Pix Rivalo: Guia Para depósitos e saques de apostas

O Pix Rivalo é o método de depósito e saques que os apostadores podem utilizar para depositar e sacar desse site de apostas esportivas.

Conheça como funciona o Pix Rivalo para depósitos e saques. Saiba mais sobre a casa de apostas e sobre como funciona a Rivalo apostas.

Pegar bônus

Como apostar com Pix na Rivalo?

Você pode utilizar o Rivalo Pix se fizer um depósito utilizando esse método de pagamento criado pelo Banco Central do Brasil. Vale destacar que não existe nenhum bônus de boas-vindas disponível no momento.

Mesmo assim, existem outras promoções que podem ser aproveitadas após você depositar utilizando o Pix Rivalo.

Para conhecer outros sites, veja nossa lista de casas de apostas que aceitam Pix.

Acesse a Rivalo

Como depositar com esse método de pagamento?

Você pode fazer o seu depósito via Pix Rivalo seguindo este passo a passo:

Acesse o site da Rivalo Cadastre-se, caso ainda não tenha conta. Se já tiver cadastro, acesse sua conta. Selecione o botão de depósito para depositar via Pix Rivalo. Preencha o valor a ser depositado no Rivalo Pix e clique no botão Depositar. Faça o pagamento lendo o QR code ou copiando e colando o código.

Caso você queira depositar utilizando outros métodos de pagamentos que não seja o Rivalo Pix, basta selecionar a opção desejada após clicar no botão de depósito.

Vale mencionar que o saldo depositado em sua conta pode ser utilizado para ambas as opções que esse site de apostas oferece. Basta seguir o passo a passo para depositar com o método de sua preferência e depois aguardar para que ele seja liquidado em sua conta.

Como fazer um saque de sua conta?

Os saques via Pix Rivalo podem ser realizados desde que você tenha saldo para sacar de sua conta nesse site de apostas. Considerando que esse requisito seja cumprido, as etapas que você deve seguir para fazer a retirada de seu saldo são as seguintes:

Entre em sua conta da Rivalo Selecione o botão do avatar de seu cadastro no canto superior direito da tela. Clique no botão para sacar. E scolha a opção Rivalo Pix para fazer o saque. Informe o valor e seu CPF para sacar via Pix Rivalo.

Pode ser necessária uma verificação de identidade antes que o seu saque via Rivalo Pix seja confirmado e aceito. Portanto, certifique-se de verificar seus dados antes de sacar para não enfrentar problemas com sua retirada.

Retiradas nesse site de apostas levam, em média, 3 a 7 dias úteis para serem transferidas para a conta bancária dos apostadores. Vale ainda mencionar que você tem direito a 2 saques sem custo por semana. Para o caso do 3º saque na semana, o custo é de 4% sobre o valor total da retirada.

Acesse a Rivalo

Pix Rivalo: outros métodos de pagamentos

Assim como outras casas de apostas, a Rivalo também aceita pagamentos com outras opções. Algumas possibilidades são transferência bancária, AstroPay, Pay4Fun, Vcreditos, INOVAPAY, PicPay, bem como criptomoedas.

Dentre as moedas digitais aceitas dentro dessa plataforma estão Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, e Tether. Para utilizá-las, você precisará ter uma carteira digital com criptomoedas dentro de seu saldo.

O valor mínimo de depósito pode variar entre R$ 25 e R$ 40, dependendo da opção que você escolher. Em termos de montantes máximos, o maior valor que poderá ser depositado é de R$ 15 mil.

Não há um campo para inserir o cupom Rivalo para ativar promoções exclusivas nesse site. Por outro lado, qualquer método é qualificado para as ofertas frequentes que ela disponibiliza no momento.

No caso das retiradas, o valor mínimo para retiradas é de R$ 50 ou R$ 100, dependendo da opção escolhida por você. O máximo, por outro lado, varia entre R$ 4.000, R$ 5.000, ou R$ 40.000.

Tire todas as suas dúvidas sobre apostar com Pix Rivalo

Veja mais informações sobre a Pix e a casa de apostas Rivalo.

Tem como fazer Pix na Rivalo?

Você pode fazer um Pix Rivalo tanto para depósitos quanto para saques. No caso dos aportes, o valor deverá variar entre R$ 25 e R$ 15.000. Já as retiradas com essa opção de pagamentos deverão ser realizadas para valores entre R$ 100 e R$ 5.000.

Quanto tempo demora para cair o Pix na Rivalo?

Depósitos com esse método de pagamento são liquidados imediatamente em sua conta. As retiradas, por sua vez, podem levar de 3 a 7 dias úteis.

Qual o melhor método de pagamento da Rivalo?

A melhor opção para quem quer depositar nesse site de apostas é utilizar o Pix. O meio de pagamento está disponível para depósitos e saques, é fácil de utilizar e não conta com taxas bancárias para quem quer apostar em esportes ou jogar jogos online.

Quais são as taxas para depósitos e saques na Rivalo?

Não existem custos para que você deposite nesse site de apostas. Por outro lado, os saques podem ter uma taxa adicional de 4%. Tudo dependerá do número de vezes que você já realizou uma retirada na semana. Pois são permitidas 2 solicitações de retiradas por semana gratuitamente. No entanto, a 3ª tem um custo adicional.

Qual é o valor mínimo e máximo de depósitos com Pix na Rivalo?

Os depósitos com esse método de pagamento nessa casa de apostas podem ser realizados para valores entre R$ 25 e R$ 15.000. O montante depositado também depende dos limites do seu banco, valendo a pena verificá-los antes de confirmar quanto você quer depositar. Vale mencionar que não há espaço para inserir um cupom Rivalo para ganhar promoções de boas-vindas, já que esse site não oferece esse tipo de vantagem.

Qual é o prazo de pagamento via Pix na Rivalo?

Pagamentos levam de 3 a 7 dias úteis para serem realizados. O prazo depende tanto do método que você escolheu, bem como se a sua conta já tem todas as verificações e seus dados estão corretamente preenchidos no formulário de retirada.

Como cancelar um saque na Rivalo?

O cancelamento de saques nessa casa de apostas pode ser realizado se você fizer a solicitação e depois já entrar em contato com o suporte para cancelar seu pedido de saque. Caso contrário, ele será processado e você precisará depositar novamente para apostar em esportes ou jogar jogos online nesse site.

Quais moedas são aceitas na Rivalo?

Essa casa de apostas aceita moedas como reais e euros. Sendo que o Euro é a principal utilizada pela plataforma, inclusive em seus termos e condições. No entanto, você pode depositar e sacar com base em valores apresentados em reais e não em outras moedas, já que essa plataforma é localizada para o Brasil.

É seguro apostar com Pix?

É totalmente seguro utilizar essa opção para depositar ou sacar. Primeiramente, o meio de pagamento é confiável por ser criado pelo Banco Central. Outro ponto favorável a sua confiabilidade é o fato da casa de apostas contar com tecnologia de proteção de dados avançada, a qual é muito difícil ser quebrada por parte de terceiros.

Aposte agora