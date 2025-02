Santos x Botafogo-SP: Quantas vezes Neymar pode balançar as redes?

Saiba quais são os melhores mercados para apostar em gols do Neymar pelo Santos.

Foram 12 anos de espera para o tão sonhado reencontro. E ele vai acontecer em uma data mais do que especial. Nesta quinta-feira (5), dia do aniversário de 33 anos, Neymar vai voltar a vestir a camisa do Santos. Apresentado na última sexta-feira (31 de janeiro), o atacante realizou dois treinamentos e estará disponível para o jogo contra o Botafogo-SP, às 21h30, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Palpite Odds Santos 1,38 Empate 4,10 Botafogo-SP 9,00 Ver odds Ir para bet365 >>>

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização foi feita 05/02/2025, às 9h.

A presença de Neymar no jogo contra o Botafogo-SP foi confirmada por Pedro Caixinha, treinador da equipe, em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 contra o São Paulo, no último sábado (1). A tendência é que o jogador atue por cerca de 30 minutos, entrando no segundo tempo.

Veja também: Código de indicação bet365

Será que Neymar vai balançar as redes?

A última vez que Neymar marcou um gol pelo Santos foi no dia 17 de abril de 2013, em jogo contra o Flamengo-PI, válido pela Copa do Brasil. O atacante marcou o segundo gol da equipe na vitória por 2 a 0. Pouco mais de um mês depois, o atacante anunciou que estava indo para o Barcelona.

Depois de 12 anos, será que Neymar vai conseguir fazer gols no retorno ao Santos? Veja as odds na Betano para isso acontecer.

Neymar a marcar a qualquer momento: 1.80

Neymar a marcar dois gols ou mais: 4.30

Neymar a marcar três gols ou mais: 14.50

Neymar a marcar o último gol da partida: 3.45

Neymar contra o Botafogo-SP

Ao todo, Neymar já disputou três partidas contra o Botafogo-SP, adversário desta quarta-feira. O atacante venceu todas elas e anotou quatro gols, com direito a um hat-trick na vitória por 4 a 1 no Campeonato Paulista de 2012.

Um até logo ao Santos

A despedida de Neymar na primeira passagem pelo Santos aconteceu no dia 26 de maio de 2013. Em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro, o Santos ficou no empate em 0 a 0 contra o Flamengo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Antes da bola rolar, uma imagem ficou marcada. Durante o hino nacional, Neymar foi flagrado aos prantos.

Confira os números de Neymar pelo Santos:

230 jogos disputados

115 vitórias, 59 empates e 56 derrotas

138 gols marcados

63 assistências

6 títulos conquistados

Títulos de Neymar pelo Santos

Campeonato Paulista 2010, 2011 e 2012;

Copa do Brasil 2010;

Copa Libertadores 2011;

Recopa Sul-Americana 2012.

Carreira na Europa

Assim que deixou o Santos, Neymar assinou com o Barcelona, onde fez um dos maiores trios de ataque ao lado de Messi e Luis Suárez. Pelo clube catalão, foi campeão da Liga dos Campeões 2014/15, bicampeão Espanhol (2014/15 e 2015/16), tri da Copa do Rei (2014/15, 2015/16 e 2016/17), campeão do Mundial de Clubes (2015) e da Supercopa da Espanha (2013).

Pelo Paris Saint-Germain, também empilhou títulos, entre eles, cinco da Ligue 1 (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23), três da Copa da França (2017/18, 2019/20 e 2020/21), dois da Copa da Liga Francesa (2017/18 e 2019/20) e três da Supercopa da França (2018, 2020 e 2022).

Como chegam os times

Líder do Grupo B, com sete pontos, o Santos vem de vitória contra o rival São Paulo. O time ganhou por 3 a 1, com dois gols anotados por Guilherme e um do jovem Gabriel Bontempo.

Já o Botafogo-SP ainda não venceu na competição e é o lanterna do Grupo A, com apenas três pontos. Na última rodada, a equipe de Ribeirão Preto foi derrotada pela Portuguesa por 3 a 2.