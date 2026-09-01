A Süper Lig turca nunca deixa de entreter e empolgar. Atmosferas eletrizantes em dias de jogo, partidas com muitos gols e disputas envolventes pelo título são apenas alguns dos motivos atraentes que levam os torcedores a garantir ingressos. Você pode assegurar seu lugar hoje mesmo em alguns grandes jogos que estão por vir.

Para aumentar ainda mais a empolgação da Süper Lig nesta temporada, os grandes clubes têm aberto os cofres para contratar alguns dos principais nomes do esporte.

O Fenerbahce gastou € 39 milhões com Mason Greenwood, do Marseille, e o Galatasaray venceu a disputa com outros clubes europeus para garantir a contratação de Rafael Leão, do AC Milan, por € 38 milhões. No entanto, a transferência que mais chamou atenção, claro, foi feita pelo Trabzonspor, que de forma sensacional acertou com Mohamed Salah sem custos.

O Galatasaray conquistou o título da Süper Lig pela quarta vez consecutiva na temporada passada, feito que também alcançou entre 1997 e 2000. Agora, o time de Istambul comandado por Okan Buruk busca assegurar um recorde com o quinto título seguido. No entanto, outros gigantes do futebol turco, como Fenerbahce, Besiktas e Trabzonspor, estarão determinados a impedi-lo.

Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos da Süper Lig turca, incluindo a próxima programação, onde comprar ingressos para os jogos e quanto eles custam.

Próximos destaques da Süper Lig turca

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos sex., 4 de set. (20h) Istanbul Başakşehir x Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istambul) Ingressos sáb., 5 de set. (20h) Fenerbahçe x Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadium (Istambul) Ingressos dom., 6 de set. (20h) Trabzonspor x Gençlerbirliği Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Ingressos sex., 11 de set. (20h) Beşiktaş x Erzurumspor Tüpraş Stadium (Istambul) Ingressos dom., 13 de set. (20h) Galatasaray x Kocaelispor Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istambul) Ingressos seg., 14 de set. (20h) Gaziantep x Fenerbahçe Gaziantep Stadium (Gaziantep) Ingressos sáb., 19 de set. (20h) Istanbul Başakşehir x Gençlerbirliği Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istambul) Ingressos sáb., 19 de set. (20h) Trabzonspor x Galatasaray Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Ingressos dom., 20 de set. (17h) Fenerbahçe x Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istambul) Ingressos dom., 20 de set. (20h) Amed x Beşiktaş Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) Ingressos

Como comprar ingressos para a Süper Lig turca

Os ingressos oficiais para jogos da Süper Lig turca podem ser comprados por meio da plataforma centralizada de ingressos eletrônicos Passo, ou pelo aplicativo móvel da Passo, e normalmente só são colocados à venda entre 3 e 5 dias antes de cada rodada específica.

Clubes de grande destaque, como Galatasaray e Fenerbahçe, abrem primeiro janelas de venda prioritária para sócios do clube ou categorias premium de cartões de torcedor.

Devido às rigorosas leis esportivas turcas criadas para evitar violência e cambismo, você não pode simplesmente comprar um ingresso padrão; ele precisa ser vinculado eletronicamente a um cartão de identidade de torcedor autorizado.

Antes de comprar um ingresso, cada pessoa que vai ao jogo precisa ter um Passo Taraftar Card ativo, anteriormente conhecido como Passolig. Um cartão não pode ser usado para permitir a entrada de várias pessoas no estádio.

Para solicitar um cartão, você deve visitar o site oficial do Passo Taraftar ou baixar o aplicativo móvel da Passo. Torcedores estrangeiros e turistas devem selecionar a opção de passaporte estrangeiro, inserir os dados do passaporte e enviar uma foto nítida do documento.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos da Süper Lig turca no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugar por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos da Süper Lig turca?

Os ingressos oficiais para jogos da Süper Lig turca geralmente custam entre 1.000 TL e 15.000 TL (€ 25 a € 400+), mas variam bastante dependendo do perfil do clube mandante, do adversário e do setor escolhido.

Os preços se dividem claramente por linhas competitivas e geográficas:

Os grandes clubes: os ingressos padrão para jogos como mandante de Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) e Beşiktaş (Tüpraş Stadium) geralmente começam em cerca de € 30 a € 150, enquanto clássicos locais de grande apelo podem fazer os preços subirem para € 100 a € 350+.

Clubes de meio de tabela e da Anatólia: essas equipes menores sediadas fora da capital, Istambul, como Konyaspor, Gaziantep e Kasımpaşa, oferecem ingressos bem acessíveis, com entradas padrão para adultos muitas vezes começando abaixo de € 20.

Acompanhe os portais oficiais de ingressos dos clubes para mais informações ou sites de revenda secundária como StubHub para consultar a disponibilidade atual.

Estádios e locais da Süper Lig turca

Clube Estádio e local Capacidade Galatasaray RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istambul) 53.978 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (Istambul) 47.911 Beşiktaş Tüpraş Stadium (Beşiktaş) 42.445 Konyaspor Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya) 42.000 Trabzonspor Papara Park (Trabzon) 41.000 Gaziantep Gaziantep Stadium (Gaziantep) 35.574 Kocaelispor Kocaeli Stadium (İzmit) 34.829 Samsunspor Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun) 34.303 Amed Diyarbakır Stadium (Diyarbakır) 33.000 Erzurumspor Kazım Karabekir Stadium (Erzurum) 21.374 Gençlerbirliği Eryaman Stadium (Ankara) 20.500 Göztepe Gürsel Aksel Stadium (İzmir) 19.713 Istanbul Başakşehir Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istambul) 17.067 Rizespor Çaykur Didi Stadium (Rize) 15.197 Corum Çorum City Stadium (Çorum) 15.000 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istambul) 13.797 Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istambul) 13.797 Alanyaspor Alanya Oba Stadium (Alanya) 9.789



