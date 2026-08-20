Não importa como você prefira chamá-la, seja Copa da Liga Inglesa, EFL Cup ou League Cup, a competição sempre proporciona grandes emoções e memórias inesquecíveis do futebol.

A busca pela glória na Carabao Cup desta temporada, que termina com a final no Estádio de Wembley em 21 de março, segue a todo vapor neste mês. Você pode fazer parte dessa competição empolgante garantindo lugares nos próximos jogos, com uma seleção de clubes da Premier League entrando agora na disputa.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações essenciais sobre ingressos da Carabao Cup que você precisa saber, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Principais jogos da segunda rodada da Carabao Cup

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos qua., 26 de ago. (19h45) Newcastle United x West Brom St. James' Park (Newcastle) Ingressos qua., 26 de ago. (19h45) Tottenham Hotspur x Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (Londres) Ingressos qua., 26 de ago. (20h) Preston North End x Everton Deepdale (Preston) Ingressos qui., 27 de ago. (19h30) Chelsea x Luton Town Stamford Bridge (Londres) Ingressos qui., 27 de ago. (20h) Fulham x AFC Wimbledon Craven Cottage (Londres) Ingressos

Tabela completa da Carabao Cup 2026/27

Fase Data(s) Ingressos Rodada preliminar 1º a 3 de agosto Ingressos Primeira rodada 7 a 9 de agosto Ingressos Segunda rodada semana de 24 de agosto Ingressos Terceira rodada semana de 7 e 14 de setembro Ingressos Quarta rodada semana de 26 de outubro Ingressos Quartas de final semana de 14 de dezembro Ingressos Semifinais (ida) semana de 11 de janeiro Ingressos Semifinais (volta) semana de 1º de fevereiro Ingressos Final domingo, 21 de março Ingressos

Como comprar ingressos para a Carabao Cup

Comprar ingressos diretamente nos sites oficiais dos clubes geralmente é considerado o método mais seguro para adquirir entradas da Carabao Cup. Reservar com antecedência é essencial, com os detentores de season ticket e membros cadastrados normalmente tendo a melhor chance de garantir lugares. Os ingressos da Carabao Cup não estão automaticamente incluídos no preço do season ticket de um time, mas os detentores dele, assim como os sócios do clube, normalmente recebem períodos de acesso prioritário para comprar seus lugares.

Além de permitir que os torcedores vivam um empolgante confronto no meio de semana sob os refletores, a Carabao Cup também oferece a muitos uma rara oportunidade de ver seus times em ação. Está cada vez mais difícil para os torcedores conseguirem ingressos para jogos da Premier League, então esses confrontos de copa surgem como uma possível alternativa para alguns.

Além de comprar ingressos para a Carabao Cup por vias oficiais, os torcedores também têm a opção de obtê-los no mercado secundário. O StubHub é um dos principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos da Carabao Cup?

Como era de se esperar, a demanda por ingressos da Carabao Cup cresce à medida que a competição avança e nos aproximamos das fases finais e da decisão. Os ingressos oficiais de valor de face para as primeiras fases da Carabao Cup normalmente custam entre £10 e £30 para adultos, enquanto os ingressos juvenis podem ser encontrados por apenas £1 a £10.

Os preços sobem à medida que os times da Premier League avançam, com os ingressos oficiais ficando, em média, entre £20 e £60 para as quartas de final e as semifinais, dependendo do setor do estádio.

Para a final no Estádio de Wembley, os preços de face do evento principal costumam variar de cerca de £40 até £150, em diferentes categorias de assento.

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de ingressos dos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade. Os ingressos para jogos da Carabao Cup em sites de revenda secundária, como o StubHub, também estão disponíveis no momento.

Como assistir aos jogos da Carabao Cup 2026/27

Se você não puder ir a nenhum dos próximos jogos da Carabao Cup, a segunda melhor opção é assistir ou transmitir a ação em casa ou em movimento. Para os telespectadores do Reino Unido, a Sky Sports está exibindo/transmitindo ao vivo todos os jogos da Carabao Cup desta temporada. Além de poder assistir a todas as partidas na Sky Sports, você também pode transmiti-las no NOW e no aplicativo da Sky Sports.

O NOW é um serviço de streaming instantâneo que oferece acesso a todos os canais Sky Sports, a cada transmissão do Sky Sports+ e muito mais. É um aplicativo, então os clientes podem se inscrever e transmitir instantaneamente em mais de 60 dispositivos. As assinaturas esportivas do NOW também dão aos clientes acesso a todas as transmissões ao vivo do Sky Sports+, assim como a documentários da Sky Sports e replays e melhores momentos selecionados sob demanda dentro do período da assinatura. Os vários pacotes de assinatura são os seguintes:

Assinatura econômica de 12 meses: £27.99 por mês (prazo mínimo de 12 meses) - depois, £34.99 por mês, a menos que seja cancelada.

£27.99 por mês (prazo mínimo de 12 meses) - depois, £34.99 por mês, a menos que seja cancelada. Assinatura diária: £14.99 - pagamento único - sua assinatura diária do NOW Sports começa imediatamente após a compra e dura 24 horas

Nos Estados Unidos, a CBS Sports é a casa da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Se uma partida estiver sendo exibida na CBS Sports Network, você também poderá assisti-la por plataformas de streaming de TV ao vivo, como a Fubo. Os vários planos de assinatura da Fubo incluem: Pro (US$ 84,99/mês), Elite (US$ 104,99/mês), Deluxe (US$ 114,99/mês) e Sports + News (US$ 55,99/mês)

A Fubo oferece um teste grátis de 5 dias para novos assinantes em todos os seus planos. Para evitar que seja cobrado automaticamente o preço integral da categoria selecionada, você deve cancelar sua assinatura antes que o período de teste de 5 dias termine.