Melhores sites de apostas com bônus: Conheça nosso top 10

Veja o ranking de sites de apostas confiáveis com bônus disponíveis no Brasil

O primeiro passo para reconhecer quais são os melhores sites de apostas com bônus é observar quais seguem as determinações da lei das bets.

Ou seja, a operadora deve oferecer apenas bônus que não exijam contrapartida ou compensação por parte do apostador. Considerando isso, analisamos as plataformas de apostas online e montamos o nosso ranking.

Quais são as 5 melhores sites de apostas com bônus?

A escolha da melhor casa de apostas varia conforme o perfil de apostas do jogador. Ainda assim, alguns critérios podem ser analisados ao eleger as melhores casas.

Por exemplo, a disponibilidade de ofertas, termos e condições dos bônus e até quais esportes e mercados são contemplados pelas promoções. Por exemplo, ofertas com odds mínimas altas, não fazem sentido para apostadores que preferem apostas de baixo risco.

Enquanto bônus para apostas online em tênis e basquete, não fazem sentido para quem aposta apenas em futebol e vôlei.

Considerando esses pontos, comparamos as principais ofertas disponíveis no mercado e listamos quais são as 5 melhores sites de apostas com bônus para os seus clientes.

bet365: bônus para apostas em futebol, tênis e mais; Superbet: super odds, torneio, aposta extra; Novibet: Novi bolão, acca boos, early sub; Sportingbet: free bet em jogos do Palmeiras múltipla premiada; Vbet: aposta extra, dois gols de vantagem e acumulado de 100%.

Vale destacar que todas as casas de apostas mencionadas neste artigo fizeram o pedido de licença junto ao SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas) e respeitam as leis impostas pelo Ministério da Fazenda.

Bônus bet365

Se você busca uma casa de apostas online que estenda seus bônus além do futebol, a bet365 Brasil é uma ótima opção.

Por lá, os apostadores costumam aproveitar bastante o “pagamento antecipado”, que permite que o apostador tenha uma aposta vencida, caso o time que ele escolheu no futebol esteja vencendo por 2x0 ou por 18 pontos no basquete.

Além disso, a casa também conta com ofertas de desafio de placar, substituição, aposta aumentada e ganho aumentado.

Vale ressaltar que a disponibilidade das promoções varia de acordo com o calendário das competições. Acesse o site da bet365 para conferir as ofertas atualizadas.

Ir para bet365>

Reprodução/bet365

Pensando em se cadastrar? Veja também a análise do código de indicação bet365.

Bônus Superbet

Além dos bônus para apostas em futebol, a Superbet também conta com torneios e ofertas para apostas e-Sports.

Entre as promoções e bônus oferecidos pela Superbet, podemos destacar a “Mete Brasa”, que são odds aumentadas em determinados eventos e mercados esportivos. Outro recurso interessante é a Multi Criar Aposta; um recurso que facilita a criação de apostas múltiplas com as partidas mais populares do dia.

Por fim, a casa também conta com um bônus para primeira aposta usando o Superbet app.

Ir para Superbet >

Bônus Novibet

A Novibet destaca-se entre as melhores casas de apostas no Brasil. A plataforma é licenciada no Brasil, garantindo segurança e confiança.

Por lá, apostadores cadastrados encontram o Novi-bolão e o Criador de apostas boost aumentam os ganhos. Apesar do foco em futebol, os apostadores encontram promoções para outros esportes, como basquete e tênis, enriquecendo a experiência de apostas na Novibet.

Ir para Novibet >

Pensando em se cadastrar? Veja a nossa análise do código promocional Novibet.

Bônus Sportingbet

Reconhecida como ma das melhores casas de apostas no Brasil a Sportingbet oferece uma ampla gama de vantagens para seus usuários.

Os bônus incluem apostas grátis, super odds para eventos selecionados e múltiplas aumentadas, potencializando até 70% das odds quando combinadas. Além disso, há ofertas especiais para os jogos do Palmeiras, refletindo seu patrocínio ao clube.

Essas promoções são facilmente acessadas ao se cadastrar na plataforma, tornando o processo simples e intuitivo com o código promocional Sportingbet.

Ir para Sportingbet >

Bônus VBet

A VBet oferece uma variedade de bônus disponíveis para seus usuários. Entre essas opções estão apostas grátis, cashback e pagamento antecipado.

Adicionalmente, a VBet capricha nos seus bônus acumuladores, que beneficiam apostas múltiplas. Isso significa que os apostadores podem obter melhores cotações usando mais seleções em um único cupom. Os mercados variados e odds competitivas tornam a plataforma uma opção interessante para quem busca maximizar seus ganhos.

Antes de participar, é essencial que os usuários leiam atentamente os requisitos dos bônus.

Ir para VBet >

Confira a nossa avaliação para o código promocional VBet.

Casas de apostas com bônus: o que mudou?

A nova legislação para apostas esportivas proibe a oferta de bônus de boas vindas. Ou seja, casas de apostas autorizadas no Brasil não oferecem mais bônus de cadastro devido a proibição prevista na Lei 14.790/23.

A proibição entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2025, mas não põe fim a todos os tipos de bônus. Dessa forma, sites de apostas legais podem oferecer bônus, contanto que não exijam depósito ou alguma compensação por parte do usuário.

Quais bônus estão disponíveis?

Entretanto, mesmo com o fim da oferta dos bônus de cadastro e bônus-boas vindas, as casas de apostas têm apostado forte em outras formas de oferecer bônus e promoções atrativas para os clientes.

Um exemplo interessante para quem está no mercado de apostas, são as odds aumentadas, como é praticado pela VBet e da Superbet, por exemplo. As odds aumentadas são aumentos significativos de odds em determinados eventos e mercados, atraindo mais apostas.

