Como comprar ingressos da AFC Champions League Elite: tabela completa de 2026/27, onde comprar, preços e mais

A principal competição de clubes da Ásia está de volta, com a AFC Champions League Elite 2026/27 já em andamento. O torneio foi ampliado para 32 equipes pela primeira vez desde a reformulação de 2024/25, e a fase de liga vai até fevereiro de 2027, antes de uma fase final centralizada na Arábia Saudita.
Deixe o GOAL guiá-lo sobre como transformar seus sonhos no futebol asiático em realidade, garantindo ingressos para alguns jogos inesquecíveis da AFC Champions League Elite nesta temporada. Confira abaixo a lista completa de partidas e como você pode comprar ingressos para cada rodada.
Lista completa de jogos da AFC Champions League Elite 2026/27
As datas exatas das partidas, os horários de início e os locais dentro de cada janela de rodada são confirmados pela AFC e pelos clubes individualmente mais perto dos jogos, então, por enquanto, eles estão listados por intervalo de datas da rodada. Confira o link de ingressos para as listagens mais recentes à medida que os jogos forem confirmados.
|Data
|Jogo
|Local
|Ingressos
|14 a 16 de set. de 2026 (MD1)
|Neftchi vs Al-Quwa Al-Jawiya
|A confirmar
|Ingressos
|14 a 16 de set. de 2026 (MD1)
|Shabab Al Ahli vs Tractor
|A confirmar
|Ingressos
|14 de set. de 2026 (MD1)
|Al-Shamal vs Al-Ittihad
|Al Bayt Stadium, Al Khor
|Ingressos
|14 a 16 de set. de 2026 (MD1)
|Al-Ahli vs Pakhtakor
|A confirmar
|Ingressos
|14 de set. de 2026 (MD1)
|Esteghlal vs Al Sadd
|A confirmar
|Ingressos
|14 a 16 de set. de 2026 (MD1)
|Al-Qadsiah vs Al Wasl
|A confirmar
|Ingressos
|15 de set. de 2026 (MD1)
|Al Ain vs Al-Nassr
|A confirmar
|Ingressos
|15 de set. de 2026 (MD1)
|Al-Hilal vs Al-Gharafa
|Kingdom Arena, Riad
|Ingressos
|15 a 16 de set. de 2026 (MD1)
|Kashima Antlers vs Newcastle Jets
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 16 de set. de 2026 (MD1)
|Daejeon Hana Citizen vs Kyoto Sanga
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 16 de set. de 2026 (MD1)
|Gamba Osaka vs Công An Hà Nội
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 16 de set. de 2026 (MD1)
|Ratchaburi vs Shanghai Port
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 16 de set. de 2026 (MD1)
|Johor Darul Ta'zim vs Buriram United
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 16 de set. de 2026 (MD1)
|Beijing Guoan vs Pohang Steelers
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 16 de set. de 2026 (MD1)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa Reysol
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 16 de set. de 2026 (MD1)
|Port vs Vissel Kobe
|A confirmar
|Ingressos
|12 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Pakhtakor vs Al-Qadsiah
|A confirmar
|Ingressos
|12 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Tractor vs Al-Shamal
|A confirmar
|Ingressos
|12 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Al Wasl vs Al-Ahli
|A confirmar
|Ingressos
|12 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain
|A confirmar
|Ingressos
|12 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Al-Nassr vs Neftchi
|A confirmar
|Ingressos
|12 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Al-Gharafa vs Esteghlal
|A confirmar
|Ingressos
|12 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Al Sadd vs Al-Hilal
|A confirmar
|Ingressos
|12 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Al-Ittihad vs Shabab Al Ahli
|A confirmar
|Ingressos
|13 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Newcastle Jets vs Gamba Osaka
|A confirmar
|Ingressos
|13 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Kyoto Sanga vs Ratchaburi
|A confirmar
|Ingressos
|13 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim
|A confirmar
|Ingressos
|13 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Shanghai Port vs Daejeon Hana Citizen
|A confirmar
|Ingressos
|13 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Buriram United vs Beijing Guoan
|A confirmar
|Ingressos
|13 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Công An Hà Nội vs Kashima Antlers
|A confirmar
|Ingressos
|13 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai Motors
|A confirmar
|Ingressos
|13 a 14 de out. de 2026 (MD2)
|Kashiwa Reysol vs Port
|A confirmar
|Ingressos
|26 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Neftchi vs Al-Ittihad
|A confirmar
|Ingressos
|26 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Al-Ahli vs Al-Gharafa
|A confirmar
|Ingressos
|26 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Al Ain vs Tractor
|A confirmar
|Ingressos
|26 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Pakhtakor
|A confirmar
|Ingressos
|26 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Al-Nassr vs Al Wasl
|A confirmar
|Ingressos
|26 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Al-Qadsiah vs Al Sadd
|A confirmar
|Ingressos
|26 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Shabab Al Ahli vs Esteghlal
|A confirmar
|Ingressos
|26 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Al-Shamal vs Al-Hilal
|A confirmar
|Ingressos
|27 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Shanghai Port vs Công An Hà Nội
|A confirmar
|Ingressos
|27 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Johor Darul Ta'zim vs Port
|A confirmar
|Ingressos
|27 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Daejeon Hana Citizen vs Vissel Kobe
|A confirmar
|Ingressos
|27 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Kyoto Sanga vs Newcastle Jets
