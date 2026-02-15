Palpite Ponte Preta x São Paulo - Campeonato Paulista - 15/02/2026

Confira os palpite Ponte Preta x São Paulo para o confronto em Campinas, neste domingo (15), às 20h30, pelo Campeonato Paulista.

Melhores palpites para Ponte Preta x São Paulo

Nossa análise: Momento das equipes

A partida coloca frente a frente uma equipe já rebaixada e outra que ainda briga diretamente por vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. O contexto competitivo é completamente diferente. Enquanto a Ponte Preta apenas cumpre tabela, o São Paulo entra em campo com objetivo claro: vencer e confirmar a classificação. O fator motivacional tende a ser determinante.

A Ponte Preta vive um cenário delicado. Em sete jogos, somou apenas um empate e sofreu seis derrotas, com dificuldades evidentes tanto na defesa quanto na criação ofensiva. A queda para a segunda divisão já foi confirmada após a derrota por 2 a 0 para a Portuguesa. Mesmo jogando no Moisés Lucarelli, o time não conseguiu transformar o mando em vantagem ao longo da competição.

O São Paulo, por sua vez, chega em um momento mais estável. A vitória por 2 a 1 sobre o Primavera recolocou o Tricolor na briga direta pela classificação. Com três vitórias, um empate e três derrotas em sete jogos, a equipe ocupa a 8ª posição e depende apenas de si. A tendência é de postura dominante, maior controle de posse e busca constante pelo resultado desde os primeiros minutos.

Prováveis escalações de Ponte Preta x São Paulo

Ponte Preta: Diogo Silva, Bryan Borges, Lucas Cunha, David Braz e Kevyson, Rodrigo Souza, Tárik, Gustavo Telles (Luís Phelipe) e Élvis, Lukinha (Cristiano) e Diego Tavares

São Paulo: Rafael, Maik, Sabino, Arboleda, Alan Franco (Ferraresi) e Enzo Díaz (Wendell), Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas (Bobadilla), Luciano e Calleri

Motivação e qualidade pesam a favor do Tricolor

Mesmo atuando fora de casa, o São Paulo entra como favorito. A equipe reencontrou confiança após a última vitória e sabe que a vaga na próxima fase depende apenas de seu desempenho. Em jogos contra adversários fragilizados, o Tricolor costuma assumir o controle da posse e pressionar desde o início.

A Ponte Preta, por outro lado, chega emocionalmente abatida após o rebaixamento confirmado. A sequência de seis derrotas evidencia dificuldades na organização defensiva e na criação ofensiva. Diante de um adversário mais estruturado e motivado, o cenário tende a favorecer o São Paulo.

Palpite 1 para Ponte Preta x São Paulo: São Paulo vence, com odds de 1.27 na bet365

Tendência de placar controlado no Moisés Lucarelli

Apesar do favoritismo visitante, o contexto indica um jogo sem exageros no placar. O São Paulo precisa vencer, mas não necessariamente se expor em excesso. A tendência é de uma postura mais controlada, buscando administrar o resultado após abrir vantagem.

A Ponte Preta, com dificuldades ofensivas ao longo da competição, marcou pouco e teve problemas na construção de jogadas. Mesmo jogando em casa, não deve oferecer grande volume ofensivo. Esse conjunto aponta para uma partida com poucos gols.

Palpite 2 para Ponte Preta x São Paulo: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.85 na bet365

Centroavante pode ser decisivo em jogo chave

Em partidas que exigem objetividade, a figura do centroavante ganha protagonismo. Calleri

costuma crescer em jogos decisivos e é referência constante dentro da área. Com boa presença física e movimentação inteligente, ele tende a ser bastante acionado contra uma defesa que sofreu gols em seis das sete rodadas disputadas.

Diante de um adversário fragilizado e pressionado, o camisa 9 pode encontrar espaços importantes, principalmente em bolas cruzadas e jogadas trabalhadas pelos lados.