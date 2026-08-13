O campeonato francês (Ligue 1) sempre teve um enorme acompanhamento entre os torcedores de futebol da Europa e do mundo, e o domínio contínuo do Paris Saint-Germain, agora com cinco títulos seguidos da liga junto com a defesa da Champions League, só elevou ainda mais o seu perfil para 2026/27.

Embora o Paris Saint-Germain siga sendo o grande destaque do futebol francês, o desejo geral de viajar e vivenciar partidas em estádios de todas as partes da França continua crescendo de forma significativa, com dois times recém-promovidos, Troyes e Le Mans, acrescentando novas histórias à divisão nesta temporada.

Deixe a GOAL ajudar você com um guia de como tornar realidade suas próprias fantasias com o futebol francês, garantindo um ingresso para uma próxima partida da Ligue 1 nesta temporada.

Próximos jogos da 1ª rodada da Ligue 1 e ingressos

Data e horário (CET) Jogo Estádio Ingressos Sex, 21 de ago., 20:45 Marseille x Strasbourg Stade Vélodrome (Marseille) Ingressos Sáb, 22 de ago., 17:15 Lens x Auxerre Stade Bollaert-Delelis (Lens) Ingressos Sáb, 22 de ago., 20:45 Le Mans x Brest Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Ingressos Sáb, 22 de ago., 20:45 Nice x Lorient Allianz Riviera (Nice) Ingressos Sáb, 22 de ago., 20:45 Toulouse x Olympique Lyonnais Stadium de Toulouse (Toulouse) Ingressos Sáb, 22 de ago., 20:45 Troyes x Paris FC Stade de l'Aube (Troyes) Ingressos Dom, 23 de ago., 15:00 Angers x Lille Raymond Kopa Stadium (Angers) Ingressos Dom, 23 de ago., 17:15 Le Havre x Monaco Stade Océane (Le Havre) Ingressos Dom, 23 de ago., 20:45 Paris Saint-Germain x Rennes Parc des Princes (Paris) Ingressos

Próximos jogos da 2ª rodada da Ligue 1 e ingressos

Data e horário (CET) Jogo Estádio Ingressos Sex, 28 de ago., 20:45 Lille x Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Ingressos Sáb, 29 de ago., 17:15 Strasbourg x Lens Stade de la Meinau (Strasbourg) Ingressos Sáb, 29 de ago., 20:45 Auxerre x Angers Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Ingressos Sáb, 29 de ago., 20:45 Brest x Toulouse Stade Francis-Le Ble (Brest) Ingressos Sáb, 29 de ago., 20:45 Lorient x Troyes Stade du Moustoir (Lorient) Ingressos Sáb, 29 de ago., 20:45 Olympique Lyonnais x Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Ingressos Dom, 30 de ago., 15:00 Paris FC x Nice Stade Jean-Bouin (Paris) Ingressos Dom, 30 de ago., 17:15 Rennes x Le Mans Roazhon Park (Rennes) Ingressos Dom, 30 de ago., 20:45 Monaco x Marseille Stade Louis II (Monaco) Ingressos

As dez partidas de destaque oficialmente selecionadas da temporada para transmissão ao vivo também incluem a visita do PSG ao Marseille em 20 de setembro e o jogo de volta no Parc des Princes em 7 de fevereiro, ambas datas importantes para os torcedores que buscam ingressos para o Le Classique.

Como comprar ingressos para a Ligue 1

Para comprar ingressos para jogos da Ligue 1, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes.

Talvez você precise criar uma conta e fornecer informações pessoais. Os ingressos normalmente são disponibilizados entre quatro e seis semanas antes da rodada.

Embora os ingressos para jogos dos maiores clubes, como o PSG, geralmente se esgotem rapidamente, os ingressos para muitos outros times são mais acessíveis.

Se os ingressos estiverem esgotados pelos canais oficiais ou se você estiver tentando garantir ingressos de última hora, talvez valha a pena considerar revendedores secundários, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos da Ligue 1?

O custo dos ingressos para jogos da Ligue 1 varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços em faixas com base em grupos etários, incluindo categorias adulto, júnior e sênior, mas essas faixas diferem de clube para clube.

