Brasil x Venezuela: Aposte com SuperCotações e odds 4.0 com a Betfair

Betfair traz promoção exclusiva com odds de 4.0 para Brasil x Venezuela e SuperCotações. Descubra todos os detalhes.

A Betfair lançou uma promoção exclusiva voltada para os novos apostadores da casa que desejam apostar com supercotações no jogo entre Venezuela x Brasil. A partida acontece nesta quinta-feira (14), às 18h, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

O Betfair bônus oferece odds de 4.0 para quem apostar na vitória do Brasil contra a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Além disso, são oferecidas 10x Supercotações para turbinar palpites em outros eventos esportivos.

Com essa promoção, a Betfair busca trazer uma oferta especial aos seus novos clientes no Brasil. O atrativo principal é a chance de apostar com odds melhoradas, aumentando assim o potencial de retorno. Este tipo de oferta vem ganhando espaço entre as casas de apostas, promovendo uma experiência emocionante para o público.

Como funciona a promoção de SuperCotações?

A promoção é exclusiva para novos clientes da Betfair Brasil. Para participar, é necessário abrir uma conta usando o código promocional e fazer um depósito mínimo de R$10. Em seguida, aposte R$10 na vitória do Brasil contra a Venezuela. Caso sua aposta seja vencedora, as odds consideradas serão de 4.0, aumentando seus potenciais ganhos se o palpite for vencedor.

Além disso, o participante irá receber 10 fichas de SuperCotações que podem ser aplicadas em outras apostas. Isso permite o aumento das odds em diferentes eventos, ampliando o potencial de lucro. Para isso, basta clicar no botão "Aplicar Aumento" no bilhete de aposta.

Termos e condições completos da promoção

São aplicados alguns T&C para que o novo cliente possa participar da oferta da Betfair. Separamos os principais pontos abaixo:

Promoção válida somente para novos clientes da Betfair que residem no Brasil e que ao abrirem suas contas utilizarem código promocional.

Você poderá se qualificar somente para uma aposta no Super Preço.

Abra uma conta na Betfair com o código promocional e faça um depósito mínimo de R$10.

Faça uma aposta simples com valor máximo de R$10 antes da partida começar no valor de R$10 a favor do Brasil no mercado de "Resultado Final". Não se preocupe, essa aposta será automaticamente considerada como Super Preço de 4.0 caso o Brasil vença a Venezuela no tempo regulamentar.

Apostas feitas durante o jogo NÃO serão consideradas para esta promoção. Apostas no Exchange, múltiplas ou que utilizem a funcionalidade de Cash Out também não se qualificarão para esta promoção.

Somente a primeira aposta feita no evento será elegível para o Super Preço.

Aposta qualificativas que utilizarem SuperCotações serão anuladas.

Se sua aposta for a vencedora, você irá receber uma parte de seus ganhos em dinheiro, correspondente à cotação normal do evento;

O restante do valor do Super Preço será creditado como apostas grátis em até 24 horas. Você terá 7 dias para utilizar o bônus em qualquer mercado da Betfair Esportes com cotações iguais ou superiores a 1.20.

As apostas grátis podem ser usadas em cotações mínimas de 1.20 e em diferentes eventos / mercados.

Depois de abrir a sua conta e fazer o primeiro depósito, você pode reivindicar as SuperCotações adicionais acessando a página de promoções da Betfair Esportes e clicando no "Reivindicar as SuperCotações Adicionais" link.

Depois de reivindicar as SuperCotações, você poderá usá-los em qualquer aposta simples clicando no botão “Aplicar Aumento” em seu bilhete de apostas.

Você poderá utilizar suas fichas de SuperCotação apenas em apostas de R$20 ou menos. As fichas expiram em 7 dias.

T&c Gerais da casa são aplicados.

Como abrir uma conta na Betfair

Para começar a apostar na Betfair e acessar as promoções, você precisa abrir uma conta. Veja como seguir o processo, que é simples:

Acesse o site da Betfair e clique em "Registrar-se". Preencha seus dados de forma precisa, incluindo e-mail e dados de contato. Use o código promocional para se qualificar para a promoção. Faça um depósito mínimo de R$10 para ativar sua participação na promoção. Aposte no Brasil contra a Venezuela e explore as SuperCotações oferecidas.

Conclusão

A promoção de SuperCotações da Betfair é uma oportunidade interessante para novos apostadores. Com um procedimento simples para abertura de conta e depósito, os usuários podem explorar odds melhoradas e aumentar seus ganhos potenciais. As condições são claras e os benefícios estão ao alcance de um clique.

Ao garantir transparência nas regras e facilidade no uso das ofertas, a Betfair mantém seu compromisso de oferecer oportunidades seguras e empolgantes para os apostadores. Aproveite a chance para ter uma experiência ainda mais interessante apostando na vitória do Brasil contra a Venezuela pelas Eliminatórias.

