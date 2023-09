Pix Betfair: como fazer apostas com esse meio de pagamento

Saiba como funcionam os depósitos e saques com o Pix Betfair.

Quer saber como usar o Pix Betfair para depósitos e saques? Neste guia, vamos conferir todos os detalhes do uso desse método de pagamento em apostas na plataforma. Assim, você não deixará passar nenhum detalhe para ter uma experiência tranquila.

Como apostar com Pix na Betfair?

A primeira etapa, antes de realizar qualquer pagamento, é criar sua conta na plataforma de apostas. Isso pode ser feito seguindo alguns passos simples:

Acesse o site da Betfair e clique em Abrir Conta . Em seguida, preencha o formulário de cadastro com suas informações. Por fim, clique novamente em Abrir Conta para concluir o registro.

Durante o preenchimento do formulário, você poderá usar o código promocional Betfair.

Ainda não criou um login na Betfair? Saiba o passo a passo no nosso artigo sobre como fazer seu Betfair cadastro.

Verificação de conta na Betfair

Lembre-se de informar apenas dados verdadeiros a seu respeito durante a criação da conta. Afinal, será preciso passar pelo processo de verificação de identidade para ativar todos os recursos do site. E isso inclui, por exemplo, a realização de saques.

Por isso, o mais indicado é completar essa verificação tão logo você tenha se registrado. Assim, você não ficará com isso pendente para quando quiser retirar seu dinheiro, por exemplo. Para verificar sua identidade, é preciso enviar o seguinte para a Betfair:

Documento de identificação (como RG, CNH ou passaporte)

Comprovante de residência (por exemplo, conta de luz ou de água)

Outros elementos a critério do operador (como prova de fundos)

A verificação de conta costuma ser realizada rapidamente. No entanto, pode demorar mais de 1 dia útil, em alguns casos. Por isso, é importante enviar todos os dados solicitados de forma correta para evitar falhas no processo.

Como fazer um depósito com Betfair Pix

Para fazer um depósito com Pix na Betfair, basta seguir estes passos:

Em primeiro lugar, faça login na Betfair Em seguida, clique em Depósito na parte superior da página. Então, selecione a opção de pagamento com Pix. Informe o número do seu CPF, o montante que deseja depositar e clique em Depósito novamente. Por fim, use a chave ou QR code exibidos na tela para realizar a transação.

O valor mínimo de um depósito via Pix na plataforma é de R$15. O tempo estimado de processamento informado no site vai do instantâneo aos 5 dias úteis. Além disso, o operador não cobra taxas de qualquer tipo sobre essas transações.

Ao fazer seu primeiro pagamento após o cadastro na plataforma, você pode obter um bônus de boas-vindas. A Betfair concede 100% até R$200 em créditos de apostas sobre o valor do seu depósito inicial.

Como fazer um saque via Pix Betfair

A realização de saques via Pix também é muito simples na Betfair. Você precisa apenas seguir este passo a passo:

Primeiramente, faça login na Betfair Então, clique sobre o valor do seu saldo na parte superior do site. Depois, clique na opção Saques junto à Carteira Principal. Em seguida, selecione o Pix como forma de pagamento. Informe os dados solicitados, como CPF e chave Pix. Indique também o valor desejado e registre sua solicitação.

Antes de iniciar esse procedimento, verifique o valor mínimo exigido pela Betfair e o tempo estimado de processamento. Depois de submeter o pedido com boleto Pix, tudo o que você deve fazer é aguardar até que o pagamento seja efetuado.

Outros métodos de pagamento na Betfair

Além do Pix, existem outras formas de realizar depósitos na plataforma da Betfair. Confira a lista atualizada de meios de pagamento alternativos:

Boleto bancário

Transferência bancária

Pay4Fun

Neteller

Skrill

Payz

AstroPay

Payz (antigo ecoPayz)

Nem todas essas opções estão disponíveis também para saques. Portanto, é importante conferir os métodos de pagamento nesse caso.

Aliás, aproveite para verificar o valor mínimo por transação e o prazo de processamento estimado pela Betfair. Afinal, essas são informações que costumam variar com o passar do tempo.

