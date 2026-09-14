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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
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Como comprar ingressos da AFC Champions League Elite: tabela completa de 2026/27, onde comprar, preços e mais

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Liga dos Campeões da Ásia

Veja como você pode garantir seu lugar em alguns dos próximos grandes confrontos do futebol asiático

A principal competição de clubes da Ásia está de volta, com a AFC Champions League Elite 2026/27 já em andamento. O torneio foi ampliado para 32 equipes pela primeira vez desde a reformulação de 2024/25, e a fase de liga vai até fevereiro de 2027, antes de uma fase final centralizada na Arábia Saudita.

Deixe o GOAL guiá-lo sobre como transformar seus sonhos no futebol asiático em realidade, garantindo ingressos para alguns jogos inesquecíveis da AFC Champions League Elite nesta temporada. Confira abaixo a lista completa de partidas e como você pode comprar ingressos para cada rodada.

Ingressos para a AFC Champions League EliteCompre agora

Lista completa de jogos da AFC Champions League Elite 2026/27

As datas exatas das partidas, os horários de início e os locais dentro de cada janela de rodada são confirmados pela AFC e pelos clubes individualmente mais perto dos jogos, então, por enquanto, eles estão listados por intervalo de datas da rodada. Confira o link de ingressos para as listagens mais recentes à medida que os jogos forem confirmados.

