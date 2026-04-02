Palpite RB Bragantino x Flamengo- Campeonato Brasileiro - 02/04/2026

Confira os palpites RB Bragantino x Flamengo para o confronto em Bragança Paulista, nesta quinta (2), às 21h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para RB Bragantino x Flamengo

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Nossa análise: Momento das equipes

RB Bragantino e Flamengo se enfrentam em Bragança Paulista em duelo importante na parte intermediária da tabela. O Massa Bruta tenta reagir após sequência irregular, enquanto o Rubro-Negro busca se manter na parte de cima. O cenário aponta para um jogo competitivo.

Na última rodada, o RB Bragantino perdeu por 2 a 1 para o Botafogo, em casa, e ocupa a 14ª posição. Em oito jogos, são duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. A equipe oscila bastante e ainda busca maior consistência.

O Flamengo foi a São Paulo e empatou por 1 a 1 com o Corinthians fora de casa e é o 5º colocado. São quatro vitórias, dois empates e uma derrota em sete jogos. O time mostra mais estabilidade e força ofensiva.

Prováveis escalações de RB Bragantino x Flamengo

RB Bragantino: Tiago Volpi, Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba, Fabinho, Gabriel Girotto e Gustavo Neves, Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Henry Mosquera

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Vitão, Alex Sandro (Ayrton Lucas), Evertton Araújo, Jorginho, Arrascaeta (Paquetá), Luiz Araújo (Carrascal), Samuel Lino e Pedro

Flamengo pode aproveitar momento mais consistente

O Flamengo chega em melhor momento e apresenta mais equilíbrio ao longo da competição. A equipe consegue manter padrão de jogo mesmo fora de casa, com boa organização e capacidade de criação ofensiva. Isso tende a pesar em confrontos contra adversários instáveis.

O Bragantino vive fase irregular e tem dificuldades para sustentar o desempenho durante os jogos. Mesmo atuando em casa, pode sofrer diante de um time mais qualificado. Com maior consistência e mais opções no ataque, o Flamengo aparece como favorito para conquistar a vitória.

Palpite 1 para RB Bragantino x Flamengo: Flamengo vence, com odds de 1.91 na " target="_blank">Betano

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Jogo deve ter marcha lenta

A tendência é de um confronto mais equilibrado, sem grande volume ofensivo constante. O Flamengo deve controlar a posse, mas sem se expor excessivamente. A equipe costuma trabalhar o jogo com mais paciência, o que reduz o número de chances claras.

O Bragantino também não vive grande fase ofensiva e pode encontrar dificuldades para criar. Com dois times que devem valorizar o equilíbrio e evitar erros, o jogo tende a ser mais travado. Esse cenário favorece um placar com menos gols.

Palpite 2 para RB Bragantino x Flamengo: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.67 na " target="_blank">Betano

Pedro pode ser decisivo no ataque rubro-negro

O Flamengo tem boa presença ofensiva e costuma criar oportunidades ao longo das partidas. Mesmo em jogos mais equilibrados, a equipe consegue encontrar espaços e gerar chances de finalização, principalmente com seus jogadores mais avançados.

Pedro é a principal referência ofensiva e costuma aparecer bem dentro da área. Ele participa das principais jogadas e tem capacidade de decisão. Em um jogo em que o Flamengo deve criar oportunidades, as chances de marcar aumentam, especialmente para um jogador com esse perfil.