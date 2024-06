O Man City é atualmente o favorito para vencer a Champions League de 2024/25, mas nosso especialista não está convencido do resultado..

O Manchester City é o favorito das casas de apostas para vencer a Champions League na campanha de 2024/25. O favoristismo do time já vem acontecendo há algum tempo, devido aos talentos que o time possui.

A equipe de Pep Guardiola tem sido o melhor e mais consistente time do mundo há vários anos. Mas isso não significa que todos devam aproveitar a chance de apostar que o City irá conquistar o segundo título da Champions nesta campanha.

Odds vencedor Champions League 2024/2025

As casas de apostas apontam o Man City como o time mais provável a vencer a próxima Champions.

Time Odds Man City 3.25 Real Madrid 3.75 Bayern 12.0 Liverpool 15.0 Arsenal 15.0

As odds são cortesia da Betano e estão corretas no momento da publicação, mas estão sujeitas a alterações.

Calendário de 2025 não é bom para os Citizens

O Man City entra nos primeiros meses de 2025 com um calendário realmente complicado na Premier League.

Em cinco jogos, de 25 de janeiro a 25 de fevereiro, o Man City enfrentará Chelsea, Arsenal, Newcastle, Liverpool e Spurs, sendo que dois deles serão fora de casa.

Isso coincide com o início dos mata-matas da Champions. Como Guardiola parece ter uma ligeira preferência por vencer a liga nacional em vez da Champions, é de se esperar que o City descanse seus titulares nessa competição para priorizar a PL.

Isso pode fazer com que o City tire um pouco o pé do acelerador na Europa, o que, combinado com partidas difíceis, pode fazer com que o City seja eliminado mais cedo.

Copa da Inglaterra pode levar a um acúmulo de jogos

Além dos jogos já mencionados acima, é provável que o City também chegue longe na Copa da Inglaterra, algo que fez em todas as últimas temporadas.

A quarta e a quinta rodadas da Copa da Inglaterra estão ocorrendo diretamente durante essa série de jogos do City, algo que pode aumentar os problemas do time em termos de acúmulo de partidas.

É muito provável que seus jogos da Premier League sejam remarcados para se encaixar nesses jogos, o que leva a um congestionamento ainda maior no final da temporada, algo que também fez com que o City fosse prejudicado quando enfrentou o Spurs em seu segundo último jogo da campanha de 2023/24.

Isso, por sua vez, pode fazer com que o City tenha muitos jogos em um curto espaço de tempo, o que pode muito bem contribuir para sua queda na Champions.

Lesões podem se tornar fatais com o tamanho do elenco do City

Um dos maiores equívocos com relação ao City é a crença de que o time é bem-sucedido porque tem um elenco enorme com jogadores multimilionários em todas as posições. Esse não é o caso há algum tempo. Na verdade, o City usa regularmente os mesmos 15/16 jogadores nos últimos anos, com os atletas mudando somente um pouco.

O acúmulo de jogos que os atletas provavelmente terão no final da temporada pode levar a uma série de lesões em todo o elenco, algo que pode ser o fator que fará com que o City não consiga ter sucesso em todas as frentes este ano, especialmente na Champions.