Pixbet é legal? Veja como o site funciona no Brasil

Encontrar um site seguro para apostar é muito importante e, neste ponto, vale logo dizer que a Pixbet é legal. Assim, se você é iniciante, deve saber que apostar neste site de apostas online está dentro da lei brasileira.

Logo, não há nada de errado em escolhê-la para fazer suas apostas. Aliás, neste artigo vamos explicá-lo melhor sobre a regulamentação dos sites de apostas esportivas no Brasil. Saiba mais sobre a empresa, assim como abrir uma conta com Pixbet bônus.

Aliás, para conhecer outras casas de apostas legais no Brasil e apostar com bônus, conheça o código promocional Betano e código de bônus bet365.

Apostar na Pixbet é legal no Brasil?

Hoje em dia no Brasil, apesar de haver várias discussões no Congresso Nacional, ainda não existe uma regulamentação específica. Então, no que se refere às apostas online, a Lei 13.756/18 é a normativa em vigor. Em outras palavras, a atividade é autorizada e, portanto, legal, segundo a referida lei.

Contudo, o setor ainda não foi regulamentado, o que significa dizer que as plataformas não podem explorar a atividade diretamente. Porém, os sites de apostas sediados em outros países, como é o caso da Pixbet, podem. Então, a oferta de serviços de apostas esportivas e jogos de cassino está dentro da lei.

Isso ocorre, pois, neste caso, as empresas estão sujeitas a um órgão regulador reconhecido internacionalmente, como o caso de Curaçao. Já para obter o selo de Autoridades de Jogos, como Curaçao, Malta ou Gibraltar, as empresas devem cumprir diversos requisitos. Então, é essencial escolher um site de apostas que tenha uma licença de funcionamento.

Nesse contexto, a Pixbet é legal no Brasil, pois a plataforma é operada pela empresa Pix Star Brasilian N.V. Com sede em Curaçao, este site de apostas está em um país onde o jogo é permitido. Portanto, os brasileiros podem fazer suas apostas normalmente já que, além de legal, a operadora é segura.

É permitido fazer apostas online?

Embora não haja no Brasil uma regulamentação específica do setor de apostas, a prática é legal. Aliás, os jogadores apenas podem fazer apostas online no país. Isso significa que utilizar casas de apostas devidamente regulamentadas e licenciadas torna a prática segura.

Nesse sentido, a Pixbet é legal, uma vez que se trata de uma plataforma de apostas esportivas licenciada pela Curaçao e-Gaming. Consequentemente, isso quer dizer que a empresa segue com todos os requisitos legais de funcionamento.

Então, de acordo com a lei atualmente em vigor, os jogadores não estão cometendo qualquer ilegalidade ao fazer suas apostas na operadora. Todavia, como o setor ainda carece de uma regulamentação, no futuro as regras podem ser alteradas. Portanto, vale a pena continuar acompanhando o assunto, a fim de se inteirar sobre as novidades que poderão surgir.

Para saber mais, veja também nosso artigo que lista por que a Pixbet é confiável.

A Pixbet é confiável? Prós e contras da plataforma

Como vimos, a Pixbet é legal e, sem dúvidas, um site de apostas seguro e confiável para apostadores brasileiros. E não só isso, mas a empresa também traz serviços de alta qualidade para quem está começando ou já aposta profissionalmente.

Abaixo, reunimos os principais pontos positivos e negativos de fazer apostas esportivas no site da Pixbet. Confira os prós e contras da plataforma:

Vantagens da Pixbet Brasil

Em nossa avaliação, a plataforma demonstrou diversos benefícios. Dentre eles, destacamos os seguintes:

Site moderno, com design amigável e veloz;

Bons recursos disponíveis para fazer apostas ao vivo ou no pré-jogo;

Aceita métodos de pagamento instantâneos, como o Pix e as criptomoedas;

Oferece um suporte ao consumidor, 24 horas por dia, todos os dias da semana;

Conta com um aplicativo móvel que dá maior liberdade para quem prefere controlar suas apostas na palma das mãos.

Desvantagens da Pixbet Brasil

Embora a plataforma traga vantagens, como essas que trouxemos acima, também notamos alguns aspectos que poderiam melhorar. Em nossa opinião, são eles:

Métodos de pagamento restritos;

Falta um programa de bônus para novos usuários;

Não há ofertas regulares para cassino;

O app só está disponível para sistema Android.

Você também pode saber mais detalhes sobre a análise da plataforma na nossa review completa da Pixbet Brasil.

Quais esportes estão disponíveis na Pixbet?

Em seu site, a Pixbet traz inúmeras modalidades esportivas, desde esportes populares, como o futebol, até alternativas pouco comuns no Brasil, como o futebol australiano. Atualmente, são cerca de 20 atividades que podem ser selecionadas para fazer apostas esportivas no site da empresa.

Assim, fica evidenciado que a plataforma se preocupa com a variedade de modalidades, trazendo para diferentes apostadores, um cardápio amplo de opções. Vale lembrar que o futebol é a estrela principal do site. Porém, há também outras opções bastante comuns, incluindo tênis, basquete e vôlei. Ademais, o jogador pode fazer apostas em:

e-Sports;

Boxe;

Hóquei no gelo;

Futebol americano;

E muito mais.

Se quiser conferir a lista completa, vale a pena visitar o site da operadora. Você também pode ver mais detalhes na página sobre Pixbet apostas esportivas. Dessa forma, você também poderá ficar por dentro das competições, mercados e cotações que a empresa oferece.

Análise da Pixbet

Em nossa experiência com a Pixbet Brasil, vimos se tratar de um site de apostas confiável e seguro. Portanto, a Pixbet é legal, já que cumpre com todos os critérios estabelecidos na lei brasileira.

Além disso, o site também oferece inúmeras vantagens para os apostadores. Embora esteja relativamente a pouco tempo no mercado, ela reúne boas alternativas para apostar. Com uma interface moderna e intuitiva, a plataforma tem recursos amigáveis, até mesmo para apostadores inexperientes.

Isso, por sua vez, facilita muito a jornada do apostador na hora de fazer suas apostas. Aliás, como ponto forte, o site traz um catálogo diverso de modalidades esportivas e mercados para fazer suas apostas. Também, a lista de jogos de cassino e cassino ao vivo inclui as principais modalidades do momento.

Como ponto negativo, destaca-se o fato de o site não oferecer promoções de boas vindas para novos usuários. Apesar disso, a empresa está entre os melhores sites de apostas esportivas do Brasil.

