Apostar na Rivalo é legal? Saiba as regras válidas no Brasil

Quer criar uma conta, mas não sabe se a Rivalo é legal no Brasil? Então, leia a nossa análise completa.

Analisamos a condição atual da Rivalo, mas também a regulamentação desse mercado no país.

Além disso, exploramos os esportes disponíveis para apostas online na plataforma. Por fim, avaliamos os prós e contras da Rivalo em comparação com outros sites de apostas esportivas.

Saiba mais sobre a Rivalo Apostas

Confira as opiniões sobre a Rivalo Brasil

Quer conhecer uma casa de apostas nova? Abra sua conta Lance Betting bônus

Visite a Rivalo!

Apostar na Rivalo é legal no Brasil?

A legislação brasileira sobre apostas esportivas tem passado por mudanças nos últimos anos.

Desde 2018, a Lei 13.756 autoriza as apostas esportivas no país, especificamente as realizadas em sites de apostas. No entanto, desde então, o mercado de apostas brasileiro aguardava uma regulamentação relativa à forma dessas empresas atuarem, o modo de obter licença, cobrança de impostos e outros detalhes relevantes.

Isso só foi mudar recentemente. Afinal, o Governo Federal finalmente publicou uma medida provisória e um projeto de lei para regulamentar o mercado. A partir de agora, devem ser concedidas as primeiras licenças de operação no setor.

Com essa nova lei, a Rivalo e qualquer outra plataforma de apostas online precisarão obter uma licença para atuar no Brasil. E isso tornará necessário cumprir as exigências impostas pela legislação.

Por outro lado, enquanto o Governo Federal não inicia a concessão de licenças do setor, a empresa continua sendo legítima. A Rivalo é legal porque tem licença da Autoridade de Jogos de Curaçao, uma das principais entidades fora do Brasil.

Visite a Rivalo

É permitido fazer apostas online?

Pelas regras atuais no Brasil, você pode se cadastrar e usar uma plataforma estrangeira para fazer apostas esportivas. Afinal, não existe uma lei proibindo os palpites feitos nesses sites de apostas. Isso se aplica à Rivalo, por exemplo.

Quando as medidas mais recentes entrarem em vigor, também será possível apostar em uma plataforma registrada no Brasil. Afinal, serão concedidas licenças para que diversos sites de apostas esportivas operem localmente.

Aposte agora

A Rivalo é confiável? Prós e contras da plataforma

A legitimidade de uma plataforma de apostas é uma preocupação essencial para os jogadores. Já sabemos que a Rivalo é legal por ter licença de operação em Curaçao. Mas também é importante ter certeza de que ela é confiável e segura.

Há diversos fatores que atestam o quanto a Rivalo é segura — por exemplo:

Termos e Condições claros: A Rivalo tem Termos e Condições (T&Cs) transparentes e facilmente acessíveis pelos usuários. Com informações detalhadas e claras em seu site, a Rivalo mostra que tem compromisso com seus usuários. Assim, é capaz de estabelecer uma relação de confiança com eles. Para conferir os T&Cs, basta acessar o site e clicar nessa opção no rodapé da página inicial.

A Rivalo tem Termos e Condições (T&Cs) transparentes e facilmente acessíveis pelos usuários. Com informações detalhadas e claras em seu site, a Rivalo mostra que tem compromisso com seus usuários. Assim, é capaz de estabelecer uma relação de confiança com eles. Para conferir os T&Cs, basta acessar o site e clicar nessa opção no rodapé da página inicial. Criptografia SSL: A Rivalo aplica criptografia Secure Socket Layer (SSL) em seu site para proteger as informações dos usuários. Portanto, os dados pessoais e financeiros são codificados após o envio e protegidos contra terceiros não autorizados. Exemplos de informações seguras dessa forma incluem números de cartão de crédito e dados de identidade de quem utiliza o site.

Jogo Responsável: A marca deixa claro que se preocupa com o bem-estar dos usuários ao ter uma política clara de promoção do Jogo Responsável. Em seu site, há recursos e ferramentas que ajudam os jogadores a manterem o controle em relação às suas atividades de apostas online. Você pode definir limites de depósito, por exemplo. Também há a opção de solicitar sua exclusão do site, além de informações úteis para a prevenção do vício em jogo.

