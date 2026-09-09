Como comprar ingressos da Eredivisie 2026/27: Preços médios dos ingressos, Ajax, Feyenoord e mais

Reserve ingressos da Eredivisie:

🎟️ Ingressos da Eredivisie: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos do AFC Ajax: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos do PSV Eindhoven: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos do Feyenoord: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos abaixo de €100: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Pacotes de hospitalidade e ingressos: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Áreas para famílias e ingressos: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos da Johan Cruijff Arena: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos do De Kuip (Stadion Feijenoord): RESERVE INGRESSOS

Como comprar ingressos da Eredivisie 2026/27?

Existem várias formas de garantir lugar nos estádios holandeses, dependendo do perfil da partida, do nível de segurança e do seu tempo de planejamento:

Portais oficiais de ingressos dos clubes: Comprar diretamente nas lojas oficiais de ingressos dos clubes, como ajax.nl, feyenoord.nl e psv.nl, é o principal caminho para adquirir entradas pelo valor de face. Os ingressos normalmente são disponibilizados online de 2 a 4 semanas antes do pontapé inicial.

Sistema Dutch Clubcard (Club Card): Na Holanda, partidas de alto risco ou alta procura, como De Klassieker ou clássicos locais, exigem um Dutch Clubcard verificado ou filiação oficial ao clube. Visitantes do exterior podem se registrar em associações digitais dos clubes, como Ajax Club Card ou PSV Supporters Club, para liberar permissão de compra para jogos sem restrição.

Plataformas oficiais de revenda: A maioria dos principais clubes da Eredivisie opera marketplaces oficiais de revenda de ingressos em seus sites, permitindo que detentores de carnês anuais revendam seus lugares com segurança para torcedores verificados pelo valor de face quando há esgotamento.

Plataforma secundária de revenda: Se as vendas oficiais se esgotarem ou se você não tiver um Clubcard para partidas de destaque, marketplaces secundários de ingressos oferecem opções verificadas de revenda digital para viajantes internacionais. Certifique-se de verificar os termos e condições do site em que você está comprando.

Quanto custam os ingressos da Eredivisie 2026/27?

Comprar diretamente dos clubes holandeses, jogo a jogo, oferece alguns dos preços mais competitivos entre as principais ligas europeias:

Preços diretos de valor de face: Os ingressos avulsos para adultos geralmente variam de €20 a €85 , dependendo do clube, do setor do estádio e da categoria do adversário. Jogos de liga de menor apelo em estádios como AFAS Stadion ou Euroborg começam na faixa mais barata, enquanto partidas com o "Big Three" ficam na faixa mais alta.

Localização dos setores: Os assentos mais acessíveis, assim como os setores de arquibancada em pé seguros, ficam atrás dos gols nas arquibancadas laterais curtas (Korte Zijde). Os assentos centrais nas laterais longas (Lange Zijde) têm preços de valor de face premium.

Preços em plataformas secundárias de revenda: Em plataformas secundárias como a StubHub, os ingressos de entrada para partidas padrão da Eredivisie começam em cerca de €30 e vão até €45, enquanto rivalidades de alta voltagem, como De Klassieker ou De Topper, têm preços definidos pelo mercado dependendo da posição na liga.

Categorias com desconto: A maioria dos clubes holandeses oferece categorias de ingressos com desconto para torcedores jovens, menores de 12 e de 18 anos, assim como pacotes de setores familiares para partidas nacionais.

Quando a Eredivisie começou?

Fundada em 1956, a Eredivisie é uma das competições de primeira divisão mais vibrantes do futebol europeu e celebra 70 anos do futebol profissional holandês durante a temporada 2026/27.

Celebrada no mundo todo por seu compromisso com o Futebol Total, pela produção prolífica de talentos das categorias de base e pelo estilo ofensivo, a liga holandesa oferece uma atmosfera de dia de jogo imperdível.

Do barulhento Johan Cruijff ArenA, com capacidade para 55.000 pessoas, em Amsterdã, e o caldeirão do De Kuip, em Roterdã (Feyenoord Stadium), até os estádios mais íntimos e hostis do De Grolsch Veste, do FC Twente, ou do De Adelaarshorst, do Go Ahead Eagles, a cultura de torcedores na Holanda é construída sobre uma profunda paixão comunitária, exibições de tifo e apoio vocal sem parar.



