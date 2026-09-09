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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
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Como comprar ingressos da Serie A 2026/27: jogos por rodada, preços médios e mais

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Se você quer comprar ingressos da Serie A para a temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.

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Como comprar ingressos para a Serie A?

Há várias opções de ingressos para jogos da Serie A, desde entradas para partidas avulsas até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitality. 

Para comprar ingressos para a Serie A, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará então navegar até a seção "Ingressos". 

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, ou se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial, ou talvez esteja buscando conseguir ingressos de última hora, você pode considerar varejistas secundários, como a StubHub.

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Quanto custam os ingressos para a Serie A?

O custo dos ingressos para a Serie A varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços escalonados por faixa etária, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas diferem de clube para clube, com os ingressos de menor preço começando em cerca de €40 em sites de revenda.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as visões premium tendo o custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de peso, como o clássico de Milão (Milan x Inter de Milão) e o Derby de Roma (Roma x Lazio), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

Abaixo, a GOAL mostra os clubes da Serie A 2026-2027, seus estádios, as faixas esperadas de preços de ingressos para dias de jogo, assim como os preços iniciais dos carnês de temporada.

Clubes da Serie A 2026-27 por preço dos ingressos

Clube Estádio Faixa de preço do ingresso (adulto)Carnê de temporada (adulto)
MilanEstádio San Siro€30 - €220A partir de €430
AtalantaGewiss Stadium (New Balance Arena)€35 - €160A partir de €340
BolognaStadio Renato Dall'Ara€25 - €130A partir de €240
CagliariUnipol Domus€25 - €120A partir de €300
ComoStadio Giuseppe Sinigaglia€30 - €140A partir de €390
FiorentinaStadio Artemio Franchi€25 - €130A partir de €350
FrosinoneStadio Benito Stirpe€20 - €100A partir de €160
GenoaStadio Luigi Ferraris€25 - €120A partir de €200
Inter de MilãoEstádio San Siro€30 - €240A partir de €399
JuventusAllianz Stadium€35 - €250A partir de €430
LazioStadio Olimpico€25 - €140A partir de €280
LecceStadio Via del Mare€20 - €110A partir de €170
MonzaStadio Brianteo (U-Power Stadium)€25 - €120A partir de €230
NapoliStadio Diego Armando Maradona€30 - €180A partir de €250
ParmaStadio Ennio Tardini€25 - €120A partir de €190
RomaStadio Olimpico€30 - €160A partir de €277
SassuoloMapei Stadium - Città del Tricolore€20 - €110A partir de €150
TorinoStadio Olimpico Grande Torino €20 - €120A partir de €220
UdineseBluenergy Stadium (Stadio Friuli) €25 - €115A partir de €180
VeneziaStadio Pier Luigi Penzo€30 - €130A partir de €250

Tudo o que você precisa saber sobre a Serie A

A Serie A é reconhecida como uma das ligas de futebol mais prestigiadas do planeta, reunindo alguns dos maiores e mais apoiados clubes do mundo, como Juventus, Milan e Inter de Milão, todos com histórias longas e ilustres.

A Serie A também atrai uma série de jogadores talentosos, então não é surpresa que torcedores de futebol dos quatro cantos do planeta queiram ir à Itália para ver de perto a ação emocionante. Além de serem atraídas pelo futebol de alto nível, as pessoas também viajam em massa para vivenciar tudo o que o país tem a oferecer.

Antes do início da temporada 1929-30 do futebol na Itália, houve uma reestruturação do já existente Campeonato Italiano de Futebol, disputado desde 1898, para um formato nacional de pontos corridos, o que estabeleceu o formato da Serie A como a conhecemos e amamos hoje.

Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido constantemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial. Na campanha 2025/26, a Serie A ocupava o segundo lugar no ranking de coeficientes da UEFA com base no desempenho em competições europeias nas últimas cinco temporadas, atrás da Premier League, da Inglaterra, e à frente de La Liga, da Espanha.

A Inter de Milão é a atual campeã, depois de conquistar seu segundo título da Serie A em três temporadas e o 21º no total, na última campanha. A Nerazzurri também conquistou a Copa da Itália, assegurando múltiplos troféus em uma temporada pela primeira vez desde a famosa campanha da tríplice coroa de 2009/2010.

No entanto, é a Juventus quem se destaca acima das demais em termos de títulos da liga conquistados. A Velha Senhora soma um total de 36 títulos italianos, incluindo uma sequência de nove anos seguidos vencendo entre 2011-2020.

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