Tire todas as suas dúvidas sobre apostar com Pix na Betfair

Veja nossas respostas para as perguntas frequentes sobre Pix na Betfair. Se quiser saber mais sobre a casa de apostas, veja também nosso artigo sobre por que a Betfair é legal.

Tem como fazer Pix na Betfair?

Sim, você pode usar o Pix Betfair como forma de pagamento na plataforma. Essa opção está disponível apenas para depósitos, atualmente. Neste caso, basta selecionar esse sistema na hora de efetuar uma transação no site ou no aplicativo da marca. Por outro lado, se você deseja realizar um saque, deverá optar por outra forma para receber seu dinheiro.

Quanto tempo demora para cair o Pix na Betfair?

O Pix Betfair costuma ser processado instantaneamente após a confirmação do pagamento. No entanto, a plataforma dá um prazo de até 5 dias úteis para identificar a operação e fazer com que o valor reflita em sua conta. Você pode conferir o status do pagamento em seu Histórico de Transações. Ele está disponível no registro de atividades da sua conta na casa de apostas.

Qual o melhor método de pagamento da Betfair?

O Pix é considerado um dos melhores métodos de pagamento na Betfair e em outros sites de apostas. Isso se deve principalmente à sua praticidade, rapidez e segurança. Afinal, ele permite que você faça depósitos e saques que refletem diretamente em sua conta bancária. Além disso, não é preciso compartilhar dados sensíveis com o operador. Por isso, tornou-se uma escolha confiável para a maioria dos jogadores.

Quais são as taxas sobre depósitos e saques com Pix Betfair?

A Betfair não cobra taxas de qualquer tipo sobre depósitos e saques realizados com esse método de pagamento. Portanto, os valores que você deposita ou retira são os mesmos creditados ou debitados em sua conta na plataforma. Tenha em mente que você pode ter custos do meio de pagamento utilizado em outros casos — por exemplo, com cartões de crédito em moeda estrangeira ou carteiras eletrônicas.

Quais os valores mínimos de depósito e saque?

Em nossa última verificação, o valor mínimo para depósito com Betfair Pix era de R$15. A exigência subia para R$20 com Pay4Fun, Neteller ou Payz. E era de R$40 para pagamentos com transferência bancária, boleto, AstroPay e Skrill. Já em relação ao valor mínimo de saque, a informação não é exibida na plataforma.

Qual o tempo de processamento de depósitos e saques?

Os depósitos com Pix costumam ser processados imediatamente, mas o prazo máximo é de até 5 dias úteis. Os pagamentos com e-wallets são identificados instantaneamente. E há um prazo de 3 dias úteis para transferência bancária e boleto. Já o tempo de processamento dos saques não é informado pelo operador.

Como cancelar um saque?

Se um saque estiver em processamento, é possível cancelá-lo na Betfair antes que seja totalmente efetivado. No entanto, o operador não oferece uma opção de cancelamento diretamente em suas configurações de conta. Para realizar esse pedido, é preciso entrar em contato com o suporte ao cliente da marca. Então, se ainda for possível reverter a transação, isso será feito no prazo informado pelo atendente.

Quais moedas estão disponíveis na Betfair?

Ao se cadastrar no site da Betfair, você pode escolher uma moeda para sua conta entre dezenas de opções disponíveis. As alternativas variam conforme o país que você definir no registro. Caso você opte por um endereço no Brasil, por exemplo, haverá duas opções: real e dólar americano. No entanto, tenha em mente que você não poderá modificar a moeda após a criação da sua conta — portanto, pense bem antes da sua escolha.

É seguro apostar com Pix?

Sim, é seguro apostar com Pix. Esse é um método de pagamento altamente seguro, uma vez que é operado pelo Banco Central do Brasil. Além disso, você não precisa compartilhar dados sensíveis ao realizar pagamentos ou pedidos de saque com esse sistema. Afinal, com uma espécie de boleto Pix, tudo o que você deve ter é a chave ou QR code para fazer ou receber uma transferência. Portanto, você ficará protegido(a) contra possíveis fraudes.

