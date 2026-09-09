Reserve ingressos para a Serie A:
🎟️ Ingressos para a Serie A: RESERVE INGRESSOS
🎟️ Ingressos para a Juventus: RESERVE INGRESSOS
🎟️ Ingressos para a Inter de Milão: RESERVE INGRESSOS
🎟️ Ingressos para o Milan: RESERVE INGRESSOS
🎟️ Ingressos abaixo de €100: RESERVE INGRESSOS
🎟️ Pacotes hospitality e ingressos: RESERVE INGRESSOS
🎟️ Áreas para famílias e ingressos: RESERVE INGRESSOS
🎟️ Ingressos para o San Siro: RESERVE INGRESSOS
🎟️ Ingressos para o Stadio Olimpico: RESERVE INGRESSOS
Como comprar ingressos para a Serie A?
Há várias opções de ingressos para jogos da Serie A, desde entradas para partidas avulsas até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitality.
Para comprar ingressos para a Serie A, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará então navegar até a seção "Ingressos".
Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, ou se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial, ou talvez esteja buscando conseguir ingressos de última hora, você pode considerar varejistas secundários, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para a Serie A?
O custo dos ingressos para a Serie A varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços escalonados por faixa etária, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas diferem de clube para clube, com os ingressos de menor preço começando em cerca de €40 em sites de revenda.
Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as visões premium tendo o custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de peso, como o clássico de Milão (Milan x Inter de Milão) e o Derby de Roma (Roma x Lazio), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.
Abaixo, a GOAL mostra os clubes da Serie A 2026-2027, seus estádios, as faixas esperadas de preços de ingressos para dias de jogo, assim como os preços iniciais dos carnês de temporada.
Clubes da Serie A 2026-27 por preço dos ingressos
|Clube
|Estádio
|Faixa de preço do ingresso (adulto)
|Carnê de temporada (adulto)
|Milan
|Estádio San Siro
|€30 - €220
|A partir de €430
|Atalanta
|Gewiss Stadium (New Balance Arena)
|€35 - €160
|A partir de €340
|Bologna
|Stadio Renato Dall'Ara
|€25 - €130
|A partir de €240
|Cagliari
|Unipol Domus
|€25 - €120
|A partir de €300
|Como
|Stadio Giuseppe Sinigaglia
|€30 - €140
|A partir de €390
|Fiorentina
|Stadio Artemio Franchi
|€25 - €130
|A partir de €350
|Frosinone
|Stadio Benito Stirpe
|€20 - €100
|A partir de €160
|Genoa
|Stadio Luigi Ferraris
|€25 - €120
|A partir de €200
|Inter de Milão
|Estádio San Siro
|€30 - €240
|A partir de €399
|Juventus
|Allianz Stadium
|€35 - €250
|A partir de €430
|Lazio
|Stadio Olimpico
|€25 - €140
|A partir de €280
|Lecce
|Stadio Via del Mare
|€20 - €110
|A partir de €170
|Monza
|Stadio Brianteo (U-Power Stadium)
|€25 - €120
|A partir de €230
|Napoli
|Stadio Diego Armando Maradona
|€30 - €180
|A partir de €250
|Parma
|Stadio Ennio Tardini
|€25 - €120
|A partir de €190
|Roma
|Stadio Olimpico
|€30 - €160
|A partir de €277
|Sassuolo
|Mapei Stadium - Città del Tricolore
|€20 - €110
|A partir de €150
|Torino
|Stadio Olimpico Grande Torino
|€20 - €120
|A partir de €220
|Udinese
|Bluenergy Stadium (Stadio Friuli)
|€25 - €115
|A partir de €180
|Venezia
|Stadio Pier Luigi Penzo
|€30 - €130
|A partir de €250
Tudo o que você precisa saber sobre a Serie A
A Serie A é reconhecida como uma das ligas de futebol mais prestigiadas do planeta, reunindo alguns dos maiores e mais apoiados clubes do mundo, como Juventus, Milan e Inter de Milão, todos com histórias longas e ilustres.
A Serie A também atrai uma série de jogadores talentosos, então não é surpresa que torcedores de futebol dos quatro cantos do planeta queiram ir à Itália para ver de perto a ação emocionante. Além de serem atraídas pelo futebol de alto nível, as pessoas também viajam em massa para vivenciar tudo o que o país tem a oferecer.
Antes do início da temporada 1929-30 do futebol na Itália, houve uma reestruturação do já existente Campeonato Italiano de Futebol, disputado desde 1898, para um formato nacional de pontos corridos, o que estabeleceu o formato da Serie A como a conhecemos e amamos hoje.
Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido constantemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial. Na campanha 2025/26, a Serie A ocupava o segundo lugar no ranking de coeficientes da UEFA com base no desempenho em competições europeias nas últimas cinco temporadas, atrás da Premier League, da Inglaterra, e à frente de La Liga, da Espanha.
A Inter de Milão é a atual campeã, depois de conquistar seu segundo título da Serie A em três temporadas e o 21º no total, na última campanha. A Nerazzurri também conquistou a Copa da Itália, assegurando múltiplos troféus em uma temporada pela primeira vez desde a famosa campanha da tríplice coroa de 2009/2010.
No entanto, é a Juventus quem se destaca acima das demais em termos de títulos da liga conquistados. A Velha Senhora soma um total de 36 títulos italianos, incluindo uma sequência de nove anos seguidos vencendo entre 2011-2020.