Palpite Portugal x País de Gales - Liga das Nações - 24/09/2026

Jesus escolheu um elenco repleto de estrelas para iniciar a campanha de Portugal na Liga das Nações 2026/27, enquanto o País de Gales está sem um zagueiro central importante.

Dicas de apostas para Portugal x País de Gales:

Handicap de 3 vias: Portugal -1, com odds de 1.72 na bet365 ;

; 1X2: Portugal & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.85 na bet365 ;

; Placar exato: 2x0, com odds de 6.00 nabet365.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Portugal 2x0 País de Gales;

Palpite de artilheiros: Portugal – Ronaldo, Neto.

Portugal recebe o País de Gales no Estádio José Alvalade nesta quinta-feira. O pontapé inicial está marcado para às 15h45, pelo Grupo A4 da Liga das Nações. Este será o primeiro jogo competitivo de Jorge Jesus no comando dos atuais campeões.

Jesus substituiu Roberto Martínez após a derrota por 1 a 0 diante da Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O gol de Mikel Merino, marcado aos 91 minutos, encerrou aquela campanha de forma brutal.

Jesus convocou um grupo de 25 jogadores construído sobre a mesma base. Cristiano Ronaldo está na lista, aos 41 anos. Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha e Fábio Silva são as novidades.

O País de Gales está de volta à Liga A, mas chega sem vencer há quatro partidas. A equipe empatou 1 a 1 com Gana e perdeu por 2 a 1 na Romênia em junho.

Craig Bellamy não conta com Joe Rodon, Dylan Lawlor e Ronan Kpakio, todos lesionados. O capitão Ben Davies retorna após um grave problema no tornozelo. O único confronto anterior entre as seleções foi a vitória portuguesa por 2 a 0 na semifinal da Eurocopa de 2016.

Escalações esperadas para Portugal x País de Gales

Escalação esperada de Portugal: Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Vitinha, Neves, Silva, Fernandes, Leão, Ronaldo;

Escalação esperada do País de Gales: Darlow, Mepham, Davies, Roberts, Williams, Ampadu, James, Colwill, Johnson, Wilson, Moore.

Portugal deve vencer por dois gols ou mais

O País de Gales ocupa a 38ª posição no ranking mundial, sua colocação mais baixa desde agosto de 2014. A seleção não vence uma equipe do top 20 desde a Croácia, em outubro de 2023. É uma base fraca para esta viagem.

A defesa de Bellamy é a maior preocupação aqui. Joe Rodon está fora com um problema no tendão, e Dylan Lawlor também é desfalque. O País de Gales sofreu dois gols em Bucareste em junho, contra um adversário bem mais fraco.

Portugal marcou nove gols em seus últimos cinco jogos. Um novo técnico costuma trazer uma energia extra logo no início, jogando em casa. O mercado embute uma probabilidade de 58,1% de vitória dos anfitriões por uma margem de dois gols. Isso parece abaixo da probabilidade real, dado que os portugueses estarão ansiosos para impressionar Jesus.

Dica de aposta 1 para Portugal x País de Gales: Handicap de 3 vias: Portugal -1, com odds de 1.72 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Portugal x País de Gales nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um jogo sem sofrer gols pode ser uma aposta de valor para os anfitriões

Portugal sofreu apenas dois gols em seus últimos cinco jogos. Rúben Dias e Gonçalo Inácio formam uma dupla de zagueiros consolidada para Jesus. Diogo Costa está entre os melhores goleiros da competição.

O País de Gales deve adotar uma postura mais defensiva, em vez de buscar um confronto aberto em Lisboa. A principal via de perigo galesa está nas transições, por meio de Brennan Johnson e Daniel James. Essa ameaça é real, mas depende de uma rara ruptura defensiva.

O risco é evidente. O País de Gales marcou em cada um de seus últimos quatro jogos. Ainda assim, uma probabilidade implícita de 54,1% para Portugal vencer sem sofrer gols parece um ponto de entrada justo.

Dica de aposta 2 para Portugal x País de Gales: 1X2: Portugal & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.85 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Uma vitória tranquila em casa em meio a uma agenda apertada

O único confronto anterior terminou em 2 a 0 para Portugal. Ronaldo e Nani marcaram em Lyon, na Eurocopa de 2016. Esse placar se encaixa nas duas seleções sem exigir uma vitória portuguesa por uma margem larga.

Há um bom motivo para esperar uma abordagem mais controlada nesta quinta-feira. Portugal viaja à Noruega três dias depois, pelo mesmo grupo. É improvável que Jesus queira forçar seus principais jogadores em busca de um quinto gol quando a partida já pode estar sob controle.

O País de Gales deve se fechar e tentar manter o placar baixo. O mercado atribui a Portugal uma probabilidade implícita de 83% de vitória. No entanto, a chance implícita de o placar final ser 2 a 0 é de apenas 16,7%.

Com os galeses pouco propensos a marcar e Portugal podendo poupar energia, este parece ser um placar realista. É, possivelmente, nossa aposta de valor entre este trio de palpites para Portugal x País de Gales.

Dica de aposta 3 para Portugal x País de Gales: Placar exato: 2x0, com odds de 6.00 na Betway.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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