A Premier League pode até prender constantemente a atenção dos torcedores de futebol no país e no mundo todo, mas muitos olhos também estão voltados para os eletrizantes confrontos da Championship que acontecem semana após semana por toda a Inglaterra (e o País de Gales).

Se você ainda não aproveitou tudo o que a principal divisão da EFL tem a oferecer, este pode ser o momento perfeito para garantir lugar em uma partida que está por vir.

O interesse pela Championship continua crescendo a cada ano e, nas últimas três temporadas consecutivas, as médias de público ficaram acima de 22.000. Vale lembrar que é a segunda liga de futebol com maior público da Europa. Com públicos no London Stadium, do West Ham, com expectativa de passar de 60.000 durante a atual campanha, esses números gerais devem subir mais uma vez.

Enquanto as principais ligas europeias se tornaram altamente previsíveis, muitas vezes dominadas pelos mesmos clubes apoiados pelo Estado ou pertencentes a bilionários, a Championship é belamente caótica, e o calendário implacável de 46 jogos testa a profundidade dos elencos e pode levar a enormes oscilações de forma, mantendo a tabela instável até maio.

A promessa é de mais uma temporada épica, com o sonho de subir para a Premier League queimando intensamente para muitos torcedores e clubes. Deixe a GOAL ajudar você com todas as informações vitais sobre ingressos da EFL Championship, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da EFL Championship

Data e horário (local)

Partida

Local

Ingressos

ter., 1º de set. (19h45)

Sheffield United x Bolton Wanderers

Bramall Lane (Sheffield)

Ingressos

ter., 1º de set. (19h45)

West Ham United x Wolverhampton Wanderers

London Stadium (Londres)

Ingressos

ter., 1º de set. (19h45)

Preston North End x Bristol City

Deepdale (Preston)

Ingressos

ter., 1º de set. (19h45)

Portsmouth x Derby County

Fratton Park (Portsmouth)

Ingressos

ter., 1º de set. (20h)

Birmingham City x Southampton

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Ingressos

qua., 2 de set. (19h45)

Millwall x Wrexham

The Den (Londres)

Ingressos

qua., 2 de set. (19h45)

Queens Park Rangers x Cardiff City

MATRADE Loftus Road Stadium (Londres)

Ingressos

qua., 2 de set. (20h)

Burnley x Middlesbrough

Turf Moor (Burnley)

Ingressos

sáb., 5 de set. (15h)

Queens Park Rangers x Middlesbrough

MATRADE Loftus Road Stadium (Londres)

Ingressos

sáb., 5 de set. (15h)

Millwall x Bolton Wanderers

The Den (Londres)

Ingressos

sáb., 5 de set. (15h)

Burnley x Bristol City

Turf Moor (Burnley)

Ingressos

sáb., 5 de set. (15h)

Sheffield United x Norwich City

Bramall Lane (Sheffield)

Ingressos

sáb., 5 de set. (15h)

West Ham United x Derby County

London Stadium (Londres)

Ingressos

sáb., 5 de set. (20h)

Swansea City x Wrexham

Swansea.com Stadium (Swansea)

Ingressos

dom., 6 de set. (12h)

Birmingham City x Wolverhampton Wanderers

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

Ingressos

Como comprar ingressos para a EFL Championship 2026/27

Os ingressos oficiais da Championship da English Football League (EFL) podem ser comprados diretamente no site oficial ou na bilheteria oficial do clube específico que sedia a partida. Não existe uma plataforma centralizada da EFL para ingressos de jogos da temporada regular da liga.

Os torcedores visitantes precisam comprar ingressos pelo site ou pela bilheteria do próprio clube, já que recebem uma cota específica de entradas para o setor visitante.

Os ingressos da Championship não são disponibilizados todos de uma vez. Em vez disso, eles são colocados à venda de forma gradual para rodadas individuais, normalmente entre 2 e 8 semanas antes da data do jogo, seguindo um rígido sistema de níveis:

  • Detentores de carnê de temporada e níveis prioritários: 6 a 8 semanas antes da partida
  • Membros oficiais do clube (associação paga): 4 a 6 semanas antes da partida
  • Venda ao público em geral (se restarem ingressos): 2 a 4 semanas antes da partida

Muitos clubes da Championship agora contam com uma 'Ticket Exchange' oficial em seus sites. Isso permite que detentores de carnê de temporada que não possam ir a um jogo revendam seu assento com segurança para outros torcedores pelo valor de face.

Se estiverem procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a Ticombo.

Quanto custam os ingressos para a EFL Championship 2026/27?

Os ingressos oficiais avulsos para jogos da temporada regular 2026/27 da EFL Championship geralmente variam de £20 a £45 para partidas padrão.

No entanto, jogos de maior destaque, como clássicos locais ou confrontos entre times do topo da tabela, podem chegar à faixa de £50 a £70+, dependendo do clube mandante.

Como a EFL Championship é composta por 24 clubes independentes, não existe um único sistema padronizado de venda de ingressos. As configurações de preços, assentos e categorias variam em toda a divisão.

Acompanhe os sites oficiais dos clubes mais perto da data para obter informações adicionais, e também sites secundários de revenda, como a Ticombo, para ver a disponibilidade atual.

Estádios e locais da EFL Championship

Clube

Estádio e local

Capacidade

West Ham United

London Stadium (Londres)

62.500

Middlesbrough

Riverside Stadium (Middlesbrough)

35.100

Derby County

Pride Park Stadium (Derby)

33.597

Cardiff City

Cardiff City Stadium (Cardiff)

33.000

Sheffield United

Bramall Lane (Sheffield)

33.000

Southampton

St Mary's Stadium (Southampton)

32.689

Wolverhampton Wanderers

Molineux Stadium (Wolverhampton)

31.700

Blackburn Rovers

Ewood Park (Blackburn)

31.149

Stoke City

bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)

30.089

Birmingham City

St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)

30.008

Bolton Wanderers

Toughsheet Community Stadium (Horwich)

28.723

Norwich City

Carrow Road (Norwich)

27.244

Charlton Athletic

The Valley (Londres)

27.111

Bristol City

Ashton Gate (Bristol)

27.000

West Bromwich Albion

The Hawthorns (West Bromwich)

26.445

Preston North End

Deepdale (Preston)

24.525

Watford

Vicarage Road Stadium (Watford)

22.100

Burnley

Turf Moor (Burnley)

21.944

Swansea City

Swansea.com Stadium (Swansea)

20.750

Millwall

The Den (Londres)

20.146

Portsmouth

Fratton Park (Portsmouth)

20.100

Queens Park Rangers

MATRADE Loftus Road (Londres)

19.161

Wrexham

Racecourse Ground (Wrexham)

10.771

Lincoln City

LNER Stadium (Lincoln)

10.430



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