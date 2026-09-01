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Como comprar ingressos da Süper Lig 2026/27: próximos jogos, preços, informações sobre os estádios e mais

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Campeonato Turco
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Tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para os próximos jogos da Süper Lig na Turquia

A Süper Lig turca nunca deixa de entreter e empolgar. Atmosferas eletrizantes em dias de jogo, partidas com muitos gols e disputas envolventes pelo título são apenas alguns dos motivos atraentes que levam os torcedores a garantir ingressos. Você pode assegurar seu lugar hoje mesmo em alguns grandes jogos que estão por vir.

Para aumentar ainda mais a empolgação da Süper Lig nesta temporada, os grandes clubes têm aberto os cofres para contratar alguns dos principais nomes do esporte.

O Fenerbahce gastou € 39 milhões com Mason Greenwood, do Marseille, e o Galatasaray venceu a disputa com outros clubes europeus para garantir a contratação de Rafael Leão, do AC Milan, por € 38 milhões. No entanto, a transferência que mais chamou atenção, claro, foi feita pelo Trabzonspor, que de forma sensacional acertou com Mohamed Salah sem custos.

O Galatasaray conquistou o título da Süper Lig pela quarta vez consecutiva na temporada passada, feito que também alcançou entre 1997 e 2000. Agora, o time de Istambul comandado por Okan Buruk busca assegurar um recorde com o quinto título seguido. No entanto, outros gigantes do futebol turco, como Fenerbahce, Besiktas e Trabzonspor, estarão determinados a impedi-lo.

Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos da Süper Lig turca, incluindo a próxima programação, onde comprar ingressos para os jogos e quanto eles custam.

Próximos destaques da Süper Lig turca

Data e horário (local)

Jogo

Local

Ingressos

sex., 4 de set. (20h)

Istanbul Başakşehir x Galatasaray

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istambul)

Ingressos

sáb., 5 de set. (20h)

Fenerbahçe x Beşiktaş

Şükrü Saracoğlu Stadium (Istambul)

Ingressos

dom., 6 de set. (20h)

Trabzonspor x Gençlerbirliği

Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)

Ingressos

sex., 11 de set. (20h)

Beşiktaş x Erzurumspor

Tüpraş Stadium (Istambul)

Ingressos

dom., 13 de set. (20h)

Galatasaray x Kocaelispor

Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istambul)

Ingressos

seg., 14 de set. (20h)

Gaziantep x Fenerbahçe

Gaziantep Stadium (Gaziantep)

Ingressos

sáb., 19 de set. (20h)

Istanbul Başakşehir x Gençlerbirliği

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istambul)

Ingressos

sáb., 19 de set. (20h)

Trabzonspor x Galatasaray

Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)

Ingressos

dom., 20 de set. (17h)

Fenerbahçe x Eyüpspor

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istambul)

Ingressos

dom., 20 de set. (20h)

Amed x Beşiktaş

Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır)

Ingressos

Como comprar ingressos para a Süper Lig turca

Os ingressos oficiais para jogos da Süper Lig turca podem ser comprados por meio da plataforma centralizada de ingressos eletrônicos Passo, ou pelo aplicativo móvel da Passo, e normalmente só são colocados à venda entre 3 e 5 dias antes de cada rodada específica.

Clubes de grande destaque, como Galatasaray e Fenerbahçe, abrem primeiro janelas de venda prioritária para sócios do clube ou categorias premium de cartões de torcedor.

Devido às rigorosas leis esportivas turcas criadas para evitar violência e cambismo, você não pode simplesmente comprar um ingresso padrão; ele precisa ser vinculado eletronicamente a um cartão de identidade de torcedor autorizado.

Antes de comprar um ingresso, cada pessoa que vai ao jogo precisa ter um Passo Taraftar Card ativo, anteriormente conhecido como Passolig. Um cartão não pode ser usado para permitir a entrada de várias pessoas no estádio.

Para solicitar um cartão, você deve visitar o site oficial do Passo Taraftar ou baixar o aplicativo móvel da Passo. Torcedores estrangeiros e turistas devem selecionar a opção de passaporte estrangeiro, inserir os dados do passaporte e enviar uma foto nítida do documento.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos da Süper Lig turca no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugar por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos da Süper Lig turca?

Os ingressos oficiais para jogos da Süper Lig turca geralmente custam entre 1.000 TL e 15.000 TL (€ 25 a € 400+), mas variam bastante dependendo do perfil do clube mandante, do adversário e do setor escolhido.

Os preços se dividem claramente por linhas competitivas e geográficas:

Os grandes clubes: os ingressos padrão para jogos como mandante de Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) e Beşiktaş (Tüpraş Stadium) geralmente começam em cerca de € 30 a € 150, enquanto clássicos locais de grande apelo podem fazer os preços subirem para € 100 a € 350+.

Clubes de meio de tabela e da Anatólia: essas equipes menores sediadas fora da capital, Istambul, como Konyaspor, Gaziantep e Kasımpaşa, oferecem ingressos bem acessíveis, com entradas padrão para adultos muitas vezes começando abaixo de € 20.

Acompanhe os portais oficiais de ingressos dos clubes para mais informações ou sites de revenda secundária como StubHub para consultar a disponibilidade atual.

Estádios e locais da Süper Lig turca

Clube

Estádio e local

Capacidade

Galatasaray

RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istambul)

53.978

Fenerbahçe

Şükrü Saracoğlu (Istambul)

47.911

Beşiktaş

Tüpraş Stadium (Beşiktaş)

42.445

Konyaspor

Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya)

42.000

Trabzonspor

Papara Park (Trabzon)

41.000

Gaziantep

Gaziantep Stadium (Gaziantep)

35.574

Kocaelispor

Kocaeli Stadium (İzmit)

34.829

Samsunspor

Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun)

34.303

Amed

Diyarbakır Stadium (Diyarbakır)

33.000

Erzurumspor

Kazım Karabekir Stadium (Erzurum)

21.374

Gençlerbirliği

Eryaman Stadium (Ankara)

20.500

Göztepe

Gürsel Aksel Stadium (İzmir)

19.713

Istanbul Başakşehir

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istambul)

17.067

Rizespor

Çaykur Didi Stadium (Rize)

15.197

Corum

Çorum City Stadium (Çorum)

15.000

Kasımpaşa

Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istambul)

13.797

Eyüpspor

Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istambul)

13.797

Alanyaspor

Alanya Oba Stadium (Alanya)

9.789


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