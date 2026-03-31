Palpite Suécia x Polônia - Repescagem da Copa do Mundo - 31/03/2026

Nosso especialista em apostas está confiante na equipe de Graham Potter após a exibição impressionante dos suecos na semifinal.
Dicas de apostas para Suécia x Polônia:
- Pensando em se cadastrar? Veja a nossa análise do código de indicação Betano.
- Começando na plataforma? Veja nossa análise da Betano.
- Conheça as melhores casas de apostas do Brasil.
Nossa análise: forma de ambas as equipes
- Palpite de placar: Suécia 2-1 Polônia;
- Palpite de artilheiros: Suécia - Viktor Gyokeres, Benjamin Nygren; Polônia - Robert Lewandowski.
A Suécia passou por um 2025 conturbado, o que custou o cargo de Jon Dahl Tomasson em outubro, após uma derrota amarga contra Kosovo. Graham Potter foi contratado para colocar a casa em ordem e já estreou com o pé direito, liderando o time em uma vitória convincente por 3 a 1 sobre a Ucrânia na última quinta-feira. Eles entram como favoritos para esta final da repescagem em Solna.
Por outro lado, a Polônia tem se mostrado um osso duro de roer ultimamente. O time de Jan Urban sofreu apenas uma derrota em 2025 e garantiu a classificação para esta fase ao bater a Albânia por 2 a 1. No entanto, o desempenho dos poloneses cai consideravelmente quando jogam longe de seus domínios, o que pode ser um problema sério na Strawberry Arena.
Escalações esperadas para Suécia x Polônia
Escalação esperada da Suécia: Nordfeldt, Lindelof, Lagerbielke, Starfelt, Johansson, Ayari, Karsltrom, Gudmundsson, Elanga, Nygren, Gyokeres;
Escalação esperada da Polônia: Grabara, Kedziora, Bednarek, Kiwior, Cash, Szymanski, Zielinski, Skoras, Zalewski, Kaminski, Lewandowski..
A vitória em casa vai carimbar o passaporte
A Suécia tem muita qualidade técnica, mas o ano passado foi terrível para a Blågult. Graham Potter deve estar extremamente satisfeito com a evolução do grupo desde sua chegada, e o triunfo por 3 a 1 sobre os ucranianos foi a prova real desse progresso. Agora, eles estão a apenas um passo de se garantirem na Copa do Mundo de 2026 e não vão querer deixar essa oportunidade escapar entre os dedos.
A vitória sobre a Ucrânia, porém, teve seu preço: Isak Hien precisou ser substituído por lesão e Gabriel Gudmundsson ainda é dúvida. Apesar disso, Potter deve conseguir escalar uma base muito próxima daquela que deu conta do recado na quinta-feira, o que é um ponto muito positivo. Os suecos chegam voando para garantir essa vitória vital diante de sua torcida.
Do lado polonês, Jan Urban afirmou que seus jogadores estão prontos para a batalha em solo sueco, contando inclusive com o retorno de Nicola Zalewski após suspensão. Piotr Zielinski e Jakub Kaminski saíram de campo contra a Albânia, mas não preocupam para a final. Ainda assim, nossa aposta é nos donos da casa, que devem se sobressair diante da Biało-Czerwoni.
- Dica de aposta 1 para Suécia x Polônia: 1x2: Suécia, com odds de 2.10 na Betano.
Veja as odds para Resultado da Partida
Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Suécia x Polônia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Veremos gols de ambos os lados
Analisando o retrospecto recente, há bons motivos para acreditar que ambas as redes vão balançar na Strawberry Arena. Isso aconteceu nos jogos contra Ucrânia e Albânia, e nenhuma das defesas tem se mostrado intransponível. A expectativa é de muita emoção nas áreas.
Ao olharmos para os jogos competitivos da Polônia, seis das últimas sete partidas terminaram com o mercado de "Ambas Marcam" batendo. O mesmo ocorreu nos últimos três jogos da Suécia. Sendo assim, esperamos um cenário idêntico para esta final de repescagem. Tem tudo para ser um prato cheio para os torcedores neutros.
- Dica de aposta 2 para Suécia x Polônia: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.83 na Betano.
Disputa até o apito final
Embora estejamos apostando na vitória dos mandantes, esperamos uma resistência feroz dos visitantes. Como mencionado, o momento atual das duas seleções sugere gols, então o mercado de "Over" (mais de 2.5 gols) definitivamente merece atenção. Com Viktor Gyokeres e Robert Lewandowski comandando os ataques, o que não falta em campo é poder de fogo.
Gyokeres vem de um hat-trick na quinta-feira, enquanto Lewandowski foi o responsável por abrir o caminho para seu país. Embora não sejam as únicas ameaças, são os grandes protagonistas. Não será surpresa se ambos balançarem as redes em um confronto que promete ser aberto e muito disputado.
Essas duas seleções já se enfrentaram muitas vezes, e em 16 dos 28 confrontos históricos, ambos marcaram. Além disso, elas se encontraram na última Copa do Mundo em 2022, quando os poloneses levaram a melhor por 2 a 0. Portanto, o time da casa entrará com sangue nos olhos para vingar aquela derrota na noite de terça-feira.
- Dica de aposta 3 para Suécia x Polônia: Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.95 na Betano.