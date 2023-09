Pix Sportingbet: Guia para depósito e saque

Quer aprender como depositar e sacar com Pix Sportingbet? Tire suas dúvidas sobre o meio de pagamento.

Se você quiser depositar e sacar com PIX Sportingbet, fique tranquilo. Essa casa de apostas lhe permite adicionar e retirar saldo da sua conta de forma praticamente instantânea. Neste artigo, vamos te explicar como fazer cada uma dessas operações.

Como apostar com Pix na Sportingbet?

A Sportingbet é uma casa de apostas que lhe permite aproveitar diferentes mercados esportivos e de cassino. No entanto, você precisa respeitar as regras que ela estabelece, como ser um adulto de 18 anos ou mais. Além disso, precisa criar uma conta, se ainda não tiver. Veja como você pode fazer isso:

Entre no site oficial da Sportingbet e clique em “Registre-se agora”; Em seguida, preencha as informações solicitadas, inclusive o número de celular; Concorde com os termos e condições do site; Clique em “Abrir minha conta”.

Atenção: essa oferta está disponível apenas para os novos usuários que se cadastrarem na Sportingbet e cumprirem com os requisitos e condições do bônus.

Com a sua conta criada, você pode aproveitar o bônus de boas-vindas esportivo de 100% até R$300. Basta fazer o seu primeiro depósito com Pix Sportingbet.

Como fazer um depósito com Pix na Sportingbet

O Pix é, sem dúvidas, a forma de pagamento favorita dos brasileiros. Com compensação quase instantânea e uma praticidade sem igual, ele é presença obrigatória para que uma casa de apostas atraia os apostadores do país.

Assim, após ter se cadastrado na Sportingbet, você estará apto a fazer o seu primeiro depósito e aproveitar tudo que o site oferece. Com o Pix Sportingbet, você adiciona saldo rapidamente à sua conta e consegue aproveitar cotações interessantes.

Se essa for a sua primeira experiência com uma casa de apostas ou fazendo transações com essa forma de pagamento, não se preocupe. Temos aqui um pequeno passo a passo que vai lhe ajudar a fazer o seu depósito sem dificuldades:

Após fazer o login na Sportingbet , clique no botão de “depósito”; Selecione o Pix; Insira o valor a ser depositado e o código promocional Sportingbet, se você tiver um especial; Clique em depositar e aguarde o QR code; Siga as instruções do banco para finalizar o pagamento e aproveite o seu saldo e o bônus extra de boas-vindas.

Com a compensação praticamente instantânea, você verá o seu saldo ser adicionado na sua conta em poucos minutos. Mas atenção: o valor mínimo de depósito com o Pix Sportingbet é de R$5.

Além disso, você não pagará nenhuma taxa. Para os apostadores que gostam de fazer múltiplas recargas ao longo do dia (ou até mesmo da semana), portanto, é uma excelente opção.

Optando por usar o bônus de boas-vindas de esportes de 100%, o apostador receberá o saldo em dobro até o limite de R$300, após cumprir com os requisitos do bônus. Se quiser ativar essa oferta após o seu cadastro, clique para resgatar o bônus.

Como Sacar com PIX Sportingbet

Sacar os seus ganhos com Pix é ainda mais simples do que depositar. Além disso, a Sportingbet possui dois tipos diferentes de saldo: o disponível e o retirável. A primeira opção representa o saldo que continua bloqueado por causa de um bônus ou oferta promocional. Já a segunda opção é o saldo que você pode sacar.

Para fazer o saque, basta seguir este pequeno guia:

Clique no ícone do seu perfil na Sportingbet Vá até a seção “caixa”; Selecione “Retirada”; Escolha o PIX e informe o valor; O saque será feito para a conta bancária cadastrada com CPF como chave PIX.

Depois de realizar o levantamento, você deverá aguardar até 1 hora para receber a transferência. Ademais, o saque com PIX Sportingbet só está disponível para aqueles que realizaram depósito com essa forma de pagamento, transferência bancária, ou boleto. No entanto, é possível que, antes que você possa levantar os seus ganhos, seja necessário verificar a sua conta. Isso significa que precisa enviar um documento de identidade e um comprovante de residência para o site.

Sportingbet: Métodos de pagamentos

Se você gosta de variedade, a Sportingbet tem boas opções de pagamentos tanto no saque quanto no depósito. Você não estará limitado a escolher um único método de pagamento principal.

Assim, além do Pix Sportingbet, essa casa de apostas traz opções de depósito através de Boleto, Transferência Bancária e carteiras eletrônicas, como Skrill, Neteller e Skrill 1-tap. Por enquanto, não há pagamentos por criptomoedas disponíveis. A boa notícia é que há a possibilidade de você receber um código promocional de 12 dígitos, que pode funcionar como crédito para apostas.

Fique atento ao método de pagamento escolhido ao depositar. O saque será feito da mesma forma, se possível. Por exemplo, o boleto não comporta saques, mas, se você optar por depositar com eles, poderá fazer levantamentos por Pix ou transferência bancária.

Tire todas as suas dúvidas sobre apostar com Pix na Sportingbet

Trouxemos aqui algumas das dúvidas mais comuns para os apostadores que ainda não sabem como apostar e/ou usar o Sportingbet Pix.

Quanto tempo demora para cair o dinheiro do Sportingbet?

O depósito com Pix pode levar entre menos de um minuto até 30 minutos para constar na sua conta. Se ultrapassar esse prazo, verifique com o suporte se houve algum problema no pagamento.

Como funciona a retirada do Sportingbet?

O saque no Sportingbet pode ser feito por meio de Pix, transferência bancária e e-wallets. Com qualquer valor a partir de R$40, você pode reivindicar os seus ganhos para a sua conta bancária.

Qual é o valor mínimo para depósito na Sportingbet Brasil?

O Sportingbet Pix aceita pagamentos a partir de R$5. Já as outras formas de pagamento aceitam acima de R$20.

É preciso pagar uma taxa para depositar com Pix Sportingbet?

Todos os depósitos e saques nessa casa de apostas são livres de taxas. Isso quer dizer que o apostador não precisará pagar nada para adicionar ou retirar saldo da sua conta. No entanto, fique de olho se o seu banco ou carteira eletrônica não possui taxas de recebimento.

É seguro apostar com Pix?

O Pix é um método de pagamento desenvolvido e gerido pelo Banco Central. Ele está presente em todos os bancos brasileiros e permite tanto aos seus utilizadores comuns quanto aos apostadores contestar transações não reconhecidas ou com erro. Assim, é seguro.

