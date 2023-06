Quem acaba de conhecer a casa de apostas deseja saber se a Pixbet é confiável.

Levando em consideração isso, resolvemos trazer um conteúdo completo sobre a casa de apostas online.

Dessa maneira, abordaremos neste artigo tudo o que é essencial para você conhecer a empresa de apostas. Isso desde a abertura de conta até a licença e segurança da plataforma. E, igualmente, o catálogo de apostas no site, o Pixbet bônus de boas-vindas e mais.

Portanto, se deseja saber se a Pixbet Brasil vale a pena e se a Pixbet é confiável, siga em frente.

Bônus de boas-vindas

Bônus de boas-vindas são, com toda a certeza, uma das formas mais tradicionais usadas pelas casas de apostas para atrair novos clientes. E isso porque novos apostadores geralmente adoram uma oferta de boas-vindas, seja como primeiro depósito igualado, aposta grátis ou outra.

Contudo, a Pixbet Brasil ainda não oferece um bônus de boas-vindas. Ou seja, ao menos até a redação desta análise, não há um Pixbet bônus. Assim, o apostador que acaba de abrir a sua conta não terá uma promoção deste tipo.

Mas não significa que a Pixbet não tenha nenhuma oferta em seu catálogo. Por exemplo, no site você encontra o Bolão Pixbet. Nesta oferta, os usuários tentam adivinhar o placar de jogos selecionados pela casa e podem receber R$12 de bônus na conta.

Participe do Bolão Pixbet

Então, mesmo sem um bônus de boas-vindas propriamente dito, há outras possibilidades no site. Além disso, pode ser que, futuramente, a casa adicione outros bônus em seu site. Portanto, é importante ficar de olho na plataforma para saber novidades de bônus e mais.

Com o propósito de saber mais sobre o Bolão Pixbet, leia os Termos e Condições (T&C) no site.

Vantagens e desvantagens da Pixbet

A Pixbet tem seus pontos positivos e pontos negativos, como qualquer site de apostas online. Então, nosso dever é trazermos uma visão sincera sobre isso. Desse modo, você poderá avaliar se vale a pena ou não abrir uma conta no seu caso.

Então, vamos listar alguns aspectos sobre a empresa nos próximos tópicos. Apenas leve em consideração que os prós e contras são subjetivos, pois se baseiam na opinião do nosso time editorial.

Vantagens

Abaixo, veja algumas vantagens da Pixbet Brasil:

Site de apostas online com boa variedade em seu catálogo;

Apesar de ser uma empresa mais nova no mercado, a Pixbet é confiável e possui licença;

A operadora promete depósitos e saques com agilidade.

Desvantagens

Agora, vamos às desvantagens da Pixbet:

A Pixbet só aceita pagamentos via Pix e criptomoedas;

Além disso, a empresa ainda não oferece um bônus para novos clientes.

A Pixbet é confiável?

Podemos então afirmar que a Pixbet é confiável? A resposta é sim. Certamente, a Pixbet é confiável e oferece aos apostadores um serviço de primeira qualidade.

Então, o que você encontrará na plataforma da casa de apostas é muita segurança desde o cadastro. Ou seja, no momento de abrir uma conta até a hora de fazer seus depósitos e saques, você terá proteção. E isso vale também para o momento de apostar, é claro.

Mas, com o intuito de mostrar com mais detalhes como a Pixbet é confiável, vamos aos próximos tópicos.

Pixbet é seguro?

Sem dúvida, o site da Pixbet é seguro. E isso é mais uma prova concreta de que a Pixbet é confiável.

A Pixbet possui licença para operar e uma plataforma segura, com Certificado SSL EV. Desse modo, a casa protege os dados de seus apostadores e tudo mais.

Então, ao fazer suas apostas esportivas e curtir os jogos de cassino na Pixbet, não terá dores de cabeça. Afinal, a plataforma tem mecanismos de segurança para blindar os dados pessoais e transações do apostador.

Licença de Apostas e Jogos

Talvez a maior prova de que a Pixbet é confiável é a sua licença de operação. Afinal, apenas as melhores casas de apostas possuem autorização para oferecer seus serviços.

Inclusive, nós só recomendamos casas de apostas com licença aos nossos leitores. Portanto, se estamos lhe dizendo que a Pixbet é confiável, é porque realmente verificamos isso. Em outras palavras, verificamos que o site opera em conformidade com as melhores práticas do setor.

