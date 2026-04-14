Palpite Santos x Deportivo Recoleta - Copa Sul-Americana - 14/04/2026

Confira os palpites Santos x Deportivo Recoleta para o confronto em Santos, nesta terça (14), às 21h30, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Santos x Deportivo Recoleta

Nossa análise: Momento das equipes

Santos e Deportivo Recoleta se enfrentam na Vila Belmiro pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, em um duelo importante para o Peixe após a derrota na estreia. Jogando em casa, o time brasileiro chega pressionado por resultado, enquanto o adversário tenta surpreender fora.

O Santos perdeu por 1 a 0 para o Deportivo Cuenca, fora de casa, utilizando uma equipe alternativa. O resultado aumenta a necessidade de vitória neste jogo, principalmente diante da torcida. Na Vila, a equipe tende a ser mais agressiva e assumir o controle.

O Deportivo Recoleta empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, em casa. A equipe mostrou competitividade, mas também limitações. Fora de casa, deve adotar postura mais defensiva e reativa.

Prováveis escalações de Santos x Deportivo Recoleta

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius (Zé Ivaldo), Adonis Frías, Luan Peres e Escobar, Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser (Barreal), Rony, Moisés e Lautaro Díaz (Thaciano)

Deportivo Recoleta: Nelson Ferreira, Facundo Echeguren, Dairon Mosquera, Lucas Monzón, Nicolás Marotta, José Espínola, Wilfrido Báez, Aldo González, Juan Franco, Kevin Parzajuk, Allan Wlk

Santos deve dominar na Vila Belmiro

O Santos entra pressionado após a derrota na estreia, mas o cenário agora é totalmente diferente. Jogando na Vila Belmiro, a equipe tende a atuar com força máxima e postura mais agressiva, buscando controlar o jogo desde os primeiros minutos. A necessidade de vitória deve aumentar ainda mais a intensidade do time.

O Deportivo Recoleta mostrou competitividade contra o San Lorenzo, mas fora de casa deve encontrar um nível de dificuldade maior. A tendência é de uma equipe mais recuada, tentando resistir à pressão. Com mais qualidade e volume ofensivo, o Santos tem tudo para confirmar o favoritismo e conquistar a vitória.

Palpite 1 para Santos x Deportivo Recoleta: Santos vence, com odds de 1.30 na bet365

Veja odds para resultado da partida

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Jogo pode ter placar mais controlado

Apesar do favoritismo, o Santos não costuma transformar domínio em goleadas com facilidade, principalmente em jogos de competição continental. A equipe tende a controlar o ritmo após abrir o placar, evitando se expor desnecessariamente.

O Deportivo Recoleta deve adotar postura defensiva, tentando dificultar o jogo e reduzir os espaços. Isso pode deixar a partida mais travada em alguns momentos. Com menos oportunidades claras e um jogo mais controlado, o cenário favorece um placar com menos gols.

Palpite 2 para Santos x Deportivo Recoleta: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.18 na bet365

Defesa santista pode limitar o adversário

O Santos, jogando em casa, deve ter controle das ações e conceder poucas oportunidades ao adversário. A equipe tende a ficar mais tempo com a bola e pressionar no campo ofensivo, o que reduz o número de ataques do oponente.

O Deportivo Recoleta mostrou limitações ofensivas mesmo atuando em casa. Fora, a tendência é de ainda mais dificuldade para criar. Em um cenário de domínio do Santos e poucas chances cedidas, a expectativa é de que apenas um dos lados consiga marcar.