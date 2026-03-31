Palpite Suécia x Polônia - Repescagem da Copa do Mundo - 31/03/2026

Nosso especialista em apostas está confiante na equipe de Graham Potter após a exibição impressionante dos suecos na semifinal.

Dicas de apostas para Suécia x Polônia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Suécia 2-1 Polônia;

Palpite de artilheiros: Suécia - Viktor Gyokeres, Benjamin Nygren; Polônia - Robert Lewandowski.

A Suécia passou por um 2025 conturbado, o que custou o cargo de Jon Dahl Tomasson em outubro, após uma derrota amarga contra Kosovo. Graham Potter foi contratado para colocar a casa em ordem e já estreou com o pé direito, liderando o time em uma vitória convincente por 3 a 1 sobre a Ucrânia na última quinta-feira. Eles entram como favoritos para esta final da repescagem em Solna.

Por outro lado, a Polônia tem se mostrado um osso duro de roer ultimamente. O time de Jan Urban sofreu apenas uma derrota em 2025 e garantiu a classificação para esta fase ao bater a Albânia por 2 a 1. No entanto, o desempenho dos poloneses cai consideravelmente quando jogam longe de seus domínios, o que pode ser um problema sério na Strawberry Arena.

Escalações esperadas para Suécia x Polônia

Escalação esperada da Suécia: Nordfeldt, Lindelof, Lagerbielke, Starfelt, Johansson, Ayari, Karsltrom, Gudmundsson, Elanga, Nygren, Gyokeres;

Escalação esperada da Polônia: Grabara, Kedziora, Bednarek, Kiwior, Cash, Szymanski, Zielinski, Skoras, Zalewski, Kaminski, Lewandowski..

A vitória em casa vai carimbar o passaporte

A Suécia tem muita qualidade técnica, mas o ano passado foi terrível para a Blågult. Graham Potter deve estar extremamente satisfeito com a evolução do grupo desde sua chegada, e o triunfo por 3 a 1 sobre os ucranianos foi a prova real desse progresso. Agora, eles estão a apenas um passo de se garantirem na Copa do Mundo de 2026 e não vão querer deixar essa oportunidade escapar entre os dedos.

A vitória sobre a Ucrânia, porém, teve seu preço: Isak Hien precisou ser substituído por lesão e Gabriel Gudmundsson ainda é dúvida. Apesar disso, Potter deve conseguir escalar uma base muito próxima daquela que deu conta do recado na quinta-feira, o que é um ponto muito positivo. Os suecos chegam voando para garantir essa vitória vital diante de sua torcida.

Do lado polonês, Jan Urban afirmou que seus jogadores estão prontos para a batalha em solo sueco, contando inclusive com o retorno de Nicola Zalewski após suspensão. Piotr Zielinski e Jakub Kaminski saíram de campo contra a Albânia, mas não preocupam para a final. Ainda assim, nossa aposta é nos donos da casa, que devem se sobressair diante da Biało-Czerwoni.

Dica de aposta 1 para Suécia x Polônia: 1x2: Suécia, com odds de 2.10 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Suécia x Polônia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Veremos gols de ambos os lados

Analisando o retrospecto recente, há bons motivos para acreditar que ambas as redes vão balançar na Strawberry Arena. Isso aconteceu nos jogos contra Ucrânia e Albânia, e nenhuma das defesas tem se mostrado intransponível. A expectativa é de muita emoção nas áreas.

Ao olharmos para os jogos competitivos da Polônia, seis das últimas sete partidas terminaram com o mercado de "Ambas Marcam" batendo. O mesmo ocorreu nos últimos três jogos da Suécia. Sendo assim, esperamos um cenário idêntico para esta final de repescagem. Tem tudo para ser um prato cheio para os torcedores neutros.

Dica de aposta 2 para Suécia x Polônia: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.83 na Betano.

Disputa até o apito final

Embora estejamos apostando na vitória dos mandantes, esperamos uma resistência feroz dos visitantes. Como mencionado, o momento atual das duas seleções sugere gols, então o mercado de "Over" (mais de 2.5 gols) definitivamente merece atenção. Com Viktor Gyokeres e Robert Lewandowski comandando os ataques, o que não falta em campo é poder de fogo.

Gyokeres vem de um hat-trick na quinta-feira, enquanto Lewandowski foi o responsável por abrir o caminho para seu país. Embora não sejam as únicas ameaças, são os grandes protagonistas. Não será surpresa se ambos balançarem as redes em um confronto que promete ser aberto e muito disputado.

Essas duas seleções já se enfrentaram muitas vezes, e em 16 dos 28 confrontos históricos, ambos marcaram. Além disso, elas se encontraram na última Copa do Mundo em 2022, quando os poloneses levaram a melhor por 2 a 0. Portanto, o time da casa entrará com sangue nos olhos para vingar aquela derrota na noite de terça-feira.