A licença da Pixbet é regulamentada pelo Governo de Curaçao (Curaçao eGaming). Desse modo, a empresa recebeu o selo de aprovação de um dos órgãos reguladores do setor de apostas online e cassino online.

A fim de saber todas as informações sobre a licença da Pixbet, consulte o site da empresa.

Pixbet no Reclame Aqui

O Reclame Aqui é o principal portal no Brasil para resolução de conflitos entre consumidores e empresas. Desse modo, os clientes podem registrar suas reclamações lá e esperar pela resposta das empresas.

Porém, quando falamos em casas de apostas, muitas vezes esse não é o melhor caminho. Afinal, a maior parte delas não utiliza o portal para dar suporte aos seus apostadores. Além disso, as operadoras sempre preferem seus próprios canais de atendimento para manter uma linha aberta com os clientes.

No caso da Pixbet Brasil, a empresa tem um perfil no Reclame Aqui e possui uma boa reputação por lá. A avaliação é boa e isso deixa claro novamente que a Pixbet é confiável.

Contudo, é sempre bom avaliar as reclamações dos clientes e ver se todas elas procedem. Até porque muitos deles cometem violações relacionadas aos Termos e Condições (T&C) da empresa por não lerem as regras.

Ainda assim, indicamos que você sempre busque ajuda pelo próprio SAC da Pixbet. Afinal, costuma ser mais ágil e a empresa sempre privilegia o seu atendimento no site.

Pixbet app para dispositivos Android e iPhone

Pensando nos apostadores que preferem apostar pelo celular, a Pixbet adaptou seu site às telas compactas. Desse modo, os clientes podem usufruir da plataforma mobile sem dificuldades, seja pela versão mobile do site ou pelo Pixbet app.

Sim, porque a empresa disponibiliza o seu aplicativo. E você pode baixar em seu celular Android. A fim de ver as instruções de download e instalação, consulte o artigo sobre o app no blog da Pixbet. Assim, bastará seguir o passo a passo para ter o aplicativo em seu smartphone.

Infelizmente, o Pixbet app não está disponível para aparelhos iOS. Ou seja, se você utiliza iPhone ou iPad, terá que se contentar com a versão mobile do site pelo navegador. Mas não é preciso se preocupar, já que o site móvel é excelente.

Então, se quiser abrir uma conta, depositar ou sacar e apostar pelo celular, sem problemas.

Futebol na Pixbet Brasil

A Pixbet é uma excelente casa para apostar em futebol. Até porque, sabendo que a maior parte dos apostadores curte apostar neste esporte, a empresa caprichou no catálogo.

Dessa forma, ao abrir uma conta lá, o apostador consegue dar palpites em uma série de campeonatos e mercados. Aliás, para quem não sabe, os mercados são os tipos de apostas dentro dos eventos esportivos.

Em termos de competições, o catálogo compreende campeonatos de portes variados. Desde os maiores torneios de futebol até mesmo ligas de países menores. Basta dar uma olhada na plataforma.

Já no tocante aos mercados, é possível apostar em várias opções nos jogos. Entre elas:

Resultado Final (1x2);

Dupla Chance;

Empate Anula Aposta;

Total de Gols;

Handicap Asiático e Handicap Europeu;

Ambos os Times Marcam;

Resultado Exato;

Escanteios;

E vários outros tipos de apostas...

Com a finalidade de ver todas as opções de apostas em futebol, visite o site da Pixbet e confira. Afinal, a quantidade de mercados varia de evento para evento. Por isso, é essencial verificar o catálogo e as odds antes de apostar.

Aposte agora na Pixbet

Odds e taxas de pagamento da Pixbet

As odds são essenciais quando falamos em apostas esportivas. Afinal, elas são as cotações que as casas oferecem aos apostadores. Portanto, se uma casa de apostas tem odds de qualidade, isso é bom para os clientes.

E, em relação às odds da Pixbet, a empresa está dentro da média do mercado. Ou seja, ela tem odds competitivas, podendo estar melhor ou pior do que a concorrência em alguns casos. Portanto, é sempre bom verificar no site e fazer o comparativo nas diferentes ligas e esportes.

Já nas taxas de pagamento, a Pixbet é confiável e paga corretamente o apostador. Assim, o usuário recebe os ganhos das apostas diretamente na conta e, depois, pode escolher como sacar.

Como sacar dinheiro na Pixbet?