Além desses fatores, a localização dos assentos dentro dos estádios afeta significativamente o preço do ingresso, com as vistas premium tendo o custo mais alto.

Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de peso, como o 'Le Classique' (PSG x Marseille) e o 'Le Derby des Olympiques' (Olympique Lyonnais x Marseille), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

Clubes da Ligue 1 2026/27 por preço do ingresso

Clube Estádio Faixa de preço do ingresso (adulto) Angers Stade Raymond Kopa €15-€70 Auxerre Stade Abba Deschamps €15-€65 Brest Stade Francis-Le-Bleu €15-€75 Le Havre Stade Oceane €15-€70 Le Mans Stade Marie-Marvingt €15-€60 Lens Stade Bollaert-Delelis €20-€95 Lille Stade Pierre-Mauroy €25-€110 Lorient Stade du Moustoir €15-€65 Lyon Groupama Stadium €25-€120 Marseille Stade Vélodrome €30-€220 Monaco Stade Louis II €20-€100 Nice Allianz Riviera €20-€90 Paris FC Stade Jean-Bouin €15-€70 Paris Saint-Germain Parc des Princes €45-€350 Rennes Roazhon Park €20-€85 Strasbourg Stade de la Meinau €20-€90 Toulouse Stadium de Toulouse €15-€75 Troyes Stade de l'Aube €15-€60

O que esperar da temporada da Ligue 1?

Independentemente do jogo da Ligue 1 para o qual você decidir comprar ingressos, é provável que veja algumas jovens estrelas brilhantes do futuro. Uma série de famosos jogadores franceses iniciou suas impressionantes carreiras em solo nacional, incluindo Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry e Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) e Michel Platini (Nancy), para citar apenas alguns.

Além de ser reconhecida como um celeiro para o desenvolvimento de jovens talentos franceses, a Ligue 1 também conta com talentos globais do futebol atual, como Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun e Endrick.

O Paris Saint-Germain segue sendo a principal força da Ligue 1, e a demanda por ingressos é sempre alta para vê-lo em ação no Parc des Princes. A última temporada foi mais uma campanha dominante para o Les Rouge-et-Bleu, que conquistou o quinto título francês consecutivo, o 14º no total, superando uma rara disputa pelo título com o RC Lens com uma rodada de antecedência.

Não apenas dominou no cenário doméstico, como o time de Luis Enrique também defendeu com sucesso sua coroa europeia, vencendo o Arsenal na final da Champions League para se tornar a primeira equipe a reter o troféu desde o Real Madrid, em 2018. Agora, está entre um grupo seleto de clubes, incluindo Real Madrid, Bayern de Munique e Ajax, que conseguiram títulos consecutivos na principal competição da Europa na era moderna.

Não há muitas equipes no mundo que possam ostentar uma sala de troféus como a do PSG. O clube mais vitorioso da França, apesar de existir há pouco mais de meio século, acumulou mais de 50 títulos importantes.

A temporada do Marseille contou uma história bem diferente. Roberto De Zerbi foi demitido em fevereiro após uma sequência difícil de resultados, com Habib Beye sendo enfim efetivado como técnico após um breve período interino, e o clube caiu para o quinto lugar na tabela final, ficando fora da Champions League e tendo de se contentar com uma vaga na Liga Europa. Apesar do desfecho decepcionante, o Marseille segue sendo um dos clubes com maior apoio na França, com públicos regularmente acima de 60 mil no Stade Velodrome, também conhecido como Orange Velodrome, que tem a maior capacidade da Ligue 1.

O Marseille também ficou famoso por se tornar o primeiro clube francês a vencer a Champions League. Uma equipe capitaneada pela lenda francesa Didier Deschamps e que contava com nomes como Basile Boli e Marcel Desailly venceu o AC Milan por 1 a 0 na final de 1993, em Munique, para se tornar a rainha da Europa. Outros clubes franceses que regularmente atraem grandes públicos em casa incluem Olympique Lyonnais, Lille e Lens, enquanto os recém-promovidos Troyes e Le Mans, este último retornando à elite após 16 anos de ausência, acrescentam novos palcos ao calendário nesta temporada.