Formas de pagamento: A Rivalo trabalha somente com formas confiáveis de depósitos e saques na sua plataforma. Entre as opções mais populares no site, estão o Pix, boleto bancário e e-wallets. Para quem busca ainda mais privacidade e segurança, há a possibilidade de usar criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) nas transações.

Aposte na Rivalo!

Vantagens de apostar na Rivalo

Os usuários do site Rivalo ainda têm acesso a diversas vantagens que não dizem respeito à parte de segurança. Confira os principais prós de utilizar a plataforma:

Navegação: A Rivalo tem um ambiente de apostas amigável e fácil de usar. Seu visual também é interessante e torna a experiência dos usuários tranquila. Portanto, você encontrará rapidamente o que procura e não terá dificuldades para fazer apostas, pagamentos e assim por diante.

A Rivalo tem um ambiente de apostas amigável e fácil de usar. Seu visual também é interessante e torna a experiência dos usuários tranquila. Portanto, você encontrará rapidamente o que procura e não terá dificuldades para fazer apostas, pagamentos e assim por diante. Métodos de pagamento: A marca também tem uma grande variedade de métodos de pagamento disponíveis. Entre as opções para depósito ou saque, estão o Pix, boleto bancário, diversas e-wallets (que incluem até mesmo o PicPay) e criptomoedas.

A marca também tem uma grande variedade de métodos de pagamento disponíveis. Entre as opções para depósito ou saque, estão o Pix, boleto bancário, diversas e-wallets (que incluem até mesmo o PicPay) e criptomoedas. Combi Boost: A Rivalo oferece um boost em apostas combinadas. Quanto mais seleções você inclui em um mesmo bilhete, maior é o bônus em sua odd final.

A Rivalo oferece um boost em apostas combinadas. Quanto mais seleções você inclui em um mesmo bilhete, maior é o bônus em sua odd final. Cash out: Com este recurso, você pode encerrar suas apostas de forma antecipada e, assim, obter ganhos sem ter que esperar o resultado final. Além disso, a funcionalidade pode ser usada para minimizar perdas em potencial, caso você não esteja confiante em relação ao desfecho da aposta.

Apostar agora!

Desvantagens da Rivalo

Também há pontos na Rivalo que podem desagradar a alguns usuários. Portanto, vamos conferir os contras desse site de apostas:

Oferta de esportes: A Rivalo não tem tantas modalidades disponíveis em seu site, na comparação com outras casas de apostas.

A Rivalo não tem tantas modalidades disponíveis em seu site, na comparação com outras casas de apostas. Ofertas e bônus: O operador também não tem bônus de boas-vindas disponíveis atualmente. Ou seja, você não receberá benefícios especiais ao criar sua conta no site, como ocorre em outras plataformas.

O operador também não tem bônus de boas-vindas disponíveis atualmente. Ou seja, você não receberá benefícios especiais ao criar sua conta no site, como ocorre em outras plataformas. Suporte ao cliente: O serviço de suporte da Rivalo não funciona 24h por dia. Por isso, você precisará esperar mais para receber atendimento, caso surja uma dúvida ou problema durante a madrugada, por exemplo.

Quais os esportes disponíveis na Rivalo?

A Rivalo não tem uma oferta tão grande de esportes, quando comparada a outros sites de apostas populares no Brasil. No entanto, ainda cobre as principais modalidades.

Confira as principais categorias disponíveis no site atualmente:

Futebol

Tênis

Basquete

Futebol americano

Vôlei

Beisebol

MMA

Tênis de mesa

Hóquei no gelo

Handebol

Boxe

Fórmula 1

Aposte agora!

Análise da Rivalo

A Rivalo é uma plataforma de apostas legítima e confiável. Sua licença de operação em Curaçao e a oferta de métodos de pagamento seguros proporcionam aos usuários uma experiência de apostas protegida.

Os prós da marca incluem ainda a navegação do site e recursos como o Combi Boost e o cashout de apostas. Por outro lado, a variedade de esportes disponíveis, as promoções e o atendimento ao cliente ainda podem melhorar.

Saber que a Rivalo é legal e segura para apostas é suficiente para dar a tranquilidade que os usuários procuram. Com um site que opera dentro da lei, você sabe que poderá resolver facilmente qualquer contratempo que venha a surgir.

Visite a Rivalo!