DataJogoLocalIngressos
14 a 16 de set. de 2026 (MD1)Neftchi vs Al-Quwa Al-JawiyaA confirmarIngressos
14 a 16 de set. de 2026 (MD1)Shabab Al Ahli vs TractorA confirmarIngressos
14 de set. de 2026 (MD1)Al-Shamal vs Al-IttihadAl Bayt Stadium, Al KhorIngressos
14 a 16 de set. de 2026 (MD1)Al-Ahli vs PakhtakorA confirmarIngressos
14 de set. de 2026 (MD1)Esteghlal vs Al SaddA confirmarIngressos
14 a 16 de set. de 2026 (MD1)Al-Qadsiah vs Al WaslA confirmarIngressos
15 de set. de 2026 (MD1)Al Ain vs Al-NassrA confirmarIngressos
15 de set. de 2026 (MD1)Al-Hilal vs Al-GharafaKingdom Arena, RiadIngressos
15 a 16 de set. de 2026 (MD1)Kashima Antlers vs Newcastle JetsA confirmarIngressos
15 a 16 de set. de 2026 (MD1)Daejeon Hana Citizen vs Kyoto SangaA confirmarIngressos
15 a 16 de set. de 2026 (MD1)Gamba Osaka vs Công An Hà NộiA confirmarIngressos
15 a 16 de set. de 2026 (MD1)Ratchaburi vs Shanghai PortA confirmarIngressos
15 a 16 de set. de 2026 (MD1)Johor Darul Ta'zim vs Buriram UnitedA confirmarIngressos
15 a 16 de set. de 2026 (MD1)Beijing Guoan vs Pohang SteelersA confirmarIngressos
15 a 16 de set. de 2026 (MD1)Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa ReysolA confirmarIngressos
15 a 16 de set. de 2026 (MD1)Port vs Vissel KobeA confirmarIngressos
12 a 14 de out. de 2026 (MD2)Pakhtakor vs Al-QadsiahA confirmarIngressos
12 a 14 de out. de 2026 (MD2)Tractor vs Al-ShamalA confirmarIngressos
12 a 14 de out. de 2026 (MD2)Al Wasl vs Al-AhliA confirmarIngressos
12 a 14 de out. de 2026 (MD2)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al AinA confirmarIngressos
12 a 14 de out. de 2026 (MD2)Al-Nassr vs NeftchiA confirmarIngressos
12 a 14 de out. de 2026 (MD2)Al-Gharafa vs EsteghlalA confirmarIngressos
12 a 14 de out. de 2026 (MD2)Al Sadd vs Al-HilalA confirmarIngressos
12 a 14 de out. de 2026 (MD2)Al-Ittihad vs Shabab Al AhliA confirmarIngressos
13 a 14 de out. de 2026 (MD2)Newcastle Jets vs Gamba OsakaA confirmarIngressos
13 a 14 de out. de 2026 (MD2)Kyoto Sanga vs RatchaburiA confirmarIngressos
13 a 14 de out. de 2026 (MD2)Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zimA confirmarIngressos
13 a 14 de out. de 2026 (MD2)Shanghai Port vs Daejeon Hana CitizenA confirmarIngressos
13 a 14 de out. de 2026 (MD2)Buriram United vs Beijing GuoanA confirmarIngressos
13 a 14 de out. de 2026 (MD2)Công An Hà Nội vs Kashima AntlersA confirmarIngressos
13 a 14 de out. de 2026 (MD2)Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai MotorsA confirmarIngressos
13 a 14 de out. de 2026 (MD2)Kashiwa Reysol vs PortA confirmarIngressos
26 a 28 de out. de 2026 (MD3)Neftchi vs Al-IttihadA confirmarIngressos
26 a 28 de out. de 2026 (MD3)Al-Ahli vs Al-GharafaA confirmarIngressos
26 a 28 de out. de 2026 (MD3)Al Ain vs TractorA confirmarIngressos
26 a 28 de out. de 2026 (MD3)Al-Quwa Al-Jawiya vs PakhtakorA confirmarIngressos
26 a 28 de out. de 2026 (MD3)Al-Nassr vs Al WaslA confirmarIngressos
26 a 28 de out. de 2026 (MD3)Al-Qadsiah vs Al SaddA confirmarIngressos
26 a 28 de out. de 2026 (MD3)Shabab Al Ahli vs EsteghlalA confirmarIngressos
26 a 28 de out. de 2026 (MD3)Al-Shamal vs Al-HilalA confirmarIngressos
27 a 28 de out. de 2026 (MD3)Shanghai Port vs Công An Hà NộiA confirmarIngressos
27 a 28 de out. de 2026 (MD3)Johor Darul Ta'zim vs PortA confirmarIngressos
27 a 28 de out. de 2026 (MD3)Daejeon Hana Citizen vs Vissel KobeA confirmarIngressos
27 a 28 de out. de 2026 (MD3)Kyoto Sanga vs Newcastle JetsA confirmarIngressos
27 a 28 de out. de 2026 (MD3)Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai MotorsA confirmarIngressos
27 a 28 de out. de 2026 (MD3)Ratchaburi vs Kashiwa ReysolA confirmarIngressos
27 a 28 de out. de 2026 (MD3)Kashima Antlers vs Pohang SteelersA confirmarIngressos
27 a 28 de out. de 2026 (MD3)Gamba Osaka vs Buriram UnitedA confirmarIngressos
2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Pakhtakor vs Al-NassrA confirmarIngressos
2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Tractor vs NeftchiA confirmarIngressos
2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Al Wasl vs Al-Quwa Al-JawiyaA confirmarIngressos
2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Al Sadd vs Al-AhliA confirmarIngressos
2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Al-Ittihad vs Al AinA confirmarIngressos
2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Al-Gharafa vs Al-QadsiahA confirmarIngressos
2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Esteghlal vs Al-ShamalA confirmarIngressos
2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Al-Hilal vs Shabab Al AhliA confirmarIngressos
3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Newcastle Jets vs Shanghai PortA confirmarIngressos
3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zimA confirmarIngressos
3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Vissel Kobe vs RatchaburiA confirmarIngressos
3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana CitizenA confirmarIngressos
3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Port vs Beijing GuoanA confirmarIngressos
3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Công An Hà Nội vs Kyoto SangaA confirmarIngressos
3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Pohang Steelers vs Gamba OsakaA confirmarIngressos
3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)Buriram United vs Kashima AntlersA confirmarIngressos
23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Neftchi vs Al-HilalA confirmarIngressos
23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Al Ain vs EsteghlalA confirmarIngressos
23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Tractor vs Al WaslA confirmarIngressos
23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Al-Shamal vs Al-AhliA confirmarIngressos
23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Al-Ittihad vs PakhtakorA confirmarIngressos
23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-GharafaA confirmarIngressos
23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Shabab Al Ahli vs Al-QadsiahA confirmarIngressos
23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Al-Nassr vs Al SaddA confirmarIngressos
24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Newcastle Jets vs Kashiwa ReysolA confirmarIngressos
24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Daejeon Hana Citizen vs Beijing GuoanA confirmarIngressos
24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Kyoto Sanga vs Pohang SteelersA confirmarIngressos
24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Shanghai Port vs Buriram UnitedA confirmarIngressos
24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zimA confirmarIngressos
24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Công An Hà Nội vs Vissel KobeA confirmarIngressos
24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai MotorsA confirmarIngressos
24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)Gamba Osaka vs PortA confirmarIngressos
1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)Pakhtakor vs TractorA confirmarIngressos
1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)Al Wasl vs Al-IttihadA confirmarIngressos
1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)Al-Qadsiah vs Al-ShamalA confirmarIngressos
1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)Esteghlal vs NeftchiA confirmarIngressos
1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)Al-Hilal vs Al AinA confirmarIngressos
1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)Al Sadd vs Al-Quwa Al-JawiyaA confirmarIngressos
1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)Al-Gharafa vs Al-NassrA confirmarIngressos
1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)Al-Ahli vs Shabab Al AhliA confirmarIngressos
1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)Vissel Kobe vs Newcastle JetsA confirmarIngressos
1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)Kashiwa Reysol vs Công An Hà NộiA confirmarIngressos
1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)Pohang Steelers vs Shanghai PortA confirmarIngressos
1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana CitizenA confirmarIngressos
1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)Beijing Guoan vs RatchaburiA confirmarIngressos
1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)Buriram United vs Kyoto SangaA confirmarIngressos
1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba OsakaA confirmarIngressos
1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)Port vs Kashima AntlersA confirmarIngressos
8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Pakhtakor vs EsteghlalA confirmarIngressos
8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Tractor vs Al SaddA confirmarIngressos
8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Al Ain vs Al-QadsiahA confirmarIngressos
8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al AhliA confirmarIngressos
8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Al-Nassr vs Al-ShamalA confirmarIngressos
8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Al-Ittihad vs Al-GharafaA confirmarIngressos
8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Neftchi vs Al-AhliA confirmarIngressos
8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Al Wasl vs Al-HilalA confirmarIngressos
9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zimA confirmarIngressos
9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Shanghai Port vs PortA confirmarIngressos
9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Daejeon Hana Citizen vs Kashima AntlersA confirmarIngressos
9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai MotorsA confirmarIngressos
9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Ratchaburi vs Gamba OsakaA confirmarIngressos
9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Công An Hà Nội vs Beijing GuoanA confirmarIngressos
9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Vissel Kobe vs Pohang SteelersA confirmarIngressos
9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)Kashiwa Reysol vs Buriram UnitedA confirmarIngressos
15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Al-Ahli vs Al AinA confirmarIngressos
15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Al Sadd vs Al-IttihadA confirmarIngressos
15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Esteghlal vs Al WaslA confirmarIngressos
15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Shabab Al Ahli vs Al-NassrA confirmarIngressos
15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Al-Gharafa vs TractorA confirmarIngressos
15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Al-Hilal vs PakhtakorA confirmarIngressos
15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Al-Shamal vs Al-Quwa Al-JawiyaA confirmarIngressos
15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Al-Qadsiah vs NeftchiA confirmarIngressos
16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Kashima Antlers vs RatchaburiA confirmarIngressos
16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai PortA confirmarIngressos
16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Buriram United vs Vissel KobeA confirmarIngressos
16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà NộiA confirmarIngressos
16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Port vs Kyoto SangaA confirmarIngressos
16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Beijing Guoan vs Newcastle JetsA confirmarIngressos
16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Gamba Osaka vs Daejeon Hana CitizenA confirmarIngressos
16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)Pohang Steelers vs Kashiwa ReysolA confirmarIngressos

