Guia da Pinnacle para iniciantes: Dicas e passo a passo

Nossas dicas da Pinnacle para iniciantes trazem um passo a passo de como você pode usar a casa de apostas.

Confira as principais informações da Pinnacle para iniciantes, como a versão móvel e os mercados para apostas. Saiba também como usar o código vip Pinnacle.

Pinnacle para Iniciantes

A primeira informação da Pinnacle para iniciantes é que a casa de apostas esportivas funciona de forma legal no Brasil.

A plataforma conta com as devidas licenças e possui sede no exterior, o que atende a determinação da legislação de 2018, que autorizou o mercado no país.

Você conta também com um site seguro, que é protegido por um serviço de criptografia de dados. Desta forma, todos as suas informações de cadastro e depósitos ocorre sem vazamento.

Um detalhe importante de destacar é que a Pinnacle não conta com um bônus de boas vindas. Só que apesar disso ser um ponto negativo, pois muitos apostadores buscam essas ofertas, é algo que pode ser superado.

Isso porque muitos bônus de boas vindas disponíveis em sites de apostas contam com exigências difíceis de cumprir. Portanto, cabe você avaliar se realmente faz a diferença.

Ao longo deste artigo da Pinnacle para iniciantes você confere muitas informações que te ajudam a tomar uma decisão sobre a casa.

Como se cadastrar no Pinnacle?

A primeira etapa na Pinnacle para iniciantes é o registro. É um processo simples e muito similar ao de outros sites de apostas e serviços digitais.

É após concluir o cadastro que você terá acesso a outros recursos da casa, como fazer depósitos e apostas online. Para auxiliar a experiência na Pinnacle para iniciantes elaboramos um passo a passo desse registro:

Acesse o site oficial da Pinnacle Brasil Clique em “cadastre-se”. Informe seus dados pessoais e o código vip Pinnacle O fim do passo a passo é com o ato de confirmar que é maior de 18 anos e que aceita os termos e condições.

Saiba como usar o código de bônus dessa casa, no nosso artigo sobre código vip Pinnacle.

Por que escolher a Pinnacle?

Uma forma de explicar a Pinnacle para iniciantes é mostrar as vantagens e desvantagens da plataforma. Para isso consideramos o que o site oferece em comparação com a maioria das casas de apostas do mercado.

Ainda assim, vale lembrar que esta é uma avaliação subjetiva. Desta forma, cada apostador tem que observar se os quesitos são prioridades para você na hora de definir uma casa para se cadastrar.

Vantagens da Pinnacle

Para começar vamos falar das principais vantagens da Pinnacle Brasil. Um desses pontos positivos é o catálogo de apostas esportivas.

São muitas competições e mercados disponíveis para você fazer palpites. Tudo isso com uma navegabilidade simples. Portanto, você não fica muito perdido na hora de chegar a aposta que deseja fazer.

A plataforma tem também uma lista extensa de métodos de pagamento. Enquanto muitos dos sites de apostas ficam apenas no pix e boleto, a Pinnacle Brasil apresenta dezenas de opções.

Além dessas duas formas mais tradicionais, você pode recorrer a carteiras digitais, como Paysafecard, Skrill, Neteller e muitas outras. A casa de apostas também aceita diversas criptomoedas para depósitos e saques.

Outro ponto que merece destaque é o serviço de atendimento. A Pinnacle conta com um suporte que funciona 24 horas, todos os sete dias da semana.

Para falar com a equipe do site basta clicar em “entre em contato conosco”. Em seguida, você escolhe se acessa o chat ou se fala através do email.

Desvantagens da Pinnacle

Assim como acontece em outros sites de apostas, também há desvantagens na Pinnacle para iniciantes.

São pontos que a casa não oferece recursos que estão disponíveis em outras plataformas de apostas online.

Um desses quesitos é o de bônus de boas vindas. Por mais que seja algo que possa ser ignorado, as ofertas de cadastros costumam ser uma forma de chamar os apostadores.

Outro ponto que é preciso considerar é que a casa não tem um aplicativo para apostas esportivas. O passo a passo para o acesso não é difícil, mas o app costuma trazer uma facilidade extra para os apostadores.

A Pinnacle apostas também não oferece um serviço de streaming. Um recurso presente em algumas casas que permite assistir alguns eventos.

Como fazer uma aposta na Pinnacle?

Depois de conferir as vantagens e desvantagens da Pinnacle para iniciantes, é a hora de como fazer as apostas online. A plataforma conta com um layout de simples navegação e por conta disso achará rapidamente a aposta que deseja fazer.

Vale destacar que são mais de 20 modalidades disponíveis para apostas. Você pode escolher entre futebol, basquete e até esportes menos populares no Brasil, como críquete e badminton, por exemplo.

Além dos esportes, a Pinnacle Brasil tem também uma grande variedade de mercados. Logo, além do resultado, você pode fazer apostas esportivas em estatísticas através de handicap, acima/abaixo e outras formas.

Por conta desse catálogo extenso e para não deixar ninguém perdido, preparamos um passo a passo também de como você pode fazer as apostas online.

