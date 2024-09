pite Atlético-MG x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 22/09/24

Duas equipes com saldo de gols negativo e campanhas inferiores ao que apresentaram um ano atrás, Massa Bruta e Galo se enfrentam pela 27ª rodada.

Confira os nossos palpites para esse embate entre Atlético-MG e Bragantino, na Arena MRV.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Atlético-MG ou empate 1.70 na bet365 Total de gols Mais de 1.5 1.36 na bet365 Total de escanteios Mais de nove 1.57 na bet365

Galo não vence desde o início de setembro

No meio de dois confrontos decisivos pela Copa Libertadores, o Galo entrará em campo diante do Bragantino, é possível que Gabriel Milito poupe alguns titulares mais desgastados visando a volta das quartas de final contra o Fluminense.

Independentemente da escalação, o Galo não vem necessariamente em sua melhor fase e não vence há três jogos.

O Massa Bruta, por sua vez, ensaia uma pequena reação no Brasileirão, somando quatro dos últimos seis pontos disputados.

Palpite 1 - Atlético-MG x Bragantino - Vitória do Atlético-MG ou empate: 2.10 na bet365.

Galo acostumado a jogos com muitos gols em casa

O Bragantino passa longe de ser um visitante com grandes números, mas, ao mesmo tempo, o Atlético-MG também não se impõe em casa como poderia ser esperado.

Em apenas dois dos 12 jogos do Galo em seus domínios, a equipe comandada por Gabriel Milito deixou o campo sem ser vazada.

A média de gols das partidas do Atlético-MG como mandante é de 2.75, marcando 16 vezes e sofrendo 17 gols.

Palpite 2 - Atlético-MG x Bragantino - Mais de 1.5: 1.36 na bet365.

Expectativa de muitos escanteios na Arena MRV

O Bragantino não participa de um jogo que não chega nos dígitos duplos de escanteios desde o início de agosto, são nove jogos consecutivos nesse quadro.

Atlético-MG e Bragantino estão entre as 10 equipes do Campeonato Brasileiro com uma média de escanteios de pelo menos 5.

O Massa Bruta tem uma média de 5.4 escanteios por partida e a do Galo é um pouquinho inferior, com 5.2

Palpite 3 - Atlético-MG x Bragantino - Mais de nove escanteios: 1.57 na bet365.