Santos x Atlético-MG Dicas de aposta e previsões

Dois times que estrearam com derrota no Campeonato Brasileiro se enfrentam neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro.

O momento é longe do ideal para ambos, que também tropeçaram neste meio de semana pelas competições continentais, com o galo perdendo para o Athletico-PR na Libertadores, e o alvinegro praiano ficando no empate em casa com o Audax Italiano pela Copa Sul-Americana.

Santos x Atlético-MG Dicas de aposta

As odds são cortesia da bet365 e estão corretas na altura da publicação, mas estão sujeitas a mudanças, pois sofrem alterações em tempo real.

Atlético-MG para vencer o jogo (2.40) com bet365

Hulk para marcar a qualquer momento (2.30) com bet365

Atlético-MG para marcar no segundo tempo (1.80) com bet365

A temporada de Hulk é brilhante em meio a um desempenho coletivo inconstante

O craque do Atlético-MG em múltiplas ocasiões tem precisado de usar a sua qualidade individual para tirar o galo de alguns buracos ao longo deste início de temporada.foi assim, por exemplo, na final do Campeonato Mineiro, quando o camisa 7 marcou o gol da vitória no jogo de ida nos acréscimos do segundo tempo, e também fez o dois da vitória na volta por 2-0.

Ao longo dessa temporada, Hulk balançou o barbante 14 vezes em apenas 17 jogos, sendo 11 gols no Campeonato Mineiro, dois na Libertadores da América, e mais um na Copa do Brasil.

Santos x Atlético-MG Aposta 1: Atlético-MG para vencer o jogo (2.40) com bet365

O resultado foi negativo na primeira rodada, mas o galo dominou as ações contra o Vasco

A derrota por 2-1 dentro de casa para a equipe carioca passou longe do resultado esperado para o Atlético-MG, mas houveram sim alguns pontos positivos para a equipe mineira, que criou o suficiente para ter uma melhor sorte no jogo.

O Atlético-MG dominou a bola, com posse de 75% ao longo da partida, e criou bastante, finalizando 26 vezes até a meta adversária, sendo que foram 10 chutes no alvo. O ponto que faltou foi a eficiência nessas chances para o time de Eduardo Coudet.

Caso consiga replicar estes números com um bom volume de jogo, é bem provável que o ataque do galo tenha maior sucesso na Vila Belmiro.

Santos x Atlético-MG Aposta 2: Hulk para marcar a qualquer momento (2.30) com bet365

Suspensão de Soteldo significa que Santos não contará com o seu principal jogador

O alvinegro praiano foi até o Sul do país para a sua estreia no Brasileirão, e acabou parando na forte defesa gremista, perdendo por 1-0 para o time de renato Portaluppi.

Além da derrota, o Santos sofreu uma baixa bem significativa para o jogo deste domingo (23), já que não poderá contar com o atacante venezuelano Soteldo, que cumpre suspensão após ser expulso contra o Grêmio.

Soteldo fez o seu retorno ao time na semana passada, já que se recuperava de lesão, e mais uma vez, Odair Hellmann terá que montar o seu esquema ofensivo sem um de seus principais jogadores.

Outra notícia bem ruim e essa com repercussões mais longas é a da lesão do lateral esquerdo Filipe Jonathan, que só volta aos gramados no próximo ano, após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo neste meio de semana, no duelo com o Audaz Italiano, na Copa Sul-Americana.

Santos x Atlético-MG Aposta 3: Atlético-MG para marcar no segundo tempo (1.80) com bet365