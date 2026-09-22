Reserve ingressos para a Bundesliga

🎟️ Ingressos para a Bundesliga: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para o Bayern de Munique: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para o Borussia Dortmund: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para o RB Leipzig: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos abaixo de €100: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Pacotes de hospitalidade e ingressos: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Áreas para famílias e ingressos: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para o Signal Iduna Park: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para a Allianz Arena: RESERVE INGRESSOS

Como conseguir ingressos para a Bundesliga?

O método mais confiável e econômico para comprar ingressos para jogos da Bundesliga é por meio dos sites oficiais dos clubes. Vale a pena consultá-los regularmente para obter informações sobre venda de ingressos, datas de liberação e disponibilidade.

Os detentores de carnê de temporada costumam ter prioridade, seguidos pelos sócios e depois pelo público em geral.

Muitos clubes oferecem acesso prioritário à pré-venda e opções preferenciais de ingressos aos sócios, então você pode considerar se associar se pretende assistir a vários jogos.

Para quem quer garantir lugar em partidas de maior destaque da Bundesliga ao longo da temporada, como Bayern de Munique x Borussia Dortmund ("Der Klassiker") e Hamburger SV x Werder Bremen ("Nordderby"), é uma boa ideia tentar comprar os ingressos o mais cedo possível, antes que se esgotem.

Além disso, os torcedores podem comprar lugares no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para a Bundesliga?

Os ingressos oficiais para jogos da Bundesliga custam, em média, entre €10 e €90.

Aqui estão alguns exemplos de preços dos clubes:

Clube Em pé (adulto) Sentado (padrão) Sentado (setor superior) Bayern Munich €15 €40 €80 Borussia Dortmund €18,50 €38 €75 Eintracht Frankfurt €15 €25 €85 Colônia €16 €35 €75 RB Leipzig €15 €30 €70

A Bundesliga também tem a famosa regra do "50+1", garantindo que os clubes sejam majoritariamente controlados por sócios, e não por investidores individuais. Isso mantém os preços dos ingressos relativamente acessíveis em comparação com outras grandes ligas europeias.

Como conseguir ingressos de hospitalidade para a Bundesliga?

Pacotes VIP ou de hospitalidade, que incluem ingressos para os jogos, hospedagem, acesso a lounge e outros benefícios, também estão disponíveis para compra na maioria dos clubes da Bundesliga.

Quer saber o que esperar de um pacote de hospitalidade? Aqui está o que você deve procurar nos principais estádios da Bundesliga, como Allianz Arena, Signal Iduna Park e Red Bull Arena:

Assento VIP padrão: Assento premium acolchoado em uma localização privilegiada do estádio com acesso a lounge compartilhado, buffet e bebidas cortesia, a partir de €200 por jogo

Clube / lounge business: Assentos premium reservados com acesso exclusivo ao lounge antes, durante e depois da partida, serviço de buffet de alto nível, bar aberto e entretenimento, a partir de €300 por jogo

Lounge temático / premium: Áreas de hospitalidade com marca especial (por exemplo, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) com menus aprimorados, champanhe e assentos privilegiados, a partir de €600 por jogo

Suíte privativa / Skybox: Camarote privativo totalmente fechado para 8–20 convidados, com gastronomia de luxo, equipe dedicada e instalações privativas, a partir de €3.000 por jogo

Pacote ultra-premium: Hospitalidade de categoria máxima, como lounges Prestige ou Platinum, com gastronomia gourmet, bebidas premium ilimitadas e acesso VIP, a partir de €1.200 por pessoa por jogo

O que saber sobre a Bundesliga?

Com uma série de estrelas globais do futebol, como Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick e Luis Diaz, atualmente atuando na Alemanha por alguns dos maiores clubes do planeta (Bayern de Munique, Borussia Dortmund etc.), os torcedores estão correndo para garantir ingressos para jogos da Bundesliga.

Atraír nomes estelares do esporte não é nenhuma novidade para a Bundesliga, é claro, já que nomes como Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben e Jude Bellingham já brilharam anteriormente no cenário alemão.

Fundada em 1963, a Bundesliga tem uma rica história e se estabeleceu como uma das ligas mais competitivas da Europa. A liga, que é conhecida por sua atmosfera vibrante e amigável e por torcedores apaixonados de todas as idades, conta com 18 times de todo o país.

Apesar de ter sido destronado, pela primeira vez desde 2012, pelo Bayer Leverkusen há dois anos, o Bayern de Munique rugiu de volta desde então, conquistando o título por uma margem acumulada de 29 pontos nas últimas duas campanhas. Harry Kane voltou a ser o catalisador de gols da equipe, e a lenda inglesa agora corre rumo à marca de 100 gols pelo gigante alemão.