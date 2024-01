O xG bet365 é uma ótima métrica para palpites em futebol.

Neste guia rápido sobre o xG, explicamos o que ele representa e como pode ser útil em suas apostas. Além disso, trazemos os detalhes sobre a oferta de boas-vindas da marca com código bônus bet365.

O que é o xG bet365?

O xG bet365 é o índice de gols esperados em uma partida. Ele pode expressar os gols esperados de uma equipe ou de um jogador específico. Aliás, a sigla xG vem de “expected goals” – que significa “gols esperados”, em inglês.

O xG é calculado com base em diversas informações relativas às finalizações anteriores de uma equipe ou atleta. Elas são comparadas com as de uma imensa base de dados de outros jogos. Assim, é possível termos uma ideia de quantas chances claras de gols foram criadas anteriormente.

O xG costuma ter valores entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a taxa de gols esperados, e vice-versa. Por exemplo, um xG de 0,7 para cima é considerado alto, enquanto valores abaixo de 0,3 não são um bom sinal.

Como usar o xG em apostas de futebol?

Você pode usar a métrica de gols esperados para avaliar as chances de cada resultado ocorrer em apostas de futebol. Por exemplo, com base no xG, é possível analisar apostas em mercados como:

Resultado final;

Total de gols;

Handicap asiático;

Ambas as equipes marcam;

E muito mais.

Afinal, se duas equipes vão jogar entre si, e ambas têm xG elevado, podemos esperar muitos gols. O oposto também pode ocorrer. Ao mesmo tempo, se uma equipe costuma criar muitas chances claras e a outra não, você pode pensar em uma aposta de handicap.

Caso você queira apostar em um jogador para marcar gols em determinada partida, pode avaliar se ele tem tido boas chances de marcar. Isso ajuda na análise do posicionamento e da capacidade do atleta de gerar perigo.

No entanto, é importante levar em conta mais de uma métrica na hora de apostar. Assim, você não se deixará levar por dados enganosos. Por exemplo, não adianta nada um jogador ter xG alto se ele é conhecido por finalizar mal.

As melhores plataformas de apostas costumam calcular e exibir o índice xG nas páginas das partidas. Isso pode ocorrer antes de os jogos começarem ou durante a sua realização — neste último caso, o xG é atualizado em tempo real.

Tenha em mente que essa métrica também pode ser encontrada em outros esportes, como hóquei no gelo. Também há opções parecidas em modalidades como o basquete. No entanto, nem sempre essa informação está disponível em todos os eventos. Afinal, seu cálculo requer a utilização de uma base de dados grande e atualizada.

