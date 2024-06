Apostar na Eurocopa na Parimatch: Prêmios e apostas grátis

+

Quer seja para usar nos jogos, quer seja para tentar acertar resultados do campeonato como um todo. Para abrir uma conta na casa, você pode usar o código bônus Parimatch.

Saiba que a casa está entre os melhores sites de apostas Eurocopa.

Promoções da Parimatch para a Eurocopa

A Parimatch é uma casa de apostas que também costuma disponibilizar promoções aos seus clientes. Confira as ofertas para a Euro 2024.

Oferta Detalhes Pegar bônus Ganhe prêmio de até R$100 mil e viagem para Miami Para cada aposta com odds mínimas de 1.3, o apostador ganhará 1 ponto de torneio. Palpites a partir de R$50. Ativar oferta Desafio lendas continentais Alcance os valores acumulados de apostas nas Copas do Mundo e abra Caixas Surpresa de acordo com o nível alcançado. Ativar oferta Complete desafios e ganhe freebets Faça uma aposta com depósito mínimo de R$ 10 com odds mínimas de 1,3 e receba freebet de até R$ 50. Ativar oferta

Principais mercados de aposta na Eurocopa

A Eurocopa é um dos maiores campeonatos de futebol da atualidade. Para se ter uma ideia, em termos de audiência apenas a Copa do Mundo ganha desta competição, que é igualmente realizada a cada 4 anos.

Assim, após uma longa espera, os fãs deste esporte querem ver em campo grandes duelos futebolísticos, nos quais inclusive vão atuar super estrelas como Cristiano Ronaldo (Portugal), Harry Kane (Inglaterra), Kylian Mbappe (França) e Robert Lewandowski (Polônia), dentre outros.

Do mesmo modo, com tanta expectativa rolando, as apostas ficam também cada vez mais aquecidas. E sabendo disso, a Parimatch está oferecendo uma grande lista de mercados para os apostadores darem seus palpites Eurocopa.

Logo, ao entrar no site da casa você pode ir à barra de pesquisa, onde tem uma lupa, e digitar “Eurocopa”. De tal forma, no menu com as competições, você visualiza o Campeonato Europeu.

Assim, pode selecionar apostas em Etapa de grupo, Antecipado e Etapa de grupo. Antecipado. Abaixo apresentamos mais detalhes sobre cada uma dessas opções de apostas.

Apostas na “Etapa de grupo”

Antes de falarmos sobre estas apostas, é importante destacar que a Eurocopa 2024 tem ao todo 24 países participantes. Assim, no início da competição eles são divididos em grupos de 4 integrantes. Neste caso, chamados de Grupo A, Grupo B, Grupo C, D, E e F.

Nesta fase de grupos cada equipe joga entre si e os dois primeiros colocados passam para as oitavas de final, em jogos mata-mata. Logo, os vencedores vão se classificando respectivamente para as quartas de final e semifinal, até que dois times disputam a grande final, no dia 14 de julho, para saber qual é a melhor equipe de futebol de toda a Europa.

Desse modo, ao clicar em “Etapa de grupo” no site da Parimatch, você conseguirá ver a lista com todos os jogos desta fase e os mercados que a casa oferece para eles. No momento, há partidas com mais de 600 cotações abertas. O que significa que você pode fazer apostas Eurocopa do tipo:

1x2

Total mais/menos

Hipótese dupla

Handicaps

Ambas as equipes marcam

Resultados no 1° e 2° tempos

Resultado correto

E várias outras mais.

Apostas no “Antecipado”

Ao selecionar a opção “Antecipado” você encontrará as apostas referentes ao campeonato todo e não apenas a jogos isolados. Para ser mais preciso, as apostas Eurocopa antecipadas da Parimatch incluem mercados do tipo:

Vencedor da Eurocopa 2024

Vencedor pela primeira vez na história

Finalistas

Melhor jogador do torneio

Minuto do gol mais rápido

Total de gols contra

Número de gols mais/menos do jogador X

Melhor artilheiro da equipe X

E várias outras opções de apostas.

Apostas na “Etapa de grupo. Antecipado”

Na seção “Etapa de grupo. Antecipado” as apostas seguem a mesma lógica da seção “Antecipado”. Contudo, elas não se referem ao campeonato todo, mas sim apenas à fase de grupos. Ou seja, nela você pode apostar em:

Vencedor de cada grupo

Se qualificar no grupo

Grupo com mais gols

Grupo com menos gols

Número exato de pontos da equipe X na fase de grupos

Total de gols da fase de grupos

Etc.

Eurocopa Parimatch: Dicas para Fazer Apostas

Certamente, a lista de apostas da Parimatch é grande e variada. É muito importante estar sempre consciente de seus atos e ser responsável.

Determine previamente um limite de tempo e dinheiro para gastar com suas apostas .

. Não aposte sem antes analisar as equipes e os jogadores.

Use a razão. Aposte em sua equipe favorita apenas se ela tiver chances de vitória.

Se informe sobre os tipos de mercados. Assim, busque apostas promissoras em eventos mais diferenciados.

Entenda as odds. Elas oferecem retornos altos quando as chances de vencer são poucas. Ao passo que, quando a probabilidade de acerto é grande, você terá um possível retorno mais baixo.

Nas apostas ao vivo, procure se manter calmo com o andamento do jogo. Fique atento às melhores oportunidades de mercado para cada lance da partida, bem como, à mudança das odds.

Como se cadastrar na Parimatch

Se você quiser experimentar as apostas na Eurocopa da Parimatch, recomendamos que faça uma visita ao site da casa. Assim, analise tudo o que ela oferece e outros aspectos de seu interesse.

Ademais, saiba que para realizar o seu cadastro na Parimatch basta seguir este simples passo a passo:

Primeiramente, acesse o site oficial da Parimatch. Em seguida, clique em Cadastrar-se. Logo, informe seu número de telefone e crie uma senha para fazer o login em sua conta. Depois, leia os termos de uso da casa. Dessa forma, se estiver de acordo com as condições, envie seu cadastro.

