Confira os palpites São Paulo x Mirassol para o confronto em São Paulo, neste sábado (25), às 21h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

São Paulo e Mirassol se enfrentam no Morumbi em um duelo que mistura pressão e necessidade de resposta. O Tricolor tenta reagir após derrota recente, enquanto o Mirassol chega embalado por um resultado surpreendente fora de casa.

O cenário aponta favoritismo do mandante, mas com jogo mais aberto do que parece.

O São Paulo ocupa a 4ª posição, com seis vitórias, dois empates e quatro derrotas em 12 jogos. A equipe vem de derrota por 2 a 1 para o Vasco, fora de casa, resultado que aumentou a cobrança sobre o trabalho de Roger Machado. Em casa, porém, o time costuma ser mais dominante.

O Mirassol segue na zona de rebaixamento, mas ganhou confiança após vencer o Internacional por 2 a 1 fora de casa. Em 11 jogos, são duas vitórias, três empates e seis derrotas.

A equipe mostra fragilidade defensiva, mas tem conseguido aproveitar melhor suas oportunidades.

Prováveis escalações de São Paulo x Mirassol

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco, Wendell, Luan, Danielzinho, Artur, Luciano, Cauly, Jonathan Calleri;

Mirassol: Walter, João Victor, Lucas Oliveira, Willian Machado, Igor Formiga, Aldo Filho, Reinaldo, Shaylon, Denilson, Alesson , André Luís.

São Paulo responde no Morumbi e retoma caminho das vitórias

O São Paulo entra em campo pressionado pelo último resultado, o que tende a aumentar a intensidade da equipe desde o início. Jogando no Morumbi, o Tricolor costuma assumir o protagonismo, com maior posse de bola e presença constante no campo ofensivo.

Além disso, a necessidade de resposta rápida dentro da competição pesa a favor de uma postura mais agressiva.

O Mirassol, mesmo vindo de vitória, deve encontrar dificuldades para sustentar o ritmo contra um adversário tecnicamente superior.

Palpite 1 para São Paulo x Mirassol: São Paulo vence, com odds de 1.85 na KTO

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Espaços aparecem e ataques encontram o gol

O cenário da partida favorece um jogo com oportunidades para os dois lados. O São Paulo deve se lançar ao ataque buscando a vitória, o que naturalmente abre espaços em sua linha defensiva ao longo do jogo.

O Mirassol já mostrou que consegue ser eficiente mesmo com menos posse, como na vitória sobre o Internacional fora de casa.

Com essa capacidade de aproveitar momentos específicos e diante de um adversário que tende a se expor, a equipe visitante pode encontrar o caminho do gol.

Palpite 2 para São Paulo x Mirassol: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.88 na KTO

Jogo ganha ritmo e tende a placar movimentado

A combinação de pressão do mandante e confiança recente do visitante cria um cenário propício para um jogo mais aberto.

O São Paulo deve empurrar o adversário, enquanto o Mirassol pode explorar transições rápidas e erros defensivos.

Além disso, as duas equipes apresentam oscilações defensivas ao longo da competição, o que aumenta a probabilidade de gols.