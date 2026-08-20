Como comprar ingressos da MLS 2026: rodada de abertura da Major League Soccer, jogos, preços e mais

Os ingressos da MLS 2026 custam a partir de US$ 15 no StubHub, cobrindo cada um dos 30 clubes da liga enquanto a temporada regular vai até o Decision Day, em 7 de novembro, antes dos playoffs a partir de 18 de novembro. A temporada foi retomada em meados de julho após uma rara pausa no meio da temporada para a Copa do Mundo da FIFA, sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, e a reta final agora já está em andamento.
O Inter Miami entra na segunda metade da campanha como atual campeão, com Lionel Messi ainda sendo a principal atração da liga, enquanto o Atlanta United continua a levar os maiores públicos da MLS. A GOAL tem as últimas sobre jogos, preços e exatamente onde comprar ingressos para a MLS 2026 neste momento.
Quando é a MLS 2026?
|Fase
|Datas
|Temporada regular
|21 de fevereiro - 7 de novembro de 2026
|Pausa para a Copa do Mundo
|25 de maio - 16 de julho de 2026
|Playoffs
|18 de novembro - 18 de dezembro de 2026
|Times
|30 (15 da Conferência Leste, 15 da Conferência Oeste)
|Formato
|34 jogos de temporada regular por time; os playoffs são em jogo único eliminatório
|Local
|Estados Unidos e Canadá
Jogos da MLS neste fim de semana:
|Data e hora
|Jogo
|Local
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 19h30
|Charlotte FC x D.C. United
|Bank of America Stadium (Charlotte)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 19h30
|Inter Miami CF x Toronto FC
|Miami Freedom Park (Fort Lauderdale)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 19h30
|LAFC x Portland Timbers
|BMO Stadium (Los Angeles)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 19h30
|Orlando City SC x Real Salt Lake
|Inter&Co Stadium (Orlando)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 19h30
|New York Red Bulls x Chicago Fire FC
|Red Bull Arena (Harrison)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 19h30
|CF Montreal x LA Galaxy
|Stade Saputo (Montreal)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 20h30
|Austin FC x Philadelphia Union
|Q2 Stadium (Austin)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 20h30
|Nashville SC x Columbus Crew
|GEODIS Park (Nashville)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 20h30
|St. Louis CITY SC x Houston Dynamo
|Energizer Park (St. Louis)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 21h30
|Vancouver Whitecaps FC x FC Dallas
|BC Place (Vancouver)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 22h30
|San Diego FC x Colorado Rapids
|Snapdragon Stadium (San Diego)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 22h30
|San Jose Earthquakes x Minnesota United FC
|PayPal Park (San Jose)
|Ingressos
|dom., 23 de ago., 16h30
|New England Revolution x New York City FC
|Gillette Stadium (Foxborough)
|Ingressos
|dom., 23 de ago., 19h
|Atlanta United FC x Sporting Kansas City
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|Ingressos
Os horários de início são os publicados e podem mudar mais perto da data, então confirme o horário exato no seu ingresso. A programação completa da temporada até o Decision Day está disponível pelo link acima.
Onde comprar ingressos para a MLS 2026
O StubHub reúne todos os 30 clubes da MLS em um só lugar, então não é preciso verificar 30 sites diferentes de times.
- Uma busca, todos os clubes. Filtre por time, adversário, faixa de preço ou setor sem sair da página.
- Jogos com vendas rápidas. Partidas de destaque, especialmente qualquer uma envolvendo o Inter Miami, esgotam mais rápido, então compre com antecedência.
- Garantia FanProtect. Receba um ingresso válido ou seu dinheiro de volta.
- Entrega instantânea no celular. Os ingressos vão direto para o seu telefone, ideal para compras de última hora em dia de jogo.
- Pré-venda x revenda. Alguns clubes oferecem aos sócios-torcedores acesso antecipado aos jogos em casa antes da abertura da venda geral; o StubHub é o caminho mais rápido quando essa janela já passou, ou para lugares difíceis de conseguir no setor visitante.
- Hospitalidade. Pacotes premium, incluindo opções à beira do campo e em suítes, estão disponíveis para os principais confrontos.
Quanto custam os ingressos para a MLS 2026?
|Tipo de ingresso
|Preço
|Mais barato disponível
|A partir de US$ 15 (
|Média da liga, temporada regular
|US$ 25-US$ 50
|Jogos de destaque ou rivalidades
|Acima da média, varia de acordo com o confronto
|Playoffs
|Os mais caros da temporada
O que mexe no preço:
- Local do assento. Setores à beira do campo e VIP custam significativamente mais do que os assentos nos anéis superiores.
- Adversário e momento. Os jogos do Inter Miami em casa, construídos em torno de Messi, estão consistentemente entre os mais caros e os que esgotam mais rápido.
- Tamanho do estádio. Locais maiores, como o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, oferecem uma faixa mais ampla de preços do que campos menores e específicos para futebol.
Tudo o que você precisa saber sobre a MLS 2026
O Inter Miami é o atual campeão da MLS Cup, depois de vencer o Vancouver por 3 a 1 em dezembro para conquistar seu primeiro título na liga. Lionel Messi ganhou a Chuteira de Ouro com 29 gols e um segundo prêmio consecutivo de MVP, tornando-se o primeiro jogador da história da MLS a vencer o MVP em temporadas seguidas. O Miami perdeu Jordi Alba e Sergio Busquets na offseason, mas acrescentou o goleiro do ano de 2025, Dayne St. Clair, e o atacante mexicano Germán Berterame.
O Atlanta United voltou a registrar os maiores públicos da MLS na temporada passada, com média de mais de 43 mil torcedores no Mercedes-Benz Stadium, incluindo 65.520 em um único jogo da rodada de abertura contra o CF Montreal, ainda um dos maiores públicos de uma só partida da liga nesta temporada.
A MLS interrompeu a temporada regular por sete semanas, de 25 de maio a 16 de julho, enquanto a Copa do Mundo da FIFA foi disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, antes de a ação ser retomada em meados de julho. A temporada regular agora vai até o Decision Day, em 7 de novembro, com os playoffs em seguida, de 18 de novembro a 18 de dezembro.
Tudo o que você precisa saber sobre os estádios
O Inter Miami agora joga no Miami Freedom Park, seu novo estádio específico para futebol com capacidade para 25 mil pessoas em Fort Lauderdale, que foi inaugurado em abril de 2026 e substituiu sua casa anterior, o Chase Stadium.
Os estádios da MLS variam enormemente de tamanho, de arenas específicas para futebol com capacidade para cerca de 18 mil a 25 mil pessoas, como o Q2 Stadium, em Austin, e o GEODIS Park, em Nashville, até locais do porte da NFL para os maiores atrativos da liga, incluindo o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Sempre confira o estádio específico, o mapa de assentos e a capacidade na sua listagem do StubHub antes de comprar, já que o tamanho e a configuração dos estádios variam bastante de mercado para mercado.