Uruguai x Colômbia: teremos gols de Darwin Nuñez e Luis Díaz? Veja odds

Companheiros de Liverpool, Darwin Nuñez e Luis Díaz se encontram nesta sexta-feira (15) no jogo entre Uruguai x Colômbia pelas Eliminatórias da Copa.

A 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 vai colocar duas das melhores seleções da América do Sul frente a frente. No Centenário de Montevideo, o mandante Uruguai recebe a Colômbia na sexta-feira (15), às 21h.

O Uruguai, que eliminou o Brasil nas quartas de finais da Copa América deste ano, está na terceira colocação das Eliminatórias, com 16 pontos. Já a Colômbia, que foi vice-campeã da Copa América, perdendo para a Argentina na decisão, está em segunda, com 19.

Duelo de companheiros de companheiros no Liverpool

Mas além do embate entre as duas seleções, o confronto também vai marcar o duelo entre dois jogadores que atuam no Liverpool, da Inglaterra, um dos maiores clubes do mundo. Do lado uruguaio, o centroavante Darwin Nuñez. Pela Colômbia, o atacante Luis Díaz.

Na atual temporada do clube inglês, Luis Díaz tem tido um melhor desempenho. Titular na equipe comandada pelo holandês Arne Slot, o colombiano é titular absoluto e tem nove gols marcados, um a menos que Mohamed Salah. Darwin Nuñez disputa a titularidade com o português Diogo Jota, e balançou as redes em apenas três oportunidades.

A dupla da equipe inglesa está disputando a artilharia das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Atualmente, o líder desta estatística é Lionel Messi, com seis gols. Logo atrás vem Darwin Nuñez, com cinco, seguido de Luis Díaz, que tem quatro.

Apesar do melhor momento do melhor momento de Luis Díaz no Liverpool, a tendência é que Darwin Nuñez tenha mais chances de fazer gols na partida desta sexta-feira (14). Isso pode ser explicado porque o uruguaio assumiu um papel de protagonista do setor ofensivo após Suárez e Cavani deixarem a seleção. Já o colombiano divide mais as responsabilidades no ataque com Jhon Arias, Jhon Durán e James Rodriguez.

Além de Darwin Nuñez e Luis Díaz, outros jogadores com boas chances de gols a qualquer momento da partida são:

Uruguai tem leve favoritismo

A seleção uruguaia está em um momento conturbado sob o comando de Marcelo Bielsa. Nos últimos jogos de Data Fifa, jogadores foram à público falar sobre a má relação com o treinador. Agustín Cannobio, atacante do Athletico-PR, não vem sendo convocado pelo técnico por conta destes problemas de relacionamento.

Nos últimos quatro jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Uruguai empatou três e perdeu um. Além disso, a equipe não conseguiu anotar gols nessas partidas.

Outra aposta válida para essa partida é para ambos os times marcarem. Uruguai e Colômbia precisam da vitória para dar mais um passo rumo à classificação para a Copa do Mundo em 2026. E no último confronto entre eles pela competição, na terceira rodada, o placar ficou em 2 a 2, gols anotados por James Rodríguez e Uribe para os colombianos, e Mathías Olivera e Darwin Nuñez para os uruguaios.

