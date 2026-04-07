Palpite Real Madrid x Bayern de Munique - Champions League - 07/04/2026

Nosso especialista em apostas projeta um duelo eletrizante entre dois gigantes do futebol europeu. No entanto, o empate surge como um resultado provável, considerando o momento atual de ambas as equipes.

Dicas de apostas para Real Madrid x Bayern de Munique:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 2-2 Bayern de Munique;

Palpite de artilheiros: Real Madrid - Kylian Mbappé, Vinícius Júnior; Bayern de Munique - Luis Díaz, Lennart Karl.

O Real Madrid inicia nesta semana sua 22ª participação em quartas de final de Champions League, seguindo na caça pelo seu 16º título europeu, o que ampliaria ainda mais seu recorde.

A equipe de Álvaro Arbeloa sofreu um pequeno baque na confiança pela La Liga no último fim de semana ao perder por 2 a 1, fora de casa, para o Mallorca — resultado que deixou os merengues sete pontos atrás do Barcelona na briga pelo título.

Contudo, se Arbeloa guiar os "Los Blancos" a mais uma glória continental, o tropeço na liga nacional será irrelevante.

Ele pode se tornar apenas o terceiro treinador a vencer seus primeiros cinco jogos de mata-mata de Champions League de forma consecutiva.

O time foi cirúrgico contra o Manchester City na fase anterior, então é difícil duvidar do peso da camisa branca. Por outro lado, os visitantes possuem um DNA europeu inegável que promete equilibrar as forças nesta terça-feira.

O Bayern é a única equipe com mais presenças em quartas de final de Champions League do que os anfitriões, somando 24 participações.

Entretanto, nenhum outro clube foi eliminado nesta fase tantas vezes quanto os bávaros, com 10 quedas. Sendo este o confronto mais frequente da história das grandes competições europeias — agora em sua 19ª edição — o duelo de terça à noite promete ser uma partida de xadrez. Vincent Kompany certamente ficaria satisfeito em voltar de Madri com um empate na bagagem para decidir a fatura em casa, no jogo de volta.

Escalações esperadas para Real Madrid x Bayern de Munique

Escalação esperada do Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Güler, Mbappé, Vinícius Júnior;

Escalação esperada do Bayern de Munique: Neuer, Stanisic, Kim, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Díaz, Jackson.

As redes vão balançar de ambos os lados

Ambas as equipes figuram entre os cinco ataques mais produtivos da competição. O Real Madrid marcou 29 gols até aqui para fechar essa lista. Eles passaram em branco em apenas uma das 12 partidas disputadas e ostentam uma média de 2,42 gols por jogo nesta temporada da Champions League.

Por outro lado, a defesa tem mostrado brechas, sofrendo 14 gols em 12 jogos, o que dá esperanças aos visitantes.

Já os "Die Roten" balançaram as redes 32 vezes em seus 10 jogos de Champions League, com apenas o Paris Saint-Germain (34) superando essa marca. Uma média de 3,2 gols por partida diz muito sobre o poder de fogo do ataque bávaro.

Contudo, Harry Kane é dúvida para este confronto, então é provável que Nicolas Jackson lidere o setor ofensivo de Kompany.

Vale destacar que o Bayern sofreu, em média, um gol por jogo nesta temporada, abrindo caminho para os donos da casa.

Os alemães devem se sentir encorajados pela provável ausência de Thibaut Courtois por lesão. Sem o seu paredão, os anfitriões ficam consideravelmente mais vulneráveis defensivamente.

Sete das últimas oito exibições do Real na Champions League foram movimentadas, com mais de dois gols no placar. Enquanto isso, oito das últimas nove partidas competitivas do Bayern tiveram gols de ambos os lados.

Como resultado, a tendência é que os dois ataques levem a melhor sobre as defesas nesta terça-feira.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Bayern de Munique: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.42 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Bayern de Munique nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Madrid aposta na força da sua casa

Os donos da casa chegam para este confronto em boa forma. Eles vinham de uma sequência de cinco vitórias consecutivas até o tropeço do último fim de semana. A derrota para o Mallorca foi apenas a terceira nos últimos 10 jogos dos gigantes espanhóis.

Tendo vencido os outros sete confrontos, não há motivos para duvidarem de sua capacidade de superar o Bayern.

Enquanto isso, os comandados de Kompany arrancaram um empate suado em 3 a 2 contra o Freiburg no fim de semana. Esse resultado interrompeu uma sequência de três vitórias, mas eles seguem invictos há 13 partidas em todas as competições.

No entanto, a derrota para o Arsenal no início da campanha europeia mostrou que o time não é invencível.

O time merengue perdeu apenas um dos últimos oito confrontos diretos no tempo regulamentar, vencendo cinco e empatando dois. Além disso, perderam apenas um dos últimos oito jogos em que foram mandantes contra os alemães.

Com dois dos últimos três confrontos competitivos terminando em igualdade, este duelo tem tudo para seguir o mesmo roteiro.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Bayern de Munique: 1x2: empate, com odds de 4.20 na Betano.

Não há dúvidas sobre quem é o homem mais perigoso

Se restava alguma dúvida sobre quem é a principal ameaça dos mandantes nesta terça-feira, elas podem ser descartadas. Um certo Kylian Mbappé é quem carrega o maior perigo para o Real Madrid. Ele já lidera a artilharia da Champions League com 13 gols, três à frente dos perseguidores mais próximos.

O craque francês tem uma média impressionante de um gol a cada 56 minutos nesta edição da competição. Ele também já soma 23 gols em 25 partidas de La Liga pelos Merengues. Notavelmente, seis de seus últimos oito gols na Champions League aconteceram antes da marca dos 30 minutos.

Por isso, estamos apostando que ele será o responsável por abrir o placar na noite de terça-feira.