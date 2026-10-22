A busca pelo maior título do futebol europeu está de volta na temporada 2026/27 da UEFA Champions League. Com os principais clubes da Europa em uma fase de liga ampliada, disputada por 36 equipes, cada rodada promete confrontos de alto nível até a final da Champions League, no Estadio Metropolitano, em Madri, em 5 de junho de 2027.

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Jogos e calendário da UEFA Champions League 2026/27

Após o sorteio, cada clube terá oito adversários, quatro em casa e quatro fora, distribuídos entre quatro potes. A UEFA organiza o calendário da fase de liga de setembro de 2026 até o fim de janeiro de 2027.

Calendário da fase de liga

Rodada 1: 8 a 10 de setembro de 2026 (concluída)

8 a 10 de setembro de 2026 (concluída) Rodada 2: 13 e 14 de outubro de 2026 (próxima)

13 e 14 de outubro de 2026 (próxima) Rodada 3: 20 e 21 de outubro de 2026

20 e 21 de outubro de 2026 Rodada 4: 3 e 4 de novembro de 2026

3 e 4 de novembro de 2026 Rodada 5: 24 e 25 de novembro de 2026

24 e 25 de novembro de 2026 Rodada 6: 8 e 9 de dezembro de 2026

8 e 9 de dezembro de 2026 Rodada 7: 19 e 20 de janeiro de 2027

19 e 20 de janeiro de 2027 Rodada 8: 27 de janeiro de 2027 (todos os 18 jogos disputados simultaneamente)

Calendário do mata-mata

Playoffs do mata-mata (9º ao 24º): 16 e 17 de fevereiro e 23 e 24 de fevereiro de 2027

16 e 17 de fevereiro e 23 e 24 de fevereiro de 2027 Oitavas de final: 9 e 10 de março e 16 e 17 de março de 2027

9 e 10 de março e 16 e 17 de março de 2027 Quartas de final: 6 e 7 de abril e 13 e 14 de abril de 2027

6 e 7 de abril e 13 e 14 de abril de 2027 Semifinais: 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio de 2027

27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio de 2027 Final: sábado, 5 de junho de 2027 (Estadio Metropolitano, Madri)

Como é definida a distribuição dos jogos da Champions League?

Cada clube enfrenta dois adversários do Pote 1, dois do Pote 2, dois do Pote 3 e dois do Pote 4, sendo um jogo em casa e outro fora contra equipes de cada pote.

Embora os oito confrontos sejam definidos no sorteio, a ordem exata dos jogos, as datas específicas e os horários de início (18h45 e 21h, no horário da Europa Central) são finalizados e divulgados pela UEFA pouco depois, para evitar conflitos na programação dos estádios e das cidades e acomodar as escolhas das emissoras.

Clubes classificados para a Champions League e distribuição dos potes

Pote Clubes classificados Pote 1 Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milão, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid Pote 2 Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Pote 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Pote 4 Slavia Praga, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quando será a final da UEFA Champions League de 2027?

Data Jogo Local Ingressos Sáb., 5 de junho de 2027 Final da UEFA Champions League (18h, no horário da Europa Central) Estadio Metropolitano, Madri Ingressos

Como comprar ingressos para a UEFA Champions League?

A procura por ingressos para os jogos da UEFA Champions League é excepcionalmente alta durante toda a competição, especialmente no mata-mata e na final em Madri.

Portais de ingressos dos clubes: Para jogos da fase de liga e partidas em casa no mata-mata, compre diretamente pelas vendas oficiais para sócios e pelos períodos de inscrição para sorteios dos clubes.

Para jogos da fase de liga e partidas em casa no mata-mata, compre diretamente pelas vendas oficiais para sócios e pelos períodos de inscrição para sorteios dos clubes. Sorteio público oficial da UEFA: As inscrições para ingressos destinados ao público neutro na final no Estadio Metropolitano serão abertas no portal oficial da UEFA em março de 2027.

As inscrições para ingressos destinados ao público neutro na final no Estadio Metropolitano serão abertas no portal oficial da UEFA em março de 2027. Plataforma de revenda da UEFA: É a única plataforma oficial que vende, pelo valor original, ingressos devolvidos por outros torcedores após o esgotamento das cotas iniciais.

É a única plataforma oficial que vende, pelo valor original, ingressos devolvidos por outros torcedores após o esgotamento das cotas iniciais. Plataformas de revenda: Para jogos de alta procura ou compras de última hora, plataformas como a LiveFootballTickets oferecem opções no mercado secundário.

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Quanto custam os ingressos para a Champions League?

Os ingressos comprados diretamente nas vendas oficiais para sócios dos clubes ou nos sorteios públicos da UEFA têm preços fixos pelo valor original

Fase do torneio / categoria Setor Faixa de preço oficial Fase de liga Entrada geral € 35 a € 150 (£ 30 a £ 130) Mata-mata (oitavas às semifinais) Entrada geral € 50 a € 350 (£ 45 a £ 300) Final: Fans First Reservado às torcidas dos finalistas € 70 a € 82 (cerca de £ 60 / US$ 80 a US$ 100) Final: categoria 3 Setores superiores atrás dos gols / escanteios € 180 a € 210 (cerca de £ 150 / US$ 210) Final: categoria 2 Setores superiores/intermediários das arquibancadas principais e escanteios € 560 a € 650 (cerca de £ 480 / US$ 700 a US$ 760) Final: categoria 1 Lugares privilegiados nas laterais e setores inferiores das arquibancadas principais € 820 a € 950 (cerca de £ 700 / US$ 1.100)

Preços dos ingressos no mercado secundário e na revenda

Os preços nas plataformas de venda de terceiros variam conforme a popularidade do adversário, a proximidade do jogo e a capacidade do estádio:

Fase de liga: Os ingressos para jogos comuns geralmente começam entre US$ 55 e US$ 300 ou mais, embora grandes confrontos (por exemplo, Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x PSG) possam ultrapassar US$ 600 a US$ 1.000 ou mais.

Quartas de final e semifinais: Os ingressos para confrontos do mata-mata de alta procura geralmente começam em torno de £ 150 a £ 375 ou mais (US$ 200 a US$ 500 ou mais), com média de £ 500 a £ 800 ou mais.

Final: Os preços de revenda para a final da Champions League começam em torno de US$ 1.350 a US$ 2.500 ou mais por lugares das categorias 3 e 4 e podem chegar a US$ 5.000 a US$ 13.000 ou mais por lugares centrais privilegiados.

Quem já ganhou a Champions League?

Ano Campeão Vice-campeão Placar Local 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1 a 1 (4 a 3 nos pênaltis) Puskás Aréna (Budapeste) 2025 Paris Saint-Germain Inter de Milão 5 a 0 Allianz Arena (Munique) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2 a 0 Estádio de Wembley (Londres) 2023 Manchester City Inter de Milão 1 a 0 Estádio Olímpico Atatürk (Istambul) 2022 Real Madrid Liverpool 1 a 0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1 a 0 Estádio do Dragão (Porto) 2020 Bayern de Munique Paris Saint-Germain 1 a 0 Estádio da Luz (Lisboa) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2 a 0 Estádio Metropolitano (Madri) 2018 Real Madrid Liverpool 3 a 1 Estádio NSC Olimpiyskiy (Kiev) 2017 Real Madrid Juventus 4 a 1 Estádio Millennium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atlético de Madrid 5 a 3 (nos pênaltis) San Siro (Milão)

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