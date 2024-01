Stake Pix: Saiba como realizar pagamentos na casa de apostas

Quer entender como funciona o Stake Pix para pagamentos na casa de apostas? Veja nosso guia e tire suas dúvidas.

Neste guia rápido, explicamos os detalhes desse sistema Stake Pix para depósito e saques. Também trazemos um passo a passo para realizar essas transações.

Você ainda encontrará informações sobre outros métodos de pagamento que a casa oferece, com destaque para as criptomoedas. Então, continue a leitura e aprenda a fazer seus pagamentos sem complicações. Se você ainda não tem uma conta na casa de apostas, faça seu cadastro com o código Stake.

Como apostar com Pix na Stake?

Fazer apostas com o Pix Stake é muito simples. Afinal, esse é um método de pagamento já consagrado no Brasil. Desde o seu surgimento, em 2021, popularizou-se de tal forma que praticamente todas as casas de apostas se renderam a ele.

Com o Stake Pix, não é diferente. Essa é uma casa de apostas online que trabalha bastante com criptomoedas, com destaque para o Bitcoin. Mesmo assim, foi imprescindível aceitar o sistema criado pelo Banco Central. Afinal, essa é uma demanda básica dos usuários locais.

O Pix Stake funciona como em outros sites do gênero. Mesmo assim, é bom revisar o processo para evitar qualquer espécie de problema mais adiante.

Como fazer um depósito com Pix

O processo para realizar depósitos com Pix Stake é semelhante ao que você encontra em outras plataformas de apostas. Você pode resolver tudo rapidamente da seguinte forma:

Em primeiro lugar, acesse o site da Stake e faça login em sua conta; Em seguida, clique em “Carteira”, na área superior da página; Então, na opção “Depósito”, selecione o Stake Pix como método de pagamento; Informe o quanto deseja depositar e clique para continuar; Por fim, use o aplicativo do seu banco para pagar usando a chave Pix ou o QR code exibidos na tela.

O valor mínimo de depósito com o Stake Pix é de R$ 50. Por outro lado, o valor máximo é de R$ 15.000.

Além disso, a operadora oferece o processamento instantâneo para essa forma de pagamento. Portanto, tão logo você tenha realizado a transação, o dinheiro cairá em sua conta na plataforma via Pix Stake.

Como fazer um saque com Pix

O processo de saque com Stake Pix também é muito fácil. Você pode passar por ele rapidamente seguindo este passo a passo na plataforma:

Comece acessando o site da Stake e fazendo login na sua conta; Depois, clique na opção “Carteira”, localizada na parte superior da página; Então, na opção “Retirada”, selecione o Stake Pix como forma de pagamento; Informe o valor que deseja retirar e continue; Por fim, indique a sua chave Pix e confirme.

Uma vez que você tenha concluído esse procedimento, é só esperar que o dinheiro caia na sua conta bancária. O procedimento Stake Pix costuma demorar um pouco mais, neste caso, na comparação com os depósitos.

Verificação de identidade

Antes de efetuar uma solicitação de saque, você também deve se assegurar de que já completou sua verificação de identidade. Caso não tenha concluído esse processo, sua conta poderá ser até bloqueada — e você ficará sem poder retirar valores da plataforma.

Se já estiver tudo correto com sua verificação, basta que a operadora de apostas processe seu pedido de saque. Isso costuma ocorrer rapidamente, mas não é instantâneo como ocorre na hora de depositar dinheiro. Afinal, o prazo atual estimado é de até 24 horas.

Qual o saque mínimo Stake?

Atualmente, o Pix Stake saque mínimo é de R$ 100 caso você opte por essa forma de pagamento. Portanto, é uma exigência mais elevada que aquela que vimos para depósitos. Tenha em mente, no entanto, que isso pode mudar com o passar do tempo.

Stake métodos de pagamento

O Stake Pix não é a única opção de pagamento nesta operadora. Afinal, ela também oferece uma boa variedade de criptomoedas para você escolher. Confira as principais opções:

Bitcoin (BTC);

Ethereum (ETH);

Tether (USDT);

Litecoin LTC);

Dogecoin (DOGE);

Bitcoin Cash (BCH);

Ripple (XRP).

Os valores mínimos de saque variam conforme a opção escolhida. Por exemplo, é preciso fazer pagamentos a partir de 0.0002 BTC ou 0.004 ETH.

Os usuários ainda têm a oportunidade de comprar criptomoedas no próprio site da marca. Dessa forma, tudo pode parecer mais rápido. Afinal, tentamos algumas seleções.

Como ocorre no caso do Pix Stake, o tempo de processamento varia. Além disso, neste caso, também pode haver restrições relativas à verificação de conta. Então, lembre-se de passar por isso o quanto antes.

Tire todas as suas dúvidas sobre apostar com PIX na Stake

Ficou com dúvidas sobre o Pix Stake? Então, procure respostas para suas questões nesta seção, que reúne as perguntas mais frequentes dos usuários sobre a marca.

Como sacar via Pix na Stake?

Para sacar com Stake Pix, você deve entrar no site e fazer login na sua conta. Depois, basta clicar na opção de carteira localizada na parte superior da página. Escolha a opção “Retirada” e, sem seguida, defina o Pix como forma de saque. Então, siga as instruções da página para registrar seu pedido e aguarde pelo pagamento da casa.

Quanto tempo demora para cair o Pix da Stake?

Os depósitos com Pix Stake são processados de forma instantânea. Portanto, não demora muito para ter o valor do Pix creditado em sua conta bancária. Por outro lado, se você estiver registrando um pedido de saque, o prazo pode subir para 24 horas. Em ambos os casos, a estimativa considera o prazo de análise pela operadora de apostas.

Como depositar por Pix na Stake?

Para fazer um depósito usando sua conta bancária vinculada a uma chave Pix, basta que a conta esteja ativa. Então, você poderá concluir o procedimento seguindo essa orientação. Comece acessando o site e fazendo login na sua conta. Depois, clique na opção “Depósito” e escolha o Pix como opção de pagamento. Em seguida, indique o valor e continue para gerar um código Pix (copia e cola) e/ou um QR code. Então, você poderá usar esses dados como quiser.

Qual é o valor mínimo de depósito na Stake?

O valor mínimo de depósito varia de acordo com a forma de pagamento que você selecionar para receber seu dinheiro. No caso do Pix, esse valor é de R$ 100. Caso opte por Bitcoin, terá que gastar, no mínimo, 0.0002 BTC. E assim por diante.