Como comprar ingressos para jogos da AFC Champions League Elite

Com exceção da fase final da AFC Champions League Elite, que será disputada na Arábia Saudita no fim de abril e no início de maio de 2027, você não pode comprar ingressos para os jogos da AFC Champions League Elite diretamente com a própria AFC. Em vez disso, eles são vendidos clube a clube entre as equipes que disputam a edição desta temporada.

Você deve visitar o site oficial de venda de ingressos do clube ou da liga referente ao jogo que deseja assistir e comprar seu lugar por lá. A demanda muitas vezes pode superar a quantidade disponível em alguns dos maiores confrontos, particularmente os que envolvem os principais times da Arábia Saudita.

Embora os portais oficiais de clubes e ligas sejam a forma mais segura de os torcedores comprarem ingressos para a AFC Champions League Elite, aqueles que desejam assistir aos jogos podem considerar sites secundários, como o Ticombo, que pode oferecer a melhor oportunidade de garantir lugares de última hora.

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Quanto custam os ingressos para jogos da AFC Champions League Elite?

O preço dos ingressos para jogos da AFC Champions League Elite varia dependendo de vários fatores, incluindo quais clubes estão envolvidos, o local e a fase da competição.

Por exemplo, um jogo envolvendo Al-Hilal ou Al-Nassr em Riad normalmente custaria muito mais do que um confronto da fase de liga em um mercado menor.

Normalmente, os clubes definem os preços dos ingressos para a AFC Champions League Elite no início de uma temporada para a fase de liga. Se uma equipe avançar para o mata-mata, os preços podem aumentar para determinados jogos dependendo do adversário, do local e da demanda.

Acompanhe os vários portais oficiais de ingressos dos clubes para obter mais informações sobre disponibilidade e preços.

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O que esperar da AFC Champions League Elite 2026/27?

O Al-Ahli entra nesta temporada como bicampeão defensor, depois de manter o título em 2026, e tentará se tornar o primeiro clube a vencer a competição três vezes seguidas.

A Arábia Saudita tem quatro representantes na Região Oeste pela primeira vez nesta temporada, após a expansão da liga: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr, este último de volta à elite depois de conquistar o título da Saudi Pro League 2025/26. Cristiano Ronaldo transformou esta competição em um de seus principais objetivos para a temporada.

Em outros destaques, o Al-Shamal, do Catar, faz sua estreia continental nesta temporada, enquanto o Esteghlal, do Irã, o Neftchi e o Pakhtakor, do Uzbequistão, e o Al-Quwa Al-Jawiya, do Iraque, completam uma competitiva Região Oeste.

Na Região Leste, o contingente ampliado do Japão, com cinco clubes, incluindo Vissel Kobe e Kyoto Sanga, lidera um grupo que também conta com o campeão da K League da Coreia do Sul, Jeonbuk Hyundai Motors, o Buriram United, da Tailândia, e o Công An Hà Nội, do Vietnã, todos em busca de uma campanha longa no novo formato de liga única.

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