No entanto, é importante lembrar que antes desta etapa é necessário fazer o cadastro e ter realizado um depósito na Pinnacle Brasil. Além de entrar com seu login e senha no site. Confira abaixo o que fazer em seguida:

Com seu login, selecione um dos esportes no menu da Pinnacle apostas Depois disso, escolha um dos eventos disponíveis deste esporte. Selecione o mercado que você pretende apostar. Por fim, basta escolha as odds deste palpite e definir o valor da aposta.

Este processo é caso você queira fazer uma aposta simples. Portanto, de apenas um mercado de um dos eventos.

Aposta combinada

Caso tenha interesse em uma aposta combinada, com dois ou mais jogos, basta repetir o processo. A mudança é apenas na quinta etapa.

Neste caso, antes de definir o valor da aposta, você vai repetir o processo para selecionar todos os outros mercados e eventos. Quanto juntar toda a combinação desejada é que você vai colocar o valor das apostas.

Perceba que este processo na Pinnacle para iniciantes também é simples de fazer.

Apostas ao vivo na Pinnacle

Uma informação interessante da Pinnacle para iniciantes é que você também pode fazer apostas ao vivo. Esta opção é para palpites em eventos que está acontecendo no momento em que você acessa.

Um ponto negativo é que diferentemente de algumas casas de apostas, a Pinnacle Brasil não conta com streaming. Por isso, não é possível assistir aos eventos enquanto faz o palpite.

Por outro lado, o site busca trazer uma experiência através de estatísticas. Você consegue acompanhar como estão as ações do jogo dos principais eventos.

Isso consiste em saber qual time tem mais a posse de bola, quantas finalizações aconteceram e outros dados.

Cash out na Pinnacle

O Pinnacle apostas conta também com o serviço de cash out. Este é um recurso para apostas ao vivo que te permite encerrar o palpite antes do final.

Neste caso, em vez de esperar o desfecho, você pode cancelar a aposta e receber um valor parcial. Portanto, será abaixo do que o estipulado nas odds para caso você aguarde até o final.

Desta forma, é um recurso extra, mas que necessita ser utilizado com atenção.

Pinnacle app

Até o momento, ainda não existe um Pinnacle app. Para acessar a casa de apostas, você pode usar qualquer navegador no seu smartphone ou tablet. O layout é totalmente ajustado para a sua tela. Desta forma, não importa as dimensões e configurações do seu aplicativo que verá todos os recursos com a mesma facilidade.

A versão móvel da Pinnacle Brasil também inclui todos os serviços e funções do computador.

Pinnacle para iniciantes - Nossa opinião

A análise da Pinnacle para iniciantes indica uma casa de apostas esportivas que está de acordo com as expectativas.

Isso porque o site traz um catálogo grande e com boa facilidade de navegação. Este cenário é resultado de uma marca que já está no mercado desde 1998.

Portanto, trata-se de uma casa de apostas consolidada e que também tem uma credibilidade no setor.

A plataforma também acompanha algumas tendências das apostas online e apresenta há mais de uma década opções de palpites para eventos de esports.

Outro ponto que facilita a experiência do apostador é a lista de métodos de pagamento. Do pix as criptomoedas, você certamente vai encontrar a melhor forma de fazer a transferência para o site.

Além disso, em caso de qualquer dúvida, você também pode acessar o chat de atendimento a qualquer momento do dia.

Já o ponto negativo desta avaliação é a ausência do bônus de boas vindas. Desta forma, você vai usar nas apostas online exatamente a quantia que você vai depositar.

Por outro lado, não precisará se preocupar com rollover. Quando quiser retirar o saldo do site, basta selecionar a opção de saque.

Perguntas frequentes Pinnacle

Confira as principais perguntas da Pinnacle para iniciantes.

Como começar na Pinnacle?

O começo na Pinnacle para iniciantes é através do cadastro. Você deve abrir uma conta no site com as suas informações. Depois precisa realizar um deposito para poder apostar.

Qual a melhor forma de apostar na Pinnacle?

Esta é uma pergunta comum sobre as casas de apostas. Porém, a resposta varia de acordo com o gosto de cada apostador e os objetivos na hora de fazer os palpites.

Uma dica de como apostar na Pinnacle para inciantes é focar primeiramente em esportes e mercados que você já sabe como funciona.

Como saber apostar na Pinnacle?

Para apostar na Pinnacle Brasil é necessário ter um cadastro e saldo na conta do site. Depois disso, você vai pesquisar pelos mercados e selecionar as odds da aposta que deseja fazer.

Na hora de escolher o palpite é fundamental que você confira o máximo possível de informações a respeito do evento.

Como fazer um depósito na Pinnacle?

Para você fazer um depósito na Pinnacle apostas é simples. Você precisa ter feito login no site e em seguida selecionar o botão de depósito.

Depois disso é só escolher o método, definir o valor e confirmar a transação pelo local escolhido.

Como funciona a Pinnacle 2023?

A Pinnacle Brasil funciona como a maioria das casas de apostas online. Você faz um cadastro e um depósito, e com esta quantia pode fazer os palpites.

