Palpite Portugal x Espanha - Copa do Mundo 2026 - 06/07/2026

É Ronaldo x Yamal no clássico ibérico. Dallas serve de cenário para a reedição da final da Nations League de 2025, valendo uma vaga entre as oito melhores seleções da Copa do Mundo.

Palpites para Portugal x Espanha:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Portugal 1x1 Espanha;

Palpite de artilheiros: Portugal – Ronaldo; Espanha – Yamal.

Os rivais ibéricos Portugal e Espanha se enfrentam pela segunda vez em dois anos, agora pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em Dallas.

Um confronto de peso que parece ter chegado um pouco cedo demais no torneio.

Portugal precisou correr atrás do prejuízo em seu duelo dos dezesseisavos de final para vencer a Croácia por 2x1 na noite de quinta-feira. Cristiano Ronaldo converteu o pênalti de empate antes de Gonçalo Ramos marcar o gol da vitória nos acréscimos, partindo os corações croatas.

O desempenho da equipe na fase de grupos foi irregular, com uma goleada avassaladora por 5x0 sobre o Uzbequistão combinada com um empate sem gols protocolar diante da Colômbia.

Até o momento, o técnico Roberto Martínez não tem novos problemas de lesão para lidar. Ronaldo foi substituído quando sua seleção empatava em 1x1 contra a Croácia, o que deve garantir a ele o descanso necessário para começar entre os titulares contra os arquirrivais de Portugal.

A Espanha ainda não sofreu nenhum gol nesta edição do Mundial. La Roja demonstrou uma postura imponente em sua vitória por 3x0 sobre a Áustria nos dezesseisavos de final, conseguindo mais uma vez passar intransponível na defesa antes de liquidar a partida de forma confortável.

Certamente, eles deram a volta por cima após o empate sem gols contra a modesta seleção de Cabo Verde na estreia da fase de grupos. Luis de la Fuente tem que quebrar a cabeça para escalar as pontas, já que Nico Williams e Yeremi Pino continuam fora por lesão.

Alex Baena deve ser o substituto imediato mais uma vez, repetindo o papel que desempenhou contra os austríacos.

Prováveis escalações para Portugal x Espanha

Escalação esperada de Portugal: Costa, Cancelo, Veiga, Dias, Mendes, Vitinha, Neves, Fernandes, Neto, Leão, Ronaldo;

Escalação esperada da Espanha: Simón, Porro, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Pedri, Rodri, Olmo, Baena, Yamal, Oyarzabal.

Defesa espanhola forte indica um confronto com poucos gols

A equipe de Luis de la Fuente chega a Dallas ostentando a defesa menos vazada do torneio. Eles ainda não sofreram um único gol na Copa do Mundo de 2026, segurando o ataque de Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai e Áustria.

Por outro lado, Portugal tem encontrado dificuldades para balançar as redes com facilidade, exceto na goleada elástica sobre o Uzbequistão.

No restante da fase de grupos, os lusitanos amargaram um empate sem gols com a Colômbia e um 1x1 contra a RD Congo.

Os confrontos oficiais recentes entre as duas nações dão total respaldo a esse prognóstico defensivo. Cinco dos últimos sete duelos diretos desde 2012 terminaram com dois ou menos gols nos 90 minutos regulamentares.

A expectativa é de um mata-mata amarrado e muito tático, em vez de um jogo aberto e lá e cá.

Palpite 1 para Portugal x Espanha: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 1.83 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Portugal x Espanha nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tudo indica que La Roja liderará o 1º tempo

A Espanha consolidou um padrão consistente de se impor logo desde o apito inicial. Eles abriram o placar em cinco de seus últimos seis jogos e foram para o intervalo em vantagem em quatro de suas últimas cinco apresentações.

Na final da Nations League de 2025 contra o próprio Portugal, a Espanha também vencia ao término da primeira etapa.

O estilo de jogo intenso e de extrema posse de bola da equipe costuma sufocar e cansar os adversários logo cedo.

Em contrapartida, Portugal costuma demorar a engrenar, passando em branco no primeiro tempo no empate sem gols diante da Colômbia – seleção que, indiscutivelmente, mais se aproxima do estilo e da qualidade da Espanha entre os rivais que os portugueses enfrentaram nos últimos meses.

Palpite 2 para Portugal x Espanha: 1º tempo: Espanha, com odds de 2.37 na Brazino777.

Vemos ainda mais valor no empate após os 90 minutos

Seis dos últimos sete encontros entre Portugal e Espanha terminaram em empate. Até mesmo a decisão da Nations League em 2025 ficou no 2x2 e precisou ser definida em uma disputa de pênaltis dramática.

Historicamente, 16 de seus 41 confrontos em todas as competições terminaram empatados, o que significa que cerca de 39% das partidas resultaram em igualdade.

Diante da grandiosidade deste mata-mata de oitavas de final, é inevitável prever que este duelo também seja decidido nos detalhes da prorrogação ou nos pênaltis.

No entanto, os mercados de apostas sugerem uma probabilidade de apenas 29,41% para o empate, o que parece bem abaixo das chances reais.

Baseando-se apenas no histórico de dados, há uma margem de valor de quase 10% aqui. Este é, sem dúvidas, o palpite de maior valor do nosso trio de seleções para Portugal x Espanha.