Palpite Porto x Manchester City - Champions League - 08/09/2026

O Porto de Francesco Farioli venceu os 4 jogos que disputou na Primeira Liga sem sofrer gols. A equipe não vence o City há 4 confrontos europeus, com 1 empate e 3 derrotas.

Dicas de apostas para Porto x Manchester City:

1X2: Manchester City & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 3.25 na Brazino777 ;

Artilheiro a qualquer momento: Erling Haaland, com odds de 1.75 na Brazino777 ;

Rayan Cherki - gol ou assistência, com odds de 2.10 na Brazino777.

*Brazino777: autorizada pela portaria SPA/MF nº 466/2025.

*As odds verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Porto 1x2 Manchester City;

Palpite de artilheiros: Porto – Gomes; Manchester City – Haaland, Semenyo.

O Porto recebe o Manchester City no Estádio do Dragão na noite de terça-feira. Os dois clubes abrem suas campanhas na fase de liga da Champions League em solo português.

Os campeões de Francesco Farioli venceram todos os quatro jogos da Primeira Liga sem sofrer gols. A equipe também conquistou a Supertaça ao vencer o Torreense. O Porto balançou as redes em suas últimas dez partidas. Em casa, ficou invicto em todos os seis jogos europeus da temporada passada.

Samu Aghehowa está indisponível e foi o artilheiro da equipe na temporada passada, com 20 gols. Gabri Veiga já tem três gols na Primeira Liga. Esta será a primeira partida de Farioli na Champions League.

Enzo Maresca venceu os três jogos da Premier League desde que substituiu Pep Guardiola. O City bateu o Bournemouth por 2x1 e depois goleou o Crystal Palace por 4x1. Precisou de um gol tardio para vencer o Coventry, recém-promovido, na apresentação menos convincente da equipe até agora nesta temporada.

Rodri se transferiu para o Barcelona por £65,4 milhões neste verão europeu, deixando o City sem um meio-campista importante. Além disso, Jérémy Doku trata um problema muscular na panturrilha. Erling Haaland e Rayan Cherki têm dois gols cada um na Premier League, em apenas três jogos.

Escalações esperadas para Porto x Manchester City

Escalação esperada do Porto: Diogo Costa, Alberto Costa, Kiwior, Bednarek, Sanusi, Rosario, Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, André Silva, William Gomes;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland.

City deve vencer sem manter o gol invicto

Os clubes da Premier League seguem sendo a força dominante na Europa. O City venceu sua estreia na Champions League em seis das últimas sete temporadas. A equipe também está invicta há seis jogos fora de casa em todas as competições.

No entanto, o Porto oferece resistência real. O time de Farioli balançou as redes em dez jogos seguidos. Além disso, ficou invicto em seis jogos europeus em casa na temporada passada.

A defesa de Maresca já sofreu dois gols em dois jogos da Premier League. Essa combinação sugere gols dos dois lados. Uma probabilidade implícita de 30,77% parece generosa para uma vitória do City com ambas as equipes marcando.

Dica de aposta 1 para Porto x Manchester City: 1X2: Manchester City & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 3.25 na Brazino777.

*As odds verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Porto x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Aposta de valor em Haaland baseada na forma na Champions League

Haaland começou a temporada em sua forma habitual, marcando duas vezes em dois jogos pela Premier League. Ele finalizou dez vezes, com cinco chutes no alvo. O City segue criando bastante chances para ele, tornando o norueguês o foco óbvio do ataque.

O Porto não sofreu gols em quatro jogos da Primeira Liga nesta temporada, o que pode afastar alguns de uma aposta em Haaland na terça-feira. Porém, o City é um teste bem diferente de Moreirense ou Arouca.

Haaland já marcou contra defesas muito mais fortes nesta competição. Ele teve uma taxa de conversão de 80% na Champions League da temporada passada. Uma probabilidade implícita de 57,14% pode parecer baixa, mas ainda está bem abaixo desse número de 80%.

Dica de aposta 2 para Porto x Manchester City: Artilheiro a qualquer momento: Erling Haaland, com odds de 1.75 na Brazino777.

*As odds verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Cherki deve voltar a decidir

Cherki foi o destaque do início de temporada perfeito do City na Premier League. Ele marcou duas vezes em Selhurst Park na goleada por 4x1 sobre o Crystal Palace.

No total, ele já criou sete chances em apenas 109 minutos em campo. É uma excelente taxa de criação de jogadas. Maresca tem contado bastante com ele nas primeiras semanas da temporada.

O Porto deve se fechar e ceder a posse no Dragão. Cherki se destaca nesses espaços mais congestionados. Ele deve ter bastante contato com a bola no terço final. Sua boa forma no início da temporada torna o mercado de gol ou assistência uma aposta de valor, com probabilidade implícita de 47,62%.

Dica de aposta 3 para Porto x Manchester City: Rayan Cherki - gol ou assistência, com odds de 2.10 na Brazino777.

*As odds verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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