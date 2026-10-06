Entusiastas do turfe de todo o planeta estarão com os olhos voltados para o Keeneland Race Course, em Lexington, Kentucky, que sediará a 43ª edição anual do Breeders' Cup World Championships ao longo de dois dias, em 30 e 31 de outubro.

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Embora o herói japonês dos cascos, Forever Young, tenha roubado as manchetes há 12 meses, ao conquistar uma vitória histórica no principal evento, o Breeders' Cup Classic, cada uma das 14 corridas de Grau 1 disputadas ao longo dos dois dias é uma prova emocionante que mantém a enorme multidão presente no local em ebulição o tempo todo.

A preparação fora das pistas para os dois memoráveis dias de corrida é quase tão empolgante quanto a ação dos cavalos em si. O Breeders' Cup Festival, espalhado por toda a cidade, toma conta de Lexington a partir de segunda-feira, 25 de outubro, com eventos temáticos sobre cavalos, entretenimento ao vivo e celebrações.

Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre ingressos e como você pode comprar entradas para o Breeders' Cup 2026, incluindo onde adquiri-las, quanto custam e mais.

Quando será o Breeders' Cup 2026?

O Breeders' Cup World Championships de 2026 acontecerá na sexta-feira, 30 de outubro, e no sábado, 31 de outubro. O Keeneland Race Course, em Lexington, sediará a extravagância equestre pela quarta vez neste ano, depois de já tê-la recebido anteriormente em 2015, 2020 e 2022.

Como comprar ingressos para o Breeders' Cup 2026

Os ingressos oficiais para o Breeders' Cup World Championships de 2026, no Keeneland, começaram a ser vendidos ao público geral em 21 de abril de 2026. Eles podiam ser comprados online diretamente pelo Breeders' Cup Ticket Hub, assim como por telefone, entrando em contato com a bilheteria.

Todos os ingressos para o Breeders' Cup 2026 devem ser comprados com antecedência, sem venda no local no Keeneland Race Course. A presença de público é limitada a 43.000 pessoas por dia. A disponibilidade é extremamente restrita, com muitas áreas de arquibancada e de alimentação já esgotadas, restando principalmente ingressos gerais à beira da pista e pacotes de viagem.

Se estiver buscando garantir entradas de última hora, os fãs também podem comprá-las em plataformas secundárias, como a StubHub.

Transferências garantidas– cada compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o evento.

Quanto custam os ingressos para o Breeders' Cup 2026?

Os preços oficiais dos ingressos para o Breeders' Cup World Championships de 2026, no Keeneland, variavam de US$ 85 por uma entrada geral de um dia a US$ 2.465 por pacotes premium com alimentação inclusa para os dois dias.

A divisão oficial dos preços dos ingressos por categoria, setor e duração é a seguinte:

Tipo de ingresso/pacote Preço de sexta-feira Preço de sábado Preço para 2 dias Entrada geral à beira da pista US$ 85 US$ 159 US$ 244 Entrada geral para a Clubhouse US$ 212 US$ 477 US$ 689 Assentos reservados em mesa US$ 186 US$ 371 US$ 557 Assentos reservados na arquibancada US$ 265 US$ 477 US$ 742 Assentos reservados na Clubhouse N/A N/A US$ 1.166 Boxes da arquibancada e Loge Boxes N/A N/A a partir de US$ 1.590 por assento Boxes da Clubhouse N/A N/A a partir de US$ 1.802 por assento Sales Pavilion US$ 398 US$ 530 US$ 928 Equestrian Dining Room US$ 583 US$ 795 US$ 1.378 First Turn Chalet N/A N/A US$ 1.961 Premium Clubhouse Dining N/A N/A US$ 2.465

Fique de olho no site oficial do Breeders' Cup mais perto da data para informações adicionais, e também em sites secundários de revenda, como a StubHub, para a disponibilidade atual.

