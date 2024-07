Por que é bom apostar em poucos gols e cartões na final da Euro 2024

As finais do futebol europeu costumam ser cautelosas e o duelo entre Inglaterra e Espanha, na Euro 2024, não deve ser diferente.

O palco está montado para um clímax emocionante na Euro 2024, quando Espanha e Inglaterra se preparam para disputar o título de campeã europeia neste domingo em Berlim. Para a equipe da Inglaterra, esta é a primeira final em solo estrangeiro, enquanto os espanhóis trazem uma grande experiência, tendo triunfado nas três últimas grandes finais (Euro 2008, Copa do Mundo de 2010 e Euro 2012). No entanto, nenhuma equipe europeia jamais venceu quatro finais consecutivas. Será que os comandados de Luis de la Fuente conseguirão fazer história?

Nesta edição da Eurocopa, houve uma média de 2,28 gols por partida, uma queda notável em relação à média de 2,78 em 2021, embora não tão baixa quanto os 2,12 gols por jogo registrados no torneio de 2016. Historicamente, as finais tendem a ser apertadas e cautelosas, portanto, espera-se um jogo de baixa pontuação.

Para os interessados em apostas, o encontro entre o melhor ataque do torneio (Espanha, com 13 gols) e uma das equipes mais robustas defensivamente (Inglaterra) apresenta oportunidades intrigantes. Seja em relação a gols, cartões ou outros mercados de apostas, essa final promete ser uma disputa fascinante em várias frentes.

Total de gols Odds na Superbet Menos de 1.5 2.70 Menos de 2.5 1.53 Menos de 3.5 1.20

Odds sujeitas a alterações. Última atualização em 12 de julho, 10h20

Total de cartões Odds na Superbet Menos de 2.5 para a Espanha 1.60 Menos de 2.5 para a Inglaterra 1.60 Menos de 3.5 na partida 2.65 Menos de 4.5 na partida 1.85 Menos de 5.5 na partida 1.45

Odds sujeitas a alterações. Última atualização em 12 de julho, 10h20

Os placares baixos indicam uma possível prorrogação

A história recente sugere que os favoritos muitas vezes tropeçam no obstáculo final, sendo que nenhuma das duas últimas finais da Eurocopa foi vencida pelos favoritos antes da partida. Portanto, mesmo que as probabilidades favoreçam uma vitória espanhola nos 90 minutos, a partida está longe de ser uma conclusão precipitada.

Uma análise mais detalhada do mercado de gols revela percepções intrigantes. A Espanha, recém-saída de um triunfo por 2 a 1 sobre a França, tornou-se o primeiro país a vencer seis jogos consecutivos na Eurocopa. Eles têm uma média de 18 chutes por jogo, seis dos quais são no alvo.

Em contrapartida, a Inglaterra gerou uma média de 0,88 gols esperados (xG) por partida durante a Euro 2024. Para fins de contexto, o Luton Town teve uma média de 1,23 xG em jogos da Premier League na última temporada.

Uma partida com muitos gols pode significar problemas para os homens de Gareth Southgate, mas se o jogo seguir o padrão das finais recentes, a Inglaterra pode ter uma chance. Nove das últimas 10 finais da Euro, que remontam a 1984, tiveram menos de três gols, sendo que quatro das últimas sete foram para a prorrogação.

La Roja superou as expectativas, demonstrando um grande espírito e a vantagem que muitas vezes faltou nos últimos anos. Enquanto isso, a Inglaterra provou ser uma equipe formidável no torneio sob o comando de Southgate. Eles perderam apenas dois de seus últimos 13 jogos de mata-mata em 90 minutos e sofreram uma média de apenas 0,74 xG na Euro 2024.

Para colocar isso em perspectiva, o Arsenal, que ostentou o melhor registro defensivo na Premier League na última temporada, sofreu 0,86 xG por jogo.

A disciplina geralmente prevalece

Um dos equívocos mais comuns do futebol é que, quanto maior o jogo, maior a probabilidade de ocorrerem cartões. No entanto, no futebol europeu, o oposto costuma ser verdadeiro.

Considere as duas últimas finais da Euro: em 2016, houve apenas três cartões amarelos em 90 minutos e, em 2021, houve quatro, sendo que a Inglaterra não recebeu nenhum no jogo contra a Itália.

Quando a Espanha venceu a Eurocopa em 2008 e 2012, o número de advertências foi ainda menor, com três e duas, respectivamente. O último jogador a ser expulso em uma final de Euro foi Yvon Le Roux, em 1984, durante a vitória da França por 2 a 0 sobre a Espanha.

Uma tendência semelhante foi observada nas últimas finais da Champions. Este ano, apenas quatro jogadores receberam cartão amarelo, cinco em 2023 (três nos acréscimos) e apenas um em 2022, quando o Real Madrid derrotou o Liverpool.

As equipes de elite tendem a manter altos níveis de disciplina em jogos importantes, que geralmente são muito limpos.

Além disso, o árbitro da partida, François Letexier, de 35 anos, não é conhecido por dar cartões com frequência. Em mais de 200 partidas apitadas, ele tem uma média de 3,84 cartões amarelos e apenas 0,25 cartões vermelhos por jogo.