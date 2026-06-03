Palpite Polônia x Nigéria - Amistoso Internacional - 03/06/2026

Nosso especialista em apostas prevê um confronto equilibrado entre as duas seleções, mas os visitantes podem levar a melhor com base no retrospecto recente e no momento atual.

Dicas de apostas para Polônia x Nigéria:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Polônia 1-2 Nigéria;

Palpite de artilheiros: Polônia - Robert Lewandowski; Nigéria - Alhassan Yusuf (2x).

Este confronto reúne duas seleções que ficarão de fora da Copa do Mundo de 2026. A Polônia foi eliminada do torneio mundial pela Suécia na repescagem em março. A Nigéria sofreu o mesmo destino contra a RD Congo.

Ambas as equipes se enfrentam em um amistoso nesta quarta-feira no PGE Narodowy, em Varsóvia. A Polônia esteve envolvida em um compromisso semelhante no último fim de semana, que não terminou nada bem para eles. A equipe comandada por Jan Urban perdeu para a Ucrânia, o que significa que um novo tropeço resultará em uma de suas piores sequências desde 2024.

A Nigéria, por outro lado, vive uma situação mais confortável, embora tenha deixado a desejar no início deste ano na Copa Africana de Nações. As Super Águias parecem estar evoluindo sob o comando de Eric Chelle. Agora, colhem os frutos e ostentam uma excelente fase, que começou com o título da Unity Cup em Londres.

No entanto, a Nigéria não poderá contar com suas principais estrelas, Ademola Lookman e Victor Osimhen. O atacante do Atleti precisa de descanso após uma temporada intensa, enquanto o ex-Jogador Africano do Ano tenta definir o seu futuro por clubes. Consequentemente, outros jogadores terão a oportunidade de cavar um espaço e mostrar serviço.

Escalações esperadas para Polônia x Nigéria

Escalação esperada da Polônia: Bulka, Wisniewski, Kedziora, Kiwior, Pyrka, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Kaminski, Lewandowski

Escalação esperada da Nigéria: Okonkwo, Oputa, Nwaiwu, Ogbu, Igboke, Yusuf, Nnadi, Tijani, Otele, Durosinmi, Moffi

Aproveitando a maré boa

A Polônia vem atravessando uma fase complicada recentemente. A seleção chega para este amistoso vinda de derrotas consecutivas. Ainda assim, Urban vai se apegar ao bom retrospecto anterior de sua equipe, que ficou invicta por sete partidas internacionais consecutivas.

Contudo, são justamente esses dois tropeços recentes que vão encher os visitantes de confiança. A Nigéria está voando baixo, tendo conquistado o bicampeonato da Unity Cup na semana passada. Na prática, as Super Águias não sabem o que é perder nos 90 minutos regulamentares desde o amistoso contra o Egito, em dezembro do ano passado.

Já são 11 jogos seguidos sem sofrer uma derrota no tempo normal. Vale destacar que três dos seus últimos seis compromissos terminaram em igualdade no placar, e é por isso que há muito valor no mercado de dupla chance.

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Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Polônia x Nigéria nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Caminho livre para balançar as redes

Com Robert Lewandowski comandando o ataque dos donos da casa, eles sempre terão chances reais de gol. O fato de terem passado em branco no último fim de semana foi uma exceção; a última vez que a Polônia não marcou um gol havia sido em setembro de 2024, pela Nations League. Foram pelo menos 16 jogos internacionais consecutivos balançando as redes até a derrota da semana passada.

Além disso, a defesa polonesa não conseguiu passar ilesa sem sofrer gols em nenhum dos seus últimos cinco jogos. Embora a Nigéria esteja desfalcada de algumas de suas principais peças ofensivas, a equipe tem qualidade de sobra para furar o bloqueio dos mandantes.

Apesar de não terem sofrido gols em suas duas últimas apresentações, a tendência é que os nigerianos sejam vazados pela Polônia. O mercado de "Ambos Marcam" bateu em oito dos últimos 16 jogos da Nigéria, enquanto quatro das últimas cinco partidas da Polônia também terminaram com gols dos dois lados. Portanto, a expectativa é de que as duas redes balancem.

Dica de aposta 2 para Polônia x Nigéria: Ambos marcam - Sim com odds de 1.79 na Brazino777

Pontaria calibrada dos dois lados

Considerando o poder de fogo disponível em ambas as frentes, a expectativa é de um placar movimentado na noite de quarta-feira. Os comandados de Urban marcaram oito gols nos seus últimos cinco jogos, uma média de 1,6 gol por partida. Defensivamente, cederam nove gols nesse mesmo período, resultando em uma média de 1,8 gol sofrido por jogo.

Os comandados de Chelle certamente vão enxergar as brechas defensivas e partir para o ataque. A Nigéria marcou nove gols nos seus últimos quatro jogos, uma prova clara de sua eficiência lá na frente.

Vale ressaltar que três das últimas quatro partidas das Super Águias terminaram com mais de dois gols no placar. O mesmo padrão se aplica a três dos quatro confrontos mais recentes da Polônia. Sendo assim, um jogo recheado de gols não seria nenhuma surpresa nesta quarta-feira à noite.