|A confirmar
|Ingressos
|27 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai Motors
|A confirmar
|Ingressos
|27 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Ratchaburi vs Kashiwa Reysol
|A confirmar
|Ingressos
|27 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Kashima Antlers vs Pohang Steelers
|A confirmar
|Ingressos
|27 a 28 de out. de 2026 (MD3)
|Gamba Osaka vs Buriram United
|A confirmar
|Ingressos
|2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Pakhtakor vs Al-Nassr
|A confirmar
|Ingressos
|2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Tractor vs Neftchi
|A confirmar
|Ingressos
|2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Al Wasl vs Al-Quwa Al-Jawiya
|A confirmar
|Ingressos
|2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Al Sadd vs Al-Ahli
|A confirmar
|Ingressos
|2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Al-Ittihad vs Al Ain
|A confirmar
|Ingressos
|2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Al-Gharafa vs Al-Qadsiah
|A confirmar
|Ingressos
|2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Esteghlal vs Al-Shamal
|A confirmar
|Ingressos
|2 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Al-Hilal vs Shabab Al Ahli
|A confirmar
|Ingressos
|3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Newcastle Jets vs Shanghai Port
|A confirmar
|Ingressos
|3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zim
|A confirmar
|Ingressos
|3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Vissel Kobe vs Ratchaburi
|A confirmar
|Ingressos
|3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana Citizen
|A confirmar
|Ingressos
|3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Port vs Beijing Guoan
|A confirmar
|Ingressos
|3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Công An Hà Nội vs Kyoto Sanga
|A confirmar
|Ingressos
|3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Pohang Steelers vs Gamba Osaka
|A confirmar
|Ingressos
|3 a 4 de nov. de 2026 (MD4)
|Buriram United vs Kashima Antlers
|A confirmar
|Ingressos
|23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Neftchi vs Al-Hilal
|A confirmar
|Ingressos
|23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Al Ain vs Esteghlal
|A confirmar
|Ingressos
|23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Tractor vs Al Wasl
|A confirmar
|Ingressos
|23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Al-Shamal vs Al-Ahli
|A confirmar
|Ingressos
|23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Al-Ittihad vs Pakhtakor
|A confirmar
|Ingressos
|23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Gharafa
|A confirmar
|Ingressos
|23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Shabab Al Ahli vs Al-Qadsiah
|A confirmar
|Ingressos
|23 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Al-Nassr vs Al Sadd
|A confirmar
|Ingressos
|24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol
|A confirmar
|Ingressos
|24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Daejeon Hana Citizen vs Beijing Guoan
|A confirmar
|Ingressos
|24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Kyoto Sanga vs Pohang Steelers
|A confirmar
|Ingressos
|24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Shanghai Port vs Buriram United
|A confirmar
|Ingressos
|24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zim
|A confirmar
|Ingressos
|24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Công An Hà Nội vs Vissel Kobe
|A confirmar
|Ingressos
|24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai Motors
|A confirmar
|Ingressos
|24 a 25 de nov. de 2026 (MD5)
|Gamba Osaka vs Port
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)
|Pakhtakor vs Tractor
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)
|Al Wasl vs Al-Ittihad
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)
|Al-Qadsiah vs Al-Shamal
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)
|Esteghlal vs Neftchi
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)
|Al-Hilal vs Al Ain
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)
|Al Sadd vs Al-Quwa Al-Jawiya
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)
|Al-Gharafa vs Al-Nassr
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 8 de dez. de 2026 (MD6)
|Al-Ahli vs Shabab Al Ahli
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)
|Vissel Kobe vs Newcastle Jets
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)
|Kashiwa Reysol vs Công An Hà Nội
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)
|Pohang Steelers vs Shanghai Port
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)
|Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana Citizen
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)
|Beijing Guoan vs Ratchaburi
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)
|Buriram United vs Kyoto Sanga
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba Osaka
|A confirmar
|Ingressos
|1º a 2 de dez. de 2026 (MD6)
|Port vs Kashima Antlers
|A confirmar
|Ingressos
|8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Pakhtakor vs Esteghlal
|A confirmar
|Ingressos
|8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Tractor vs Al Sadd
|A confirmar
|Ingressos
|8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Al Ain vs Al-Qadsiah
|A confirmar
|Ingressos
|8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al Ahli
|A confirmar
|Ingressos
|8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Al-Nassr vs Al-Shamal
|A confirmar
|Ingressos