Qual é a programação de corridas do Breeders' Cup 2026?

Ao todo, 14 corridas serão disputadas durante os dois dias de ação do Breeders' Cup. Na sexta-feira, 30 de outubro, acontecem cinco corridas de campeonato juvenil. No dia seguinte, sábado, 31 de outubro, haverá outras nove corridas, com destaque para o Breeders' Cup Classic de US$ 7 milhões. Aqui estão os detalhes corrida por corrida, com todos os horários no ET local:

Sexta-feira, 30 de outubro

A programação de sexta-feira inclui corridas preliminares começando às 11h55 da manhã, como The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes e provas allowance, antes dos principais campeonatos juvenis de Grau 1:

14h55 - Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15h35 - Breeders' Cup Juvenile Fillies

16h15 - Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16h55 - Breeders' Cup Juvenile

17h35 - Breeders' Cup Juvenile Turf

Sábado, 31 de outubro

O sábado terá nove divisões do campeonato mundial para cavalos mais velhos e exemplares de elite de três anos, culminando com o prestigiado Breeders' Cup Classic. O dia começa com maiden e corridas allowance preliminares pela manhã a partir das 11h15, antes de os principais eventos de Grau 1 começarem da seguinte forma:

13h10 - Breeders' Cup Dirt Mile

13h48 - Breeders' Cup Turf Sprint

14h26 - Breeders' Cup Sprint

15h04 - Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15h42 - Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16h20 - Breeders' Cup Mile

16h48 - Breeders' Cup Distaff

17h36 - Breeders' Cup Turf

18h16 - Breeders' Cup Classic

Tudo o que você precisa saber sobre o Keeneland Race Course

O Keeneland Race Course, que abriu seus portões pela primeira vez em 1936, é amplamente considerado a joia da coroa do turfe puro-sangue americano. Localizado em Lexington, Kentucky, no coração da região de Bluegrass, o Keeneland opera sob um modelo exclusivo sem fins lucrativos, no qual seus ganhos com corridas e leilões são reinvestidos diretamente na indústria equestre e em instituições de caridade locais.

Designado como National Historic Landmark em 1986, ele serve tanto como hipódromo de elite quanto como a maior casa de leilões de puro-sangue do mundo.

Momentos memoráveis em Keeneland

Visita real da rainha Elizabeth II (1984) : a rainha Elizabeth II visitou Keeneland para testemunhar a corrida inaugural de stakes criada em sua homenagem, a 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'. Keeneland construiu um Winner's Circle dedicado à beira da pista explicitamente para a visita dela.

O Grand Slam de American Pharoah (2015) : Keeneland recebeu o prestigiado Breeders’ Cup World Championships pela primeira vez em 2015. Na corrida final de sua carreira, a lenda da Triple Crown American Pharoah dominou o Breeders’ Cup Classic, quebrou o recorde da pista e se tornou o primeiro cavalo da história a vencer o 'Grand Slam' informal das corridas.

Leilões recordistas : os leilões de cavalos de Keeneland são icônicos. Mais de 20 vencedores do Kentucky Derby, incluindo o herói da Triple Crown Justify, passaram pelo ringue de vendas de Keeneland. Em 1985, um yearling foi vendido por US$ 13,1 milhões, estabelecendo um recorde mundial que durou por décadas. Sua September Yearling Sale continua quebrando referências modernas do setor, gerando um recorde histórico de US$ 536,7 milhões.

A pista favorita de Hollywood: por causa de sua atemporal 'atmosfera retrô', de seus gramados impecavelmente cuidados e de suas icônicas estruturas de calcário, Keeneland foi amplamente usado como set de filmagem. Ficou famoso por servir como dublê de outras pistas históricas em grandes filmes como Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) e Secretariat (2010).

Vencedores recentes do Breeders' Cup Classic

Ano Cavalo vencedor Treinador vencedor Jóquei vencedor Pista 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







