Como comprar ingressos do Club América para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias da Liga MX e mais

O Club América, time mais vitorioso e mais rico da Liga MX, quer dar a volta por cima nesta temporada após 12 meses difíceis, e você pode estar na Cidade do México para vê-lo entrar em campo.

Antes desse período complicado no fim de 2025 e no início de 2026, Las Águilas (As Águias) vinham voando alto, conquistando três títulos seguidos (Apertura 2024 e 2025 e Clausura 2025) e terminando em segundo lugar no Clausura 2025.

Além de ver uma série de jogadores de nível mundial em ação, como Henry Martin, Brian Rodriguez, Erick Sanchez e Raphael Veiga, quem for aos jogos do Club América em casa ainda terá o bônus de pisar em um dos estádios mais icônicos do mundo, o Estadio Azteca.

Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre ingressos para você garantir seu lugar nos jogos do Club América, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Club America

Data e horário (local) Partida Local Ingressos sex., 21 de ago. (21h) Liga MX: FC Juarez x Club America Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez) Ingressos qua., 26 de ago. (19h45) Leagues Cup: Columbus Crew x Club America Dignity Health Sports Park (Carson, EUA) Ingressos sáb., 29 de ago. (19h) Liga MX: Club America x Club Puebla Estadio Azteca (Cidade do México) Ingressos sáb., 5 de set. (19h) Liga MX: Club America x Club Tijuana Estadio Azteca (Cidade do México) Ingressos sáb., 12 de set. (a confirmar) Liga MX: Cruz Azul x Club America Estadio Azteca (Cidade do México) Ingressos sáb., 19 de set. (21h) Liga MX: Club America x C.D. Guadalajara Estadio Azteca (Cidade do México) Ingressos dom., 27 de set. (21h) Liga MX: Club Necaxa x Club America Estadio Victoria (Aguascalientes) Ingressos sáb., 10 de out. (21h) Liga MX: Club America x C.F. Monterrey Estadio Azteca (Cidade do México) Ingressos sáb., 17 de out. (19h) Liga MX: Club León x Club America León Stadium (León) Ingressos

Como comprar ingressos do Club America

Os ingressos oficiais para os jogos do Club América como mandante podem ser comprados digitalmente pelo aplicativo Fanki ou pelo Fanki.com, que funciona como a principal plataforma oficial de ingressos do clube. Os ingressos geralmente são colocados à venda na semana da partida, normalmente entre três e sete dias antes do pontapé inicial.

Às vezes, os ingressos também podem ser comprados diretamente na bilheteria do Estadio Azteca no dia do jogo, caso a partida não esteja esgotada. Vale destacar que a bilheteria processa as transações de forma digital via aplicativo móvel, em vez de ingressos físicos em papel ou dinheiro.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Club America no mercado secundário. A StubHub é uma das principais opções para quem busca garantir assentos por canais alternativos, oferecendo uma alternativa confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Club America?

Os ingressos oficiais do Club América para jogos comuns da Liga MX como mandante no Estadio Azteca geralmente variam de MXN 675 a MXN 3.500 (US$ 35 a US$ 200). No entanto, experiências premium de hospitalidade podem subir consideravelmente, chegando a até MXN 9.000 (US$ 475).

Os preços de face variam dinamicamente com base no perfil do adversário, com partidas de rivalidade histórica, como o Clásico Nacional contra o Chivas de Guadalajara, elevando os preços-base.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda, como a StubHub, para conferir a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estadio Azteca

O Estadio Azteca, oficialmente conhecido como Estadio Banorte por razões de patrocínio, é um estádio de futebol localizado em Coyoacán, na Cidade do México.

É a casa habitual da equipe da Liga MX Club America, e também do Cruz Azul em alguns períodos, além da seleção mexicana, desde sua inauguração em 1966. Com capacidade para 87.523 pessoas, é o maior estádio da América Latina e o oitavo maior estádio de futebol do mundo.

O Azteca recebeu de forma emblemática as finais das Copas do Mundo de 1970 e 1986 e, embora não tenha sediado a final da Copa do Mundo FIFA de 2026, entrou para a história no verão ao se tornar o único estádio a receber partidas em três Copas do Mundo diferentes.

Recordes e estatísticas do Club America

O Club America (Club de Fútbol América S.A. de C.V.) é o clube mais vitorioso e condecorado da história do futebol mexicano, detendo o recorde de maior número de títulos da liga nacional e de troféus internacionais de clubes na região da CONCACAF.

Títulos e principais conquistas

Liga MX: 16 títulos (recorde nacional histórico)

Copa México: 6 títulos (recorde nacional histórico)

Copa dos Campeões da CONCACAF / Liga dos Campeões: 7 títulos (recorde regional compartilhado)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Cristóbal Ortega (711), Alfredo Tena (594)

Mais gols: Luis Roberto Alves ('Zague') (192), Cuauhtémoc Blanco (153)

Líderes de todos os tempos

O Club América lidera a tabela histórica da Liga MX em número total de vitórias, pontos somados e gols marcados.

Nunca caiu

O Club America é um dos únicos dois times, ao lado do Chivas, que jamais foram rebaixados para a segunda divisão mexicana.



