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Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport
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Como comprar ingressos da MLS 2026: rodada de abertura da Major League Soccer, jogos, preços e mais

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Inter Miami CF

Veja exatamente como você pode garantir ingressos para os jogos da MLS de 2026

Os ingressos da MLS 2026 custam a partir de US$ 15 no StubHub, cobrindo cada um dos 30 clubes da liga enquanto a temporada regular vai até o Decision Day, em 7 de novembro, antes dos playoffs a partir de 18 de novembro. A temporada foi retomada em meados de julho após uma rara pausa no meio da temporada para a Copa do Mundo da FIFA, sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, e a reta final agora já está em andamento.

O Inter Miami entra na segunda metade da campanha como atual campeão, com Lionel Messi ainda sendo a principal atração da liga, enquanto o Atlanta United continua a levar os maiores públicos da MLS. A GOAL tem as últimas sobre jogos, preços e exatamente onde comprar ingressos para a MLS 2026 neste momento.

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Quando é a MLS 2026?

FaseDatas
Temporada regular21 de fevereiro - 7 de novembro de 2026
Pausa para a Copa do Mundo25 de maio - 16 de julho de 2026
Playoffs18 de novembro - 18 de dezembro de 2026
Times30 (15 da Conferência Leste, 15 da Conferência Oeste)
Formato34 jogos de temporada regular por time; os playoffs são em jogo único eliminatório
LocalEstados Unidos e Canadá

Jogos da MLS neste fim de semana:

Data e horaJogoLocalIngressos
sáb., 22 de ago., 19h30Charlotte FC x D.C. UnitedBank of America Stadium (Charlotte)Ingressos
sáb., 22 de ago., 19h30Inter Miami CF x Toronto FCMiami Freedom Park (Fort Lauderdale)Ingressos
sáb., 22 de ago., 19h30LAFC x Portland TimbersBMO Stadium (Los Angeles)Ingressos
sáb., 22 de ago., 19h30Orlando City SC x Real Salt LakeInter&Co Stadium (Orlando)Ingressos
sáb., 22 de ago., 19h30New York Red Bulls x Chicago Fire FCRed Bull Arena (Harrison)Ingressos
sáb., 22 de ago., 19h30CF Montreal x LA GalaxyStade Saputo (Montreal)Ingressos
sáb., 22 de ago., 20h30Austin FC x Philadelphia UnionQ2 Stadium (Austin)Ingressos
sáb., 22 de ago., 20h30Nashville SC x Columbus CrewGEODIS Park (Nashville)Ingressos
sáb., 22 de ago., 20h30St. Louis CITY SC x Houston DynamoEnergizer Park (St. Louis)Ingressos
sáb., 22 de ago., 21h30Vancouver Whitecaps FC x FC DallasBC Place (Vancouver)Ingressos
sáb., 22 de ago., 22h30San Diego FC x Colorado RapidsSnapdragon Stadium (San Diego)Ingressos
sáb., 22 de ago., 22h30San Jose Earthquakes x Minnesota United FCPayPal Park (San Jose)Ingressos
dom., 23 de ago., 16h30New England Revolution x New York City FCGillette Stadium (Foxborough)Ingressos
dom., 23 de ago., 19hAtlanta United FC x Sporting Kansas CityMercedes-Benz Stadium (Atlanta)Ingressos

Os horários de início são os publicados e podem mudar mais perto da data, então confirme o horário exato no seu ingresso. A programação completa da temporada até o Decision Day está disponível pelo link acima.

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Onde comprar ingressos para a MLS 2026

O StubHub reúne todos os 30 clubes da MLS em um só lugar, então não é preciso verificar 30 sites diferentes de times.

  • Uma busca, todos os clubes. Filtre por time, adversário, faixa de preço ou setor sem sair da página.
  • Jogos com vendas rápidas. Partidas de destaque, especialmente qualquer uma envolvendo o Inter Miami, esgotam mais rápido, então compre com antecedência.
  • Garantia FanProtect. Receba um ingresso válido ou seu dinheiro de volta.
  • Entrega instantânea no celular. Os ingressos vão direto para o seu telefone, ideal para compras de última hora em dia de jogo.
  • Pré-venda x revenda. Alguns clubes oferecem aos sócios-torcedores acesso antecipado aos jogos em casa antes da abertura da venda geral; o StubHub é o caminho mais rápido quando essa janela já passou, ou para lugares difíceis de conseguir no setor visitante.
  • Hospitalidade. Pacotes premium, incluindo opções à beira do campo e em suítes, estão disponíveis para os principais confrontos.

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Quanto custam os ingressos para a MLS 2026?

Tipo de ingressoPreço
Mais barato disponívelA partir de US$ 15 (
Média da liga, temporada regularUS$ 25-US$ 50
Jogos de destaque ou rivalidadesAcima da média, varia de acordo com o confronto
PlayoffsOs mais caros da temporada

O que mexe no preço:

  • Local do assento. Setores à beira do campo e VIP custam significativamente mais do que os assentos nos anéis superiores.
  • Adversário e momento. Os jogos do Inter Miami em casa, construídos em torno de Messi, estão consistentemente entre os mais caros e os que esgotam mais rápido.
  • Tamanho do estádio. Locais maiores, como o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, oferecem uma faixa mais ampla de preços do que campos menores e específicos para futebol.

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Tudo o que você precisa saber sobre a MLS 2026

O Inter Miami é o atual campeão da MLS Cup, depois de vencer o Vancouver por 3 a 1 em dezembro para conquistar seu primeiro título na liga. Lionel Messi ganhou a Chuteira de Ouro com 29 gols e um segundo prêmio consecutivo de MVP, tornando-se o primeiro jogador da história da MLS a vencer o MVP em temporadas seguidas. O Miami perdeu Jordi Alba e Sergio Busquets na offseason, mas acrescentou o goleiro do ano de 2025, Dayne St. Clair, e o atacante mexicano Germán Berterame.

O Atlanta United voltou a registrar os maiores públicos da MLS na temporada passada, com média de mais de 43 mil torcedores no Mercedes-Benz Stadium, incluindo 65.520 em um único jogo da rodada de abertura contra o CF Montreal, ainda um dos maiores públicos de uma só partida da liga nesta temporada.

A MLS interrompeu a temporada regular por sete semanas, de 25 de maio a 16 de julho, enquanto a Copa do Mundo da FIFA foi disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, antes de a ação ser retomada em meados de julho. A temporada regular agora vai até o Decision Day, em 7 de novembro, com os playoffs em seguida, de 18 de novembro a 18 de dezembro.

Tudo o que você precisa saber sobre os estádios

O Inter Miami agora joga no Miami Freedom Park, seu novo estádio específico para futebol com capacidade para 25 mil pessoas em Fort Lauderdale, que foi inaugurado em abril de 2026 e substituiu sua casa anterior, o Chase Stadium.

Os estádios da MLS variam enormemente de tamanho, de arenas específicas para futebol com capacidade para cerca de 18 mil a 25 mil pessoas, como o Q2 Stadium, em Austin, e o GEODIS Park, em Nashville, até locais do porte da NFL para os maiores atrativos da liga, incluindo o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Sempre confira o estádio específico, o mapa de assentos e a capacidade na sua listagem do StubHub antes de comprar, já que o tamanho e a configuração dos estádios variam bastante de mercado para mercado.

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