|8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Al-Ittihad vs Al-Gharafa
|A confirmar
|Ingressos
|8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Neftchi vs Al-Ahli
|A confirmar
|Ingressos
|8 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Al Wasl vs Al-Hilal
|A confirmar
|Ingressos
|9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zim
|A confirmar
|Ingressos
|9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Shanghai Port vs Port
|A confirmar
|Ingressos
|9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Daejeon Hana Citizen vs Kashima Antlers
|A confirmar
|Ingressos
|9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai Motors
|A confirmar
|Ingressos
|9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Ratchaburi vs Gamba Osaka
|A confirmar
|Ingressos
|9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Công An Hà Nội vs Beijing Guoan
|A confirmar
|Ingressos
|9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Vissel Kobe vs Pohang Steelers
|A confirmar
|Ingressos
|9 a 10 de fev. de 2027 (MD7)
|Kashiwa Reysol vs Buriram United
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Al-Ahli vs Al Ain
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Al Sadd vs Al-Ittihad
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Esteghlal vs Al Wasl
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Shabab Al Ahli vs Al-Nassr
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Al-Gharafa vs Tractor
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Al-Hilal vs Pakhtakor
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Al-Shamal vs Al-Quwa Al-Jawiya
|A confirmar
|Ingressos
|15 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Al-Qadsiah vs Neftchi
|A confirmar
|Ingressos
|16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Kashima Antlers vs Ratchaburi
|A confirmar
|Ingressos
|16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai Port
|A confirmar
|Ingressos
|16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Buriram United vs Vissel Kobe
|A confirmar
|Ingressos
|16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà Nội
|A confirmar
|Ingressos
|16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Port vs Kyoto Sanga
|A confirmar
|Ingressos
|16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Beijing Guoan vs Newcastle Jets
|A confirmar
|Ingressos
|16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Gamba Osaka vs Daejeon Hana Citizen
|A confirmar
|Ingressos
|16 a 17 de fev. de 2027 (MD8)
|Pohang Steelers vs Kashiwa Reysol
|A confirmar
|Ingressos
Como comprar ingressos para jogos da AFC Champions League Elite
Com exceção da fase final da AFC Champions League Elite, que será disputada na Arábia Saudita no fim de abril e no início de maio de 2027, você não pode comprar ingressos para os jogos da AFC Champions League Elite diretamente com a própria AFC. Em vez disso, eles são vendidos clube a clube entre as equipes que disputam a edição desta temporada.
Você deve visitar o site oficial de venda de ingressos do clube ou da liga referente ao jogo que deseja assistir e comprar seu lugar por lá. A demanda muitas vezes pode superar a quantidade disponível em alguns dos maiores confrontos, particularmente os que envolvem os principais times da Arábia Saudita.
Embora os portais oficiais de clubes e ligas sejam a forma mais segura de os torcedores comprarem ingressos para a AFC Champions League Elite, aqueles que desejam assistir aos jogos podem considerar sites secundários, como o Ticombo, que pode oferecer a melhor oportunidade de garantir lugares de última hora.
Quanto custam os ingressos para jogos da AFC Champions League Elite?
O preço dos ingressos para jogos da AFC Champions League Elite varia dependendo de vários fatores, incluindo quais clubes estão envolvidos, o local e a fase da competição.
Por exemplo, um jogo envolvendo Al-Hilal ou Al-Nassr em Riad normalmente custaria muito mais do que um confronto da fase de liga em um mercado menor.
Normalmente, os clubes definem os preços dos ingressos para a AFC Champions League Elite no início de uma temporada para a fase de liga. Se uma equipe avançar para o mata-mata, os preços podem aumentar para determinados jogos dependendo do adversário, do local e da demanda.
Acompanhe os vários portais oficiais de ingressos dos clubes para obter mais informações sobre disponibilidade e preços.
O que esperar da AFC Champions League Elite 2026/27?
O Al-Ahli entra nesta temporada como bicampeão defensor, depois de manter o título em 2026, e tentará se tornar o primeiro clube a vencer a competição três vezes seguidas.
A Arábia Saudita tem quatro representantes na Região Oeste pela primeira vez nesta temporada, após a expansão da liga: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr, este último de volta à elite depois de conquistar o título da Saudi Pro League 2025/26. Cristiano Ronaldo transformou esta competição em um de seus principais objetivos para a temporada.
Em outros destaques, o Al-Shamal, do Catar, faz sua estreia continental nesta temporada, enquanto o Esteghlal, do Irã, o Neftchi e o Pakhtakor, do Uzbequistão, e o Al-Quwa Al-Jawiya, do Iraque, completam uma competitiva Região Oeste.
Na Região Leste, o contingente ampliado do Japão, com cinco clubes, incluindo Vissel Kobe e Kyoto Sanga, lidera um grupo que também conta com o campeão da K League da Coreia do Sul, Jeonbuk Hyundai Motors, o Buriram United, da Tailândia, e o Công An Hà Nội, do Vietnã, todos em busca de uma campanha longa no novo formato de liga única.