Já outras casas, como a Sportingbet cedem para os apostadores, incentivando as apostas com um valor ofertado pela casa. Porém, cada casa de aposta possui critérios próprios para a utilização desses valores de apostas grátis. Por isso, verifique sempre os termos e condições da promoção vigente.

O que são e como funcionam os bônus de apostas?

Os bônus de apostas no Brasil são incentivos oferecidos pelas plataformas para atrair e reter usuários. Eles possem diversos formatos e funcionamentos, os formatos comuns incluem:

apostas grátis , que permitem apostar sem usar saldo próprio;

, que permitem apostar sem usar saldo próprio; cashback , que devolve parte das perdas em forma de dinheiro ou saldo;

, que devolve parte das perdas em forma de dinheiro ou saldo; odds turbinadas, com cotações aumentadas em eventos selecionados, e programas de fidelidade, que recompensam a atividade regular do usuário.

Como participar de bônus e promoções?

Para participar de bônus e promoções em sites de apostas no Brasil, siga alguns passos simples. Primeiro, escolha uma plataforma licenciada, com o domínio ".bet.br", para garantir segurança e conformidade legal.

Depois, crie uma conta e complete o processo de verificação de identidade. Uma vez cadastrado, você pode conferir a página de promoções do site para se informar sobre novas ofertas.

Ao encontrar uma promoção interessante, leia atentamente os requisitos associados a ela, prestando atenção a exigências como odds mínimas e prazos de validade.

Como usar o bônus de apostas grátis?

Um tipo de bônus casas de apostas muito comum nas casas de apostas com bônus são as apostas grátis. Aqui, os apostadores recebem um valor que entra na carteira como bônus ou apostas grátis. Porém, cada plataforma possui exigências próprias para determinar como esse valor pode ser utilizado. Entre as três formas mais comuns, temos:

Rollover , onde, com o bônus ofertado, o apostador precisa chegar a um determinado valor, normalmente dez, quinze vezes mais do que o valor disponibilizado;

, onde, com o bônus ofertado, o apostador precisa chegar a um determinado valor, normalmente dez, quinze vezes mais do que o valor disponibilizado; Odds mínimas , que é uma exigência em que, para apostar com o valor grátis, precisa utilizar uma odd mínima estipulada pela plataforma, geralmente em torno de R$ 1,40;

, que é uma exigência em que, para apostar com o valor grátis, precisa utilizar uma odd mínima estipulada pela plataforma, geralmente em torno de R$ 1,40; Apostas múltiplas, são exigências em que o valor precisa ser utilizado com uma determinada quantia de apostas dentro de um mesmo bilhete.

Antes de começar a utilizar esses valores de apostas grátis, verifique sempre as condições e termos da casa de apostas.

Como sacar os bônus de apostas?

As casas de apostas com bônus podem impor os seus próprios termos e condições, incluindo exigências para saques. O principal deles, em quase todas, é o rollover.

O rollover nada mais é do que uma regra que as casas de apostas impõem para os saques relacionado com os valores de apostas grátis. Essa regra coloca uma meta para o apostador atingir em dinheiro. Por exemplo, em alguns casos, é necessário atingir até vinte vezes o valor que a casa de apostas liberou.

Sendo assim, consulte os termos e condições das ofertas na íntegra para se certificar de que as condições para saque foram cumpridas.

Perguntas frequentes sobre as casas de apostas com bônus

Com dificuldade para identificar quais são as melhores casas de apostas de acordo com a sua estratégia? Quer entender melhor como funcionam os bônus disponíveis depois da regulamentação das apostas esportivas no Brasil? Confira abaixo.

Quais são os bônus mais comuns nas casas de apostas?

Atualmente os formatos de bônus mais comuns nas apostas online são: cashback, apostas grátis, super odds e cotação aumentada em apostas múltiplas. Além disso, algumas casas de apostas contam com torneios e sorteios.

Como posso me cadastrar em uma casa de apostas e receber bônus?

Antes de mais nada, para receber bônus casas de apostas e promoções, você precisa se cadastrar em uma casa de apostas. Procure aquela que mais se adapta com o seu estilo de apostas e veja quais são as promoções e bônus oferecidos. Lembrando sempre que, pela nova regulamentação das apostas esportivas, não é possível que as casas de apostas ofereçam bônus de boas-vindas.

Posso fazer apostas ao vivo utilizando as apostas grátis?

Cada casa de apostas pode impor as suas próprias regras para que os apostadores possam realizar as apostas. Geralmente, elas são liberadas em apostas pré-jogo. É importante que você consulte as regras, termos e responsabilidades de cada promoção, para entender como usar os bônus.

Como encontrar casas de apostas com bônus?

Você pode conferir as avaliações feitas pela equipe de apostas da Goal. Por aqui você encontra rankings e análises dos melhores sites de apostas do Brasil.

As casas de apostas dão bônus de boas-vindas?

Desde a promulgação da lei 14.79/2023, diversas novas regras foram criadas, uma delas foi a extensão dos bônus de boas-vindas. No entanto, isso não significa que todas as promoções foram abolidas. Apostas grátis, super odds, cash out sem taxas e torneios são alguns dos formatos

Qual a melhor bet com bônus?

Depende do seu perfil como apostador. Se você dá preferência para apostas em futebol, por exemplo, a Sportingbet, a Novibet e a Superbet são ótimas opções. Mas, se você também faz apostas online em tênis e basquete, a bet365 pode ser a melhor casa de apostas com bônus para você.

Posso fazer depósitos com cartão de débito?

Não. Apenas PIX e transferências bancárias são aceitas como métodos de depósito no Brasil.