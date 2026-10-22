A busca pelo maior título do futebol europeu está de volta na temporada 2026/27 da UEFA Champions League. Com os principais clubes da Europa em uma fase de liga ampliada, disputada por 36 equipes, cada rodada promete confrontos de alto nível até a final da Champions League, no Estadio Metropolitano, em Madri, em 5 de junho de 2027.
Jogos e calendário da UEFA Champions League 2026/27
Após o sorteio, cada clube terá oito adversários, quatro em casa e quatro fora, distribuídos entre quatro potes. A UEFA organiza o calendário da fase de liga de setembro de 2026 até o fim de janeiro de 2027.
Calendário da fase de liga
- Rodada 1: 8 a 10 de setembro de 2026 (concluída)
- Rodada 2: 13 e 14 de outubro de 2026 (próxima)
- Rodada 3: 20 e 21 de outubro de 2026
- Rodada 4: 3 e 4 de novembro de 2026
- Rodada 5: 24 e 25 de novembro de 2026
- Rodada 6: 8 e 9 de dezembro de 2026
- Rodada 7: 19 e 20 de janeiro de 2027
- Rodada 8: 27 de janeiro de 2027 (todos os 18 jogos disputados simultaneamente)
Calendário do mata-mata
- Playoffs do mata-mata (9º ao 24º): 16 e 17 de fevereiro e 23 e 24 de fevereiro de 2027
- Oitavas de final: 9 e 10 de março e 16 e 17 de março de 2027
- Quartas de final: 6 e 7 de abril e 13 e 14 de abril de 2027
- Semifinais: 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio de 2027
- Final: sábado, 5 de junho de 2027 (Estadio Metropolitano, Madri)
Como é definida a distribuição dos jogos da Champions League?
Cada clube enfrenta dois adversários do Pote 1, dois do Pote 2, dois do Pote 3 e dois do Pote 4, sendo um jogo em casa e outro fora contra equipes de cada pote.
Embora os oito confrontos sejam definidos no sorteio, a ordem exata dos jogos, as datas específicas e os horários de início (18h45 e 21h, no horário da Europa Central) são finalizados e divulgados pela UEFA pouco depois, para evitar conflitos na programação dos estádios e das cidades e acomodar as escolhas das emissoras.
Clubes classificados para a Champions League e distribuição dos potes
|Pote
|Clubes classificados
|Pote 1
|Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milão, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid
|Pote 2
|Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
|Pote 3
|Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
|Pote 4
|Slavia Praga, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah
Quando será a final da UEFA Champions League de 2027?
|Data
|Jogo
|Local
|Ingressos
|Sáb., 5 de junho de 2027
|Final da UEFA Champions League (18h, no horário da Europa Central)
|Estadio Metropolitano, Madri
|Ingressos
Como comprar ingressos para a UEFA Champions League?
A procura por ingressos para os jogos da UEFA Champions League é excepcionalmente alta durante toda a competição, especialmente no mata-mata e na final em Madri.
- Portais de ingressos dos clubes: Para jogos da fase de liga e partidas em casa no mata-mata, compre diretamente pelas vendas oficiais para sócios e pelos períodos de inscrição para sorteios dos clubes.
- Sorteio público oficial da UEFA: As inscrições para ingressos destinados ao público neutro na final no Estadio Metropolitano serão abertas no portal oficial da UEFA em março de 2027.
- Plataforma de revenda da UEFA: É a única plataforma oficial que vende, pelo valor original, ingressos devolvidos por outros torcedores após o esgotamento das cotas iniciais.
- Plataformas de revenda: Para jogos de alta procura ou compras de última hora, plataformas como a LiveFootballTickets oferecem opções no mercado secundário.
Quanto custam os ingressos para a Champions League?
Os ingressos comprados diretamente nas vendas oficiais para sócios dos clubes ou nos sorteios públicos da UEFA têm preços fixos pelo valor original
|Fase do torneio / categoria
|Setor
|Faixa de preço oficial
|Fase de liga
|Entrada geral
|€ 35 a € 150 (£ 30 a £ 130)
|Mata-mata (oitavas às semifinais)
|Entrada geral
|€ 50 a € 350 (£ 45 a £ 300)
|Final: Fans First
|Reservado às torcidas dos finalistas
|€ 70 a € 82 (cerca de £ 60 / US$ 80 a US$ 100)
|Final: categoria 3
|Setores superiores atrás dos gols / escanteios
|€ 180 a € 210 (cerca de £ 150 / US$ 210)
|Final: categoria 2
|Setores superiores/intermediários das arquibancadas principais e escanteios
|€ 560 a € 650 (cerca de £ 480 / US$ 700 a US$ 760)
|Final: categoria 1
|Lugares privilegiados nas laterais e setores inferiores das arquibancadas principais
|€ 820 a € 950 (cerca de £ 700 / US$ 1.100)
Preços dos ingressos no mercado secundário e na revenda
Os preços nas plataformas de venda de terceiros variam conforme a popularidade do adversário, a proximidade do jogo e a capacidade do estádio:
- Fase de liga: Os ingressos para jogos comuns geralmente começam entre US$ 55 e US$ 300 ou mais, embora grandes confrontos (por exemplo, Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x PSG) possam ultrapassar US$ 600 a US$ 1.000 ou mais.
- Quartas de final e semifinais: Os ingressos para confrontos do mata-mata de alta procura geralmente começam em torno de £ 150 a £ 375 ou mais (US$ 200 a US$ 500 ou mais), com média de £ 500 a £ 800 ou mais.
- Final: Os preços de revenda para a final da Champions League começam em torno de US$ 1.350 a US$ 2.500 ou mais por lugares das categorias 3 e 4 e podem chegar a US$ 5.000 a US$ 13.000 ou mais por lugares centrais privilegiados.
Quem já ganhou a Champions League?
|Ano
|Campeão
|Vice-campeão
|Placar
|Local
|2026
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|1 a 1 (4 a 3 nos pênaltis)
|Puskás Aréna (Budapeste)
|2025
|Paris Saint-Germain
|Inter de Milão
|5 a 0
|Allianz Arena (Munique)
|2024
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2 a 0
|Estádio de Wembley (Londres)
|2023
|Manchester City
|Inter de Milão
|1 a 0
|Estádio Olímpico Atatürk (Istambul)
|2022
|Real Madrid
|Liverpool
|1 a 0
|Stade de France (Saint-Denis)
|2021
|Chelsea
|Manchester City
|1 a 0
|Estádio do Dragão (Porto)
|2020
|Bayern de Munique
|Paris Saint-Germain
|1 a 0
|Estádio da Luz (Lisboa)
|2019
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2 a 0
|Estádio Metropolitano (Madri)
|2018
|Real Madrid
|Liverpool
|3 a 1
|Estádio NSC Olimpiyskiy (Kiev)
|2017
|Real Madrid
|Juventus
|4 a 1
|Estádio Millennium (Cardiff)
|2016
|Real Madrid
|Atlético de Madrid
|5 a 3 (nos pênaltis)
|San Siro (Milão)