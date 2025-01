Botafogo x Flamengo: Quais são as odds para gols na Supercopa do Brasil?

Saiba qual o melhor mercado de gols para apostar na partida.

A primeira grande decisão do futebol brasileiro vai acontecer neste domingo (2), às 16h. Botafogo e Flamengo se enfrentam no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, para decidir quem será o campeão da Supercopa do Brasil 2025. O Glorioso conquistou o direito de participar por ter vencido o Campeonato Brasileiro em 2024, enquanto o Rubro-Negro levantou o trofeu da Copa do Brasil.

Esta será a sétima edição da Supercopa do Brasil e o Flamengo é o maior vencedor, com dois títulos. Em 1990 a competição foi disputada pela primeira vez, em jogos de ida e volta, e o Grêmio foi campeão em cima do Vasco. No ano seguinte, a decisão passou a ser em partida única, e o Corinthians levou a melhor contra o Mengo. Entre 1992 e 2019 não houve o torneio, sendo retomado em 2020.

Palpite Odds Vitória do Botafogo 3.10 Empate 3.35 Flamengo 2.25

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita 31/01, às 17h.

Mercado de gols é boa opção

Como é possível observar, desde que a Supercopa do Brasil passou a ser disputada em formato de jogo único, em quatro oportunidades, das seis possíveis, houve mais de dois gols na partida. Com dois ataques poderosos, a chance de acontecer novamente agora em 2025 é grande.

Na KTO, uma das principais casas de apostas do Brasil, a odd para o over 2.5 gols acontecer está 2.02. Ou seja, se você apostar R$10 e a rede balançar pelo menos três vezes, o retorno será de R$20,20.

Outra possibilidade no mercado de gols é o ambos marcam. A odd na KTO para isso acontecer é 1.79.

Em 2024, os ataques de Botafogo e Flamengo estiveram entre os melhores do Brasil. Em 75 partidas no ano, o sistema ofensivo do Glorioso anotou 123 gols, uma média de 1,64 por jogo. Já o do Rubro-Negro balançou as redes adversárias 114 vezes em 73 encontros, o que dá 1,56 por confronto.

Quem vai decidir a Supercopa do Brasil?

E quem será que vai ser o responsável por garantir o título da Supercopa do Brasil para o seu respectivo clube? Há dois nomes que se credenciam para serem “os caras”. Do lado do Botafogo, a grande esperança é Igor Jesus. A odd para o centroavante balançar as redes ao menos uma vez é 4.35. Em duas partidas contra o rival, marcou um gol.

Já pelo Flamengo, se tem um jogador que sabe o que é jogar contra o Botafogo, esse é Bruno Henrique. Chamado de Mr. Clássico, o atacante já anotou cinco gols contra o rival em 14 partidas. A odd para ele conseguir anotar mais um está 4.40.

Histórico entre os rivais

Em toda a história, foram 393 confrontos entre os times, que fazem o clássico chamado “Clássico da Rivalidade”. São 147 vitórias do Flamengo e 120 do Botafogo, além de 126 empates. O primeiro jogo entre as duas equipes aconteceu no dia 13 de maio de 1913, pelo Campeonato Carioca. O Glorioso venceu por 1 a 0, em confronto que aconteceu no Estádio General Severiano.

Nos últimos dez jogos entre Botafogo e Flamengo há bastante equilíbrio. Foram quatro vitórias do Glorioso e seis do Rubro-Negro. O clube da Estrela Solitária vem em uma sequência de dois triunfos diante do rival, incluindo uma goleada por 4 a 1 no encontro mais recente, que aconteceu no dia 18 de agosto de 2024, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Veja os resultados de todas as edições da Supercopa do Brasil

1990

Grêmio 2 x 0 Vasco - Olímpico

Vasco 0 x 0 Grêmio - São Januário

1991

Corinthians 1 x 0 Flamengo - Morumbi

2020

Flamengo 3 x 0 Athletico-PR - Mané Garrincha

2021

Flamengo 2 x 2 Palmeiras - Mané Garrincha

(Flamengo campeão nos pênaltis)

2022

Atlético-MG 2 x 2 Flamengo - Arena Pantanal

(Atlético-MG campeão nos pênaltis)

2023

Palmeiras 4 x 3 Flamengo - Mané Garrincha

2024

São Paulo 0 x 0 Palmeiras - Mineirão

(São Paulo campeão nos pênaltis)