Confira os palpites RB Bragantino x Palmeiras para o confronto em Bragança Paulista, neste domingo (26), às 18h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para RB Bragantino x Palmeiras

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Nossa análise: Momento das equipes

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam em Bragança Paulista em um confronto que promete intensidade e equilíbrio. O Massa Bruta faz campanha consistente e tenta se aproximar do topo, enquanto o Verdão chega como líder e principal referência da competição.

O cenário aponta para um jogo competitivo, com chances para os dois lados.

O Bragantino soma cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas em 12 jogos, ocupando a 8ª posição. A equipe vem de empate em casa contra o Mirassol e tem mostrado competitividade, principalmente atuando em seus domínios, onde consegue equilibrar confrontos contra times mais fortes.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Mesmo com um jogador a menos durante boa parte da última partida, venceu o Athletico-PR e mostrou mais uma vez sua força coletiva.

A equipe de Abel Ferreira é sólida, competitiva e difícil de ser batida.

Prováveis escalações de RB Bragantino x Palmeiras

RB Bragantino: Tiago Volpi, Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinicius, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Gabriel, Marcelinho, Lucas Barbosa, Vinicinho, Isidro Pitta;

Palmeiras: Carlos Miguel, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Arthur Gabriel, Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Allan Elias, Ramón Sosa, Jhon Arias, Flaco López.

Equilíbrio em campo aponta para divisão de pontos

O confronto reúne duas equipes com boa organização e capacidade competitiva. O RB Bragantino costuma crescer em casa e tem qualidade suficiente para dificultar o jogo do líder, principalmente explorando intensidade e transições.

O Palmeiras, mesmo sendo mais consistente, pode encontrar um jogo mais duro fora de casa. Em um cenário de forças equilibradas e poucas brechas ao longo da partida, o empate ganha força como resultado possível.

Palpite 1 para RB Bragantino x Palmeiras: Empate, com odds de 3.60 na bet365

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Jogo físico eleva número de cartões

A tendência é de um confronto intenso, com forte disputa no meio-campo e muitas divididas. O Bragantino costuma imprimir ritmo alto, enquanto o Palmeiras é uma equipe extremamente competitiva, que não evita o contato físico.

Além disso, jogos envolvendo o líder tendem a ser mais truncados, com maior número de faltas táticas para interromper jogadas. Esse tipo de cenário favorece um número elevado de cartões ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para RB Bragantino x Palmeiras: Mais de 4.5 cartões no jogo, com odds de 1.95 na bet365

Qualidade ofensiva dos dois lados deve aparecer

O confronto reúne duas equipes com capacidade ofensiva consistente. O RB Bragantino, jogando em casa, tende a criar oportunidades, principalmente em jogadas rápidas e transições.

O Palmeiras, por sua vez, tem um dos ataques mais eficientes da competição e costuma aproveitar bem as chances que cria. Mesmo em jogos equilibrados, a equipe consegue encontrar o gol.

Com ataques funcionando e jogo aberto em momentos específicos, o cenário favorece gols para ambos os lados.