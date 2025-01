Real Madrid, PSG e Manchester City disputam classificação na Champions League

Veja o que Real Madrid, PSG e City precisam fazer para se classificarem na Champions League

A fase de liga da Champions League, principal competições de clubes da Europa, chega ao fim nesta quarta-feira (29). Às 17h (de Brasília) os 18 jogos da oitava rodada serão disputados e muitas definições irão acontecer.

As principais histórias desta última rodada sem dúvida serão as de Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester City. Os três clubes têm muita coisa em jogo na quarta-feira.

Chances de classificação na Champions League Odds Real Madrid 37.00 PSG 20.00 Manchester City 12.00 Consultar odds Ir para Betano >>

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização 29 de janeiro de 2025, 10h00.

Ainda não tem uma conta na Betano? Veja a nossa análise do código de indicação Betano antes de se cadastrar.

Em busca da classificação direta

Com 12 pontos conquistados, o Real Madrid está na 16ª posição, dentro da zona de classificação para os playoffs. Ou seja, o atual campeão e dono de 15 títulos da Champions, pode precisar disputar a repescagem para conseguir avançar às oitavas de final.

O Bayer Leverkusen é o oitavo colocado, primeiro time que está se garantindo de maneira direta para as oitavas de final, e possui 13 pontos. Logo na sequência vem Atalanta, com 14, e Milan e Atletico de Madrid, com 15.

A Betano, uma das principais casas de apostas do Brasil e do mundo, coloca uma odd 37.00 para o Real Madrid conseguir terminar a fase de liga entre os oito primeiros colocados. Se você apostar R$10 e essa hipótese acontecer, o retorno será de R$370.

A equipe espanhola vai até a França para enfrentar o Brest, que está na 13ª colocação com 13 pontos. A odd para o Real vencer é 1.40, enquanto o empate está 5.10 e o triunfo dos franceses 7.10.

Por mais que o Real Madrid seja o favorito para vencer, ele precisa torcer para vários times tropeçarem. Só assim será possível terminar entre os oito melhores.

Risco de eliminação

Se o Real Madrid está lutando para conseguir a vaga direta para as oitavas de final, Paris Saint-Germain e Manchester City brigam para avançar aos playoffs. Na rodada anterior, as duas equipes se enfrentaram na França, e o PSG venceu de forma heroica. Depois de começar perdendo por 2 a 0, já no segundo tempo, o time de Luís Enrique virou para 4 a 2.

Com 10 pontos conquistados, o Paris Saint-Germain está 22ª colocação e tem um confronto direto na última rodada da fase de liga. Os franceses viajam para a Alemanha e enfrentam o Stuttgart, equipe que está em 24º, posição que abre a zona de playoffs. A odd para a vitória do PSG é 2.82 e a dos alemães é 3.50, mostrando que os parisienses não terão vida fácil. Já o empate tem odd 2.42.

No mercado de longo prazo, a odd para o Paris Saint-Germain terminar a fase de liga fora do Top 24 é 3.95. Ou seja, se você apostar R$10 que o time vai ser eliminado de maneira precoce e isso se confirmar, o retorno será de R$39,50.

Já o Manchester City, por mais que neste momento esteja fora do Top 24, possui uma missão relativamente mais fácil. A equipe está na 25ª colocação com oito pontos. Como Stuttgart e PSG se enfrentam na última rodada, basta uma vitória para os Citizens conseguirem se classificar para os playoffs. Caso aconteça um empate na Alemanha e o Manchester vença, a pontuação fica igual, mas a equipe ultrapassa os alemães por conta do saldo de gols.

A odd para o Manchester City ficar de fora do Top 24 é 4.50 na Betano, mostrando que as chances disso acontecer são mais difíceis do que para o PSG. Na quarta-feira, o time de Pep Guardiola recebe o Club Brugge, da Bélgica, equipe que já está garantida nos playoffs. A vitória do City está com odd 1.20, a dos belgas 13.00 e o empate 7.30.