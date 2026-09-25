Palpite Turquia x França - Liga das Nações - 25/09/2026

Os turcos venceram o último jogo em casa diante da França em junho de 2019. No entanto, os dados sugerem que os visitantes devem tomar as rédeas deste confronto logo de início.

Dicas de apostas para Turquia x França:

Resultado do 1º tempo: França, com odds de 1.95 na bet365 ;

; Artilheiro a qualquer momento: Michael Olise, com odds de 2.80 na bet365 ;

; França vence sem sofrer gols, com odds de 2.80 nabet365.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Turquia 0x2 França;

Palpite de artilheiros: França – Olise, Mbappé.

Turquia e França iniciam a campanha no Grupo A1 da Liga das Nações 2026/27 na sexta-feira à noite em Kocaeli. Zinedine Zidane assume o comando da seleção francesa pela primeira vez.

Zidane substituiu Didier Deschamps depois que o técnico, que ocupava o cargo havia muito tempo, deixou a função após uma dolorosa Copa do Mundo para Les Bleus. Os franceses eram favoritos antes do torneio para erguer o troféu, mas acabaram terminando em 4º lugar depois de perder por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar diante da Inglaterra.

A nova era de Zidane começou com cinco jogadores ainda sem partidas pela seleção recebendo suas primeiras convocações para a equipe principal da França. Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha e Esteban Lepaul foram incluídos no grupo pela primeira vez. Kylian Mbappé segue como capitão.

A Turquia viveu uma Copa do Mundo de 2026 amargamente decepcionante sob o comando de Vincenzo Montella. Os turcos não marcaram em 2 dos 3 jogos da fase de grupos, incluindo uma derrota inesperada para a Austrália. Encerraram a campanha com uma vitória por 3 a 2 sobre os anfitriões, os Estados Unidos, mas isso não foi suficiente para avançar às fases eliminatórias.

Montella e Turquia agora precisam se reorganizar. O treinador convocou 33 jogadores para a agenda intensa de setembro e outubro pela Liga das Nações. Dois nomes importantes estão fora: Kenan Yildiz (pé) e Hakan Calhanoglu (virilha) desfalcam a equipe por tempo indeterminado.

Escalações esperadas para Turquia x França

Escalação esperada do Turquia: Çakır, Çelik, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu, Özcan, Yüksek, Yılmaz, Güler, Aktürkoğlu, Uzun;

Escalação esperada da França: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández, Koné, Camavinga, Cherki, Olise, Mbappé, Doue.

França de Zidane deve começar forte

Zidane certamente vai querer dar um recado logo em seu primeiro jogo no comando. O ex-treinador do Real Madrid esperou pacientemente pela oportunidade de comandar o país que representou no futebol internacional.

Com muita atenção voltada para a França na sexta-feira, Zidane espera que seus jogadores sejam incisivos desde o início. Felizmente para ele, o técnico tem à disposição o elenco capaz de tirar proveito caso Turquia demore para entrar no jogo.

A França abriu o placar em 8 dos últimos 10 jogos. Já os anfitriões sofreram o primeiro gol em 4 dos últimos 5 jogos, incluindo os 3 jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. São padrões evidentes para se basear.

Turquia está sem dois de seus melhores criadores de jogadas, Yildiz e Calhanoglu. Isso pode dar à França a chance de assumir o controle logo cedo. Esperamos que Les Bleus estejam à frente no intervalo, com uma probabilidade implícita de quase cara ou coroa (51,3%).

Dica de aposta 1 para Turquia x França: Resultado do 1º tempo: França, com odds de 1.95 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Turquia x França nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Taxa de gols de Olise no cenário doméstico impressiona

O atacante do Bayern de Munique vive, sem dúvida, a fase de sua vida. Ele vem marcando um gol por jogo pelo Bayern na Bundesliga e balançou as redes duas vezes em sua primeira aparição na Champions League nesta temporada.

Os números de Olise sustentam sua boa fase recente. Ele acumulou 17 finalizações, nove das quais no alvo. Marcou um hat-trick e deu uma assistência na recente goleada de 7 a 0 do Bayern sobre o Union Berlin.

Olise também entrega pela seleção. Em junho, marcou um hat-trick no amistoso de preparação para a Copa do Mundo diante da Irlanda do Norte. O mercado indica apenas 35,7% de chance implícita de ele marcar. Com base em sua forma recente, isso parece cautela demais por parte do mercado, e estamos dispostos a apostar contra essa avaliação.

Dica de aposta 2 para Türkiye x França: Artilheiro a qualquer momento: Michael Olise, com odds de 2.80 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Turquia não tem caminho claro ao gol

Montella tem um problema sério no ataque de sua equipe. Turquia não marcou em dois dos três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. As coisas não devem melhorar, com Yildiz e Calhanoglu fora para a visita de Les Bleus.

Isso deixa Arda Guler com boa parte da responsabilidade ofensiva. Embora ele tenha uma taxa de participação em gols de 42,58% na La Liga 2026/27, é difícil imaginá-lo furando a defesa francesa sozinho. Lacroix e Upamecano têm velocidade e força suficientes para manter Guler sob controle.

A atmosfera em Kocaeli deve ser intensa. No entanto, a falta de um ponto de referência no ataque turco tende a ficar ainda mais evidente diante de uma das melhores seleções do mundo. A linha para a França vencer sem sofrer gols parece surpreendentemente alta.

Isso pode ser influenciado pela bizarra derrota por 6 a 4 diante da Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. Ainda assim, acreditamos que há mais do que 35,7% de chance implícita de Les Bleus vencerem por 3 pontos sem sofrer gols.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Dica de aposta 3 para Turquia x França: França vence sem sofrer gols, com odds de 2.80 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.