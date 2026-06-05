Palpite Tajiquistão x Índia - Amistoso Internacional - 05/06/2026

Nosso especialista em apostas espera um confronto equilibrado entre as duas equipes. No entanto, os donos da casa são favoritos por um bom motivo e têm tudo para sair de campo vitoriosos.

Dicas de apostas para Tajiquistão x Índia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar exato: Tajiquistão 2-1 Índia;

Palpite de artilheiros: Tajiquistão - Sheriddin Boboev x2; Índia - Ryan Williams.

Ambas as seleções asiáticas ficaram pelo caminho e não conseguiram se classificar para a Copa do Mundo de 2026 este ano. No entanto, esta janela de amistosos surge como o momento ideal para reavaliar os seus elencos. É um período crucial do ano, já que as equipes iniciam a preparação para a Copa da Ásia do ano que vem, que começará em janeiro de 2027.

O Tajiquistão passou por mudanças recentes, com Igor Angelovski assumindo o comando técnico da equipe. Este amistoso contra a Índia marcará a sua estreia no banco de reservas, substituindo Goran Stevanovic. O treinador teve relativo sucesso como comandante da Macedônia, levando a seleção à sua inédita participação na Eurocopa em 2021.

A Índia, por sua vez, encerrou recentemente a sua participação na Unity Cup, disputada em Londres. Infelizmente, os indianos terminaram na última posição do torneio quadrangular, mas ganharam uma bagagem valiosa enfrentando Jamaica e Zimbábue. O técnico Khalid Jamil provavelmente ficou satisfeito, de forma discreta, com o desempenho de seus comandados.

A Índia se provou uma adversária osso duro de roer, já que apenas um gol de pênalti sacramentou a vitória do Zimbábue. Considerando a tradição da nação africana no esporte em comparação com a da Índia, os asiáticos podem se orgulhar da exibição. Eles testaram os Warriors severamente, embora tenham falhado em superá-los. De qualquer forma, a partida deixou sinais claros de que este confronto não será uma vida fácil para os mandantes.

Escalações esperadas para Tajiquistão x Índia

Escalação esperada do Tajiquistão: Yatimov, Safarov, Kurbonov, Dzhuraboev, Islomov, Shukurov, Umarbaev, Sharipov, Pandzhshan, Mabatshoev, Boboev

Escalação esperada da Índia: Sandhu, Singh, Jinghan, Bheke, Mishra, Apula, Ali, Chhangte, Williams, Colaco, M. Singh

Anfitriões em busca de revanche contra a Índia

Com o confronto agendado para o Hisor Central Stadium, o fator casa deve fazer uma diferença que não pode ser ignorada para os mandantes. Além disso, o Tajiquistão vive uma boa fase, ostentando uma invencibilidade de seis partidas internacionais. Os Leões da Pérsia venceram quatro desses duelos, sendo o resultado mais recente um empate por 1-1 contra as Filipinas.

Esse retrospecto positivo deve dar muita sustentação ao grupo, mesmo com Angelovski assumindo as rédeas agora. Enquanto isso, a Índia chega para este jogo amargando derrotas consecutivas pela primeira vez desde junho do ano passado. Os Blue Tigers perderam três de seus últimos quatro jogos, o que joga o favoritismo para os donos da casa carimbarem a vitória.

O histórico recente sorriu para os dois lados, já que a Índia venceu o último encontro entre eles. No entanto, o Tajiquistão havia levado a melhor nos três confrontos diretos anteriores a esse revés do ano passado, o que significa que o sentimento de revanche deve entrar em campo.

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Expectativa de placar movimentado

Levando em conta que ambas as nações aparecem além da 100ª posição no último ranking mundial da FIFA, não seria de se esperar um primor técnico no terço final do campo. Contudo, os números recentes das equipes sugerem o oposto. O Tajiquistão balançou as redes 13 vezes nos seus últimos cinco jogos internacionais, uma média expressiva de 2.6 gols por partida.

Os donos da casa deixaram sua marca no placar em cada uma das suas últimas 10 exibições. A última vez em que passaram em branco foi em março de 2025. Sendo assim, a tendência é que mostrem muita eficiência no ataque contra a defesa da Índia. Por outro lado, os visitantes não conseguiram marcar gols por duas partidas seguidas.

Vale destacar, porém, que ambos os tropeços foram contra seleções mais estruturadas no cenário do futebol. Antes da Unity Cup, a Índia vinha de uma sequência vazando os adversários por cinco jogos seguidos. Além do mais, nos dois duelos mais recentes contra o Tajiquistão, os indianos conseguiram furar o bloqueio rival.

Para completar, três das últimas cinco partidas do Tajiquistão terminaram com mais de dois gols no placar. O mesmo desfecho aconteceu em três dos últimos seis compromissos da Índia. Como quatro dos últimos cinco confrontos diretos registraram uma contagem de gols superior a dois, a tendência deve se repetir nesta sexta-feira.

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Ataques calibrados dos dois lados

Ambas as seleções têm ferramentas mais do que suficientes para ferir a retaguarda adversária. Os mandantes acumulam ótimos números ofensivos em suas aparições recentes e nunca deixaram de marcar gols enfrentando este rival específico. Os Leões da Pérsia garantiram o clean sheet em três de seus últimos cinco jogos, mas a Índia já provou que sabe o caminho das pedras contra eles no passado.

Os Blue Tigers marcaram dois gols contra o Tajiquistão em cada um dos últimos dois confrontos diretos. Na verdade, em cinco dos sete duelos históricos entre eles, ambas as equipes comemoraram gols no mesmo dia. Diante disso, os visitantes entram em campo confiantes de que podem vazar a defesa anfitriã nesta sexta-feira.

Embora ainda seja incerto se Ryan Williams retornará de lesão a tempo para o confronto, Vikram Pratap Singh mostrou que pode ser uma arma perigosa no último jogo. Com isso, a nossa expectativa é que as duas seleções encontrem o caminho das redes.