Quer aprender a sacar o dinheiro da sua conta na Pixbet? Então, confira o passo a passo que preparamos:

Primeiramente, acesse o site da Pixbet e clique em “Entrar”. Coloque o seu nome de usuário e a senha para fazer login em sua conta. Depois que entrar, pressione a seção de usuário no canto superior à direita. Em seguida, pressione “Saques". Selecione a opção de banco e informe os dados da sua chave Pix. Insira o valor que deseja sacar e pressione o botão “SAQUES”. Por fim, aguarde o processamento, que costuma ser ágil, e o dinheiro irá para a sua conta bancária cadastrada.

Lembrando que, em termos de métodos de pagamento, a Pixbet oferece apenas Pix e criptomoedas. Então, nada de boleto bancário, cartões de crédito e afins para depósito e/ou saque.

Visite a Pixbet

Serviço de Atendimento ao Cliente

É normal que os apostadores tenham dúvidas ao utilizar o site ou enfrentem eventuais problemas. Sabendo isso, a Pixbet tem o seu próprio Serviço de Atendimento ao Cliente. Dessa forma, é possível fazer perguntas e registrar reclamações para a empresa.

A fim de contatar o suporte, clique em “Entre em Contato” para ir até a página de suporte. Então, você poderá encontrar meios de contato como:

Chat Ao Vivo (disponível 24 horas por dia e sete dias por semana);

E-mail.

Além disso, a Pixbet também tem o seu blog. Lá, o apostador encontra vários guias de ajuda, com tutoriais de enorme utilidade em diversos temas relacionados ao site.

Portanto, se tiver contratempos ou quaisquer reclamações, não hesite em falar diretamente com a Pixbet. Seja para perguntar sobre bônus, conta ou qualquer assunto. Certamente, vale a pena acionar o SAC da operadora.

Entre em contato com a Pixbet

Conclusão sobre a Pixbet

Como esperamos que tenha ficado claro ao longo deste artigo, a Pixbet é confiável. Assim, podemos afirmar que vale a pena abrir uma conta na plataforma de apostas, em nossa opinião.

Certamente, a Pixbet é uma empresa de apostas online séria e que oferece um serviço de qualidade aos apostadores. São muitas opções de apostas no site e saque rápido via Pix.

Além disso, o site é seguro, protegendo os dados dos clientes. O ponto negativo é que a casa não tem um Pixbet bônus para novos clientes. Porém, tem outros bônus como o Bolão Pixbet.

Pontos fortes Pode melhorar Site de apostas confiável e seguro Não conta com bônus de boas-vindas Muitas opções de apostas em esportes e mercados Ausência de opções de pagamentos além do Pix e criptomoedas Depósitos e saques rápidos com Pix

Perguntas frequentes

Ainda restaram algumas dúvidas sobre a Pixbet e seu site de apostas? Sendo assim, vamos responder algumas das perguntas mais frequentes...

Quanto tempo demora a Pixbet a pagar?

A Pixbet efetua o pagamento das apostas na conta de usuário assim que as apostas são resolvidas. Posteriormente, o cliente pode escolher o saque via Pix e fazer a retirada com agilidade.

Como funciona o Pixbet?

A Pixbet oferece os serviços de apostas esportivas e cassino para clientes registrados no site. Para isso, é necessário ter, no mínimo, 18 anos. Além disso, é preciso ler e aceitar os Termos e Condições (T&C) da empresa de apostas.

Infelizmente, ainda não existe um bônus de boas-vindas. Mas a Pixbet oferece o Bolão Pixbet, que oferece outro tipo de bônus aos usuários. Veja no site para conferir os detalhes.

Como tirar dinheiro do Pixbet?

A Pixbet oferece saque via Pix, com toda a agilidade que os apostadores buscam.

O que significa Pixbet?

A marca Pixbet junta as palavras “Pix”, do método de pagamento brasileiro, e “bet”, de “aposta”, em inglês.

Como fazer aposta no Pixbet?

Faça login em sua conta, escolha a aposta desejada e insira o valor da aposta no “Boletim de Aposta”.

Qual o mínimo para sacar no Pixbet?

O valor mínimo para sacar na Pixbet, segundo a casa, é de R$10.

Como o Pixbet paga?

A Pixbet paga as apostas resolvidas na conta de apostas do jogador. Então, ele pode sacar através do Pix.

Qual o prêmio máximo do Pixbet?

O prêmio máximo e a aposta máxima podem variar de evento para evento. Por isso, é bom verificar a plataforma para saber mais sobre cada caso.