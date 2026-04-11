Confira os palpites Vitória x São Paulo para o confronto em Salvador, neste sábado (11), às 16h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Vitória e São Paulo se enfrentam no Barradão em um duelo que opõe momentos diferentes no Brasileirão. O Leão da Barra busca se afastar da parte de baixo da tabela, enquanto o Tricolor vive retomada e briga na parte de cima.

O fator casa pode equilibrar, mas o momento favorece os visitantes.

O Vitória vem de empate por 1 a 1 contra a Chapecoense, fora de casa. A equipe ocupa a 14ª posição, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas em nove jogos.

O time oscila bastante, mas costuma ser competitivo jogando no Barradão.

O São Paulo vem de vitória convincente por 3 a 1 contra o Cruzeiro, em casa. O Tricolor é o 2º colocado, com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas, e mostra evolução sob comando de Roger Machado.

Prováveis escalações de Vitória x São Paulo

Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon, Caíque Gonçalves (Edenilson), Zé Vitor (Ronald) e Matheuzinho, Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer;

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói (ou Alan Franco), Sabino e Wendell (ou Enzo Díaz), Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho, Artur, Luciano e Calleri.

São Paulo pode aproveitar melhor momento

O São Paulo chega em um momento mais positivo, principalmente após a vitória convincente sobre o Cruzeiro. A equipe voltou a apresentar um futebol mais consistente sob o comando de Roger Machado, com melhor organização e maior capacidade de controlar os jogos.

Esse crescimento recente aumenta a confiança para enfrentar um adversário que oscila.

O Vitória, apesar de competitivo em casa, ainda apresenta dificuldades para manter regularidade ao longo das partidas.

O empate contra a Chapecoense reforça essa característica. Mesmo no Barradão, pode encontrar dificuldades contra um time mais organizado.

Palpite 1 para Vitória x São Paulo: São Paulo vence, com odds de 2.50 na KTO

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Jogo pode ser mais travado e com poucos gols

A tendência é de um confronto mais equilibrado e com menor número de chances claras. Vitória deve adotar postura mais cautelosa, principalmente diante de um adversário tecnicamente superior. Isso pode reduzir o ritmo ofensivo do jogo.

O São Paulo, mesmo em bom momento, não costuma acelerar o jogo o tempo todo, priorizando controle e organização.

Fora de casa, a equipe tende a ser ainda mais estratégica.

Palpite 2 para Vitória x São Paulo: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.57 na KTO

Defesa tricolor pode fazer a diferença

O São Paulo mostrou evolução defensiva recente, principalmente na vitória contra o Cruzeiro. A equipe tem conseguido controlar melhor os espaços e reduzir as oportunidades do adversário, o que pode ser determinante neste confronto.

O Vitória tem dificuldades na criação e pode encontrar problemas para furar uma defesa mais organizada.

Mesmo jogando em casa, o time pode ter menos volume ofensivo.