Vasco da Gama x Palmeiras Dicas de aposta e previsões

O Palmeiras de Abel Ferreira vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama neste domingo, às 16h, no Maracanã.

O cruzmaltino surpreendeu na semana passada, ao bater o Atélico-MG em pleno Mineirão, por 2-1, e agora tem outro desafio de peso, no que é possivelmente a agenda inicial mais difícil da Série A.

Vasco da Gama x Palmeiras Dicas de aposta

As odds são cortesia da bet365 e estão corretas na altura da publicação, mas estão sujeitas a mudanças, pois sofrem alterações em tempo real.

Palmeiras para vencer o jogo (2.25) com bet365

Palmeiras para vencer de zero (3.75) com bet365

Palmeiras para marcar no segundo tempo (1.72) com bet365

O Vasco não sabe o que é vencer o Palmeiras desde 2015

Com algumas temporadas com o Vasco disputando a Série B nos últimos anos, estas duas equipes não se enfrentaram em todas as temporadas desde 2015, mas nos oito jogos que aconteceram desde então, foram cinco vitórias para o Palmeiras e outros três empates, sendo que o verdão saiu vencedor de suas três últimas visitas até o Rio de Janeiro contra o cruzmaltino.

A superioridade do Palmeiras em termos de qualidade de elenco tem sido refletida nestes últimos jogos, independentemente do mando de campo. O Vasco marcou apenas um gol nos seus três jogos mais recentes em casa, contra o verdão.

Vasco da Gama x Palmeiras aposta 1

Ataque palmeirense vem em ritmo alucinante nos últimos jogos

Palmeiras para vencer o jogo (2.25) com bet365

O Palmeiras chegou no jogo de volta da decisão do Campeonato Paulista precisando vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir o título, já que havia perdido o primeiro jogo por 2-1, e a equipe correspondeu, marcando quatro na goleada contra o Água Santa.

Desde aquele jogo, o ataque do verdão marcou 12 gols em apenas quaro jogos, obtendo uma média de três gols por partida, mais recentemente, vencendo o Cerro Porteño de virada por 2-1, na segunda rodada da Libertadores da América.

Esta virada recente é demonstrativa do poder de reação dos comandados de Abel Ferreira, que em seis dos sete jogos mais recentes do verdão balançaram a rede na etapa complementar, com a exceção sendo a derrota por 3-1 para o Bolívar na primeira rodada da Libertadores, quando foi a campo um time alternativo, já que a equipe se preparava para a final do Paulistão.

Vasco da Gama x Palmeiras aposta 2: Palmeiras para vencer de zero (3.75) com bet365

Vasco vem de duas atuações decepcionantes em casa

Apesar da vitória na estreia do Brasileirão, nos dois últimos jogos em casa, o Vasco não foi bem, perdendo para o Flamengo por 3-1 no segundo jogo da semifinal do Carioca, e também sendo eliminado na Copa do Brasil nas penalidades, após empate por 0-0 no tempo regulamentar.

O grande trunfo do Vasco é que diferentemente do Palmeiras, que viajou até o Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño neste meio de semana, a equipe carioca teve maior tempo para trabalhar nos treinamentos sem jogos desde o último sábado.

Entretanto, mesmo levando isto em consideração, a vantagem fica do lado dos visitantes, com um plantel mais robusto.

Vasco da Gama x Palmeiras aposta 3: Palmeiras para marcar no segundo tempo